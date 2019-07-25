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走一條路就能環遊世界 澳門最美免費水舞秀

2019-07-25 09:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

新濠天地至新濠影滙這一段金光大道，愈夜愈美麗的成為知名地標。
新濠天地至新濠影滙這一段金光大道，愈夜愈美麗的成為知名地標。
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如果，想一下實現環遊世界的夢想，那就必須到「路氹城金光大道」，在這有澳門珍藏的葡萄牙國度外，還私藏了義大利、法國和英國仙境。每當夜幕降臨，璀燦繁星裡的一輪明月，在爭相媲美的豪華酒店林立上，給這座有東方蒙地卡羅和亞洲拉斯維加斯之稱的世界級賭城灑了一層金粉，鋪成一條銀河。

1.永利皇宮的表演湖噴泉水舞秀，震撼人心的迷醉在變幻目眩的水波和旋律中。
1.永利皇宮的表演湖噴泉水舞秀，震撼人心的迷醉在變幻目眩的水波和旋律中。
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從路氹連貫公路南端的新濠影滙走起，至把凱旋門和香榭大道都搬來的澳門巴黎人，有巴黎鐵塔幻彩光影的閃爍輝煌如畫；再逛到百利宮、金沙城中心、新濠天地，與重現水鄉風貌而有聖馬可廣場的總督府護城河鐘塔及貢多拉船的澳門威尼斯人，一次近距離在金光大道如夢如幻地飽覽全球獨有的異域風情。

轉個彎，隨花香來到宮廷秘苑的永利皇宮，在夜晚的金光奮目裡，有飛龍帶升空的搭乘纜車，欣賞表演湖噴泉悠揚激昂的樂曲旋律，和七彩眩光的曼妙波動下，於波光粼粼的湖面上，令人嘆為觀止的水舞，在黑夜中為澳門增綴出一道無盡光彩的風景線，爛漫醉人的駐足於心。

在水舞秀時若剛好搭乘到纜車，可以剛好近距離欣賞。
在水舞秀時若剛好搭乘到纜車，可以剛