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空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

公主帶妳爽玩郵輪！動靜玩法不一樣，還有機會在船上遇見韓國歐爸

2019-07-29 15:29行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

假如要出國，你會選擇哪種交通工具？飛機？郵輪？

從甲板上愜意地展開旅程。
從甲板上愜意地展開旅程。
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郵輪旅行已是近年非常夯的旅遊方式，上了船，就是出國！拋開世俗惱人事務、把手機擱置一旁(反正網路也不夠快)，與三五好友一同享受這段漂流在海上的珍貴時光，一起出發前往韓國吧！

　

基隆港出發

盛世公主號預計明年將會以基隆為母港，展開多次旅程。 ▲公主郵輪提供
盛世公主號預計明年將會以基隆為母港，展開多次旅程。 ▲公主郵輪提供
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當盛世公主號響起The Love Boat主題曲，船，準備啟航。這次以韓國為主題的航段，由基隆港出發，途經日本長崎，抵達的是韓國釜山及麗水，而且在韓國觀光公社與公主郵輪的巧心設計下，在船上處充滿「韓式」驚喜，讓乘客從上船的那一刻開始就以愜意的步調開始爽完韓國。除了盛世公主號外，2019/8/14以及9/18「麗水、濟州自主遊6日遊」的太陽公主號也正準備啟航，2020年更已規劃盛世公主號以基隆港為母港的多段韓國航次，讓大家輕鬆就能「躺著到韓國」。

在船上活動中，有時會開放的船長室參觀導覽，是絕對要參加的難忘經驗。
在船上活動中，有時會開放的船長室參觀導覽，是絕對要參加的難忘經驗。
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公主系郵輪玩家帶你暢快玩

上了郵輪玩心大發？這是一定的，就讓運動系公主教你怎麼動得開心

跑在海中央，只有郵輪之旅能辦得到。
跑在海中央，只有郵輪之旅能辦得到。
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如果以為上了郵輪就只能悶在房間那就大錯特錯了，在盛世公主上，運動高手也能找到屬於自己的極限體驗。17樓健身中心裡，一應俱全的健身器材是郵輪美食饗宴後的最佳救贖地，一字排開感受面向大海的健身器材，望著行走的海景熱力運動，是在郵輪上才有的絕景體驗。

在船的制高點展開揮桿對抗吧！
在船的制高點展開揮桿對抗吧！
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更在全船的制高點設有迷你高爾夫球區，在360度無死角海景下，享受在果嶺推杆的暢快樂趣；或者還能在運動中心裡，暢快奔馳起身投籃，化身為海上灌籃高手，與好友來場鬥牛大賽。在盛世公主裡，運動狂也能找到最好玩的體能饗宴。好萊塢泳池俱樂部，以優雅之意打造的奢華空間，室內泳池盡頭，是隨時提供著沁涼飲品的飲料吧，兩端溫水按摩池汩汩拍打著水波，暖池解放了身心。更有私密寧靜的休閒空間，每個座位均面向海面，讓人躺著坐著都能盡攬海色。若是興頭來了，最前端的遊樂區更有讓大小朋友都熱愛的大型西洋棋與遊樂樂器，一旁的天燈許願區還能寫上自己的願望。

運動也要動腦，來場大型西洋棋對抗吧！
運動也要動腦，來場大型西洋棋對抗吧！
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在未來的航行韓國旅程中，也有可能可以享受得到的韓服體驗。
在未來的航行韓國旅程中，也有可能可以享受得到的韓服體驗。
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抵達韓國前，船上當然也提供韓式體驗，透過韓國專業團隊的傳統服飾體驗，藉由正統韓服帶著遊客穿梭到過去，根據不同性別、年齡以及身份，搭配不同的服飾及配件，體驗最傳統的韓國文化。而另一項韓紙工藝活動，則是能夠免費製作一款專屬於自己的珠寶盒。紙質柔軟且帶有韌性的韓紙，據說可保存千年之久，跟著韓國老師一步一步教學，體驗用韓紙以獨特工藝技術製作出珠寶盒，黏貼之間感受到韓紙強大的韌性與質感，手作間吸收了傳統精髓又不失美感。

限定船次才有的韓紙體驗，從DIY中領略韓紙的獨特文化。
限定船次才有的韓紙體驗，從DIY中領略韓紙的獨特文化。
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更有韓國旅遊專家講座，由韓國達人不藏私地分享，預先將釜山與麗水的景致與私密景點大公開。更直接在分享會上有著旅行韓語教學，讓所有參與的旅客都能全方位的感受到韓流魅力與活力。

