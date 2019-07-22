跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找
看準暑假旅遊商機，航空公司也接力推出優惠活動搶客，中華航空從即日起到7月31日間，推出「優惠入手 世界帶著走」活動，夏季全航線超值特惠促銷，限時最低未稅2,243元起。長榮航空自罷工結束全面復飛後，於7月29日前推出超值優惠機票，松山飛東京羽田來回未稅6,549元起、桃園飛澳門來回2,708元起。
華航推出「優惠入手 世界帶著走」促銷活動，即日起到7月31日間祭出夏季全航線優惠，最低為台北飛香港，未稅2,243元起，其他如釜山、馬尼拉等，分別是未稅2,952元、2,880元起。另外，台北飛倫敦、墨爾本則是未稅1萬元到1.5萬元左右，台北飛洛杉磯含稅13,740元起。詳細出發時間則是要以官網資訊為主。
日前因罷工後，全面復工的長榮航空，自7月20日起推出限時10天全航線優惠，松山飛東京羽田來回未稅6,549元起；桃園飛倫敦來回未稅10,650元起，相較以往暑假期間飛倫敦動輒3萬元以上的價格來說，堪稱史上最優惠價；桃園飛米蘭來回24,700元起。另有多個航點祭出萬元以下機票，如桃園飛澳門未稅2,708元起、桃園飛清邁未稅6,374元起。桃園飛浦東未稅僅4,752元起、桃園飛 首爾（仁川）僅3,600元起、桃園飛宿霧未稅僅6,552元起。
留言