能夠這麼近距離聽歐巴唱歌與暢談郵輪旅行，機會絕無僅有。
能夠這麼近距離聽歐巴唱歌與暢談郵輪旅行，機會絕無僅有。
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最讓人驚艷在夜晚登場的，是曾經參與韓國實境秀《令人垂涎的遊輪》的韓星朴宰正登船獻唱。當歐巴現身在公主歌劇院那瞬間，頓時彷彿置身成演唱會現場，飆唱火紅韓劇OST神曲，用歌聲讓所有人都陶醉在韓劇魅力之中！

　

享受麗水獨特美滋味

一整片蘆葦田，隨著風吹拂搖曳，像極了陸地上的海浪。
一整片蘆葦田，隨著風吹拂搖曳，像極了陸地上的海浪。
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順著盛世公主的船程，一覺醒來抵達麗水，在一片空氣新爽的氣氛下展開快意麗水旅程。韓國著名的泰迪熊博物館，麗水港碼頭前就有一座，能夠在700多隻造型不同、表情也不一樣的手工泰迪熊的陪伴之下，展開麗水之旅。

跟泰迪熊來場賽車吧！
跟泰迪熊來場賽車吧！
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往前行抵達松山海上纜車前，乘著韓國第一座連接海島及陸地的纜車緩緩渡海去；特意選擇的透明水晶車廂，順著纜車的滑動，往下看就是一波波海浪與迷你道路，享受開闊的海景與讓人有點手腳發軟的搭乘感受，也是一絕！

海上纜車緩緩滑行，水晶車廂有著透明地板，更能全方位感受飄在海上。
海上纜車緩緩滑行，水晶車廂有著透明地板，更能全方位感受飄在海上。
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來到麗水更有一絕一定要品味，名列韓國觀光公社調查「外國人最想品嘗的特色韓食」之二，就是「醃醬蟹」料理，這是已經傳承超過400年的庶民美味，使用大隻的花蟹以及小巧的石頭蟹來醃製，生螃蟹經過鹹中帶甜的醬油的醃漬後，醬汁融入螃蟹肉裡。吃法是拿起螃蟹輕巧一吸，蟹黃、蟹膏就會瞬間吸入融化於口中，搭配著一口白飯一口蟹肉，讓人停不下來，難怪有著偷飯賊的名稱，意思是不知不覺讓人吃掉一大碗飯的意思呢！

醃醬蟹的絕美滋味，真的要到麗水才能品嚐到最高饗宴。
醃醬蟹的絕美滋味，真的要到麗水才能品嚐到最高饗宴。
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逗留就是療癒的順天灣濕地

順天灣濕地的門票，還可免費進入同樣也以綠意著稱的順天灣國家庭園。 ▲韓國觀光公社...
順天灣濕地的門票，還可免費進入同樣也以綠意著稱的順天灣國家庭園。 ▲韓國觀光公社提供
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若是想飽覽大自然，距離麗水不到1小時的國際級景觀「順天灣濕地」也絕對要把握時間一探究竟。佔地廣大的溼地以整片的蘆葦田為主要景觀，是韓國最大的蘆葦生態群落，錯落有致且緊密的蘆葦生長，造就溼地底下豐沛的生態，也使得這裡成為候鳥棲息之所，白頭鶴、白枕鶴、東方白鸛、黑面琵鷺、蠣鴴等國際稀有鳥類過境棲息之地。除了稀有鳥類外，還有 、綠頭鴨、花鳧、大雁等約140種鳥類在此過冬、繁殖。踏上規劃得宜的步道能穿梭在蘆葦田之間，蘆葦依著季節構成不同色澤的畫面，迎著陽光散發出綠色、銀色、金色、紅色的光澤，隨風飄揚彷彿是陸地上的海波浪，非常美麗。漫遊於此，也真能感受到順天人經常說的「逗留於此就是一種療癒」的神奇魔力。

　

景點介紹

順天灣濕地

地址｜전라남도 순천시 순천만길 513-25 (대대동)

電話｜+82-61-749-6052

網址｜www.suncheonbay.go.kr

時間｜8:00∼日落(每季都有不同打烊時間，以現場公佈為主)

價位｜成人8,000韓元

備註｜憑門票可參觀順天灣濕地與順天灣國家庭園

　

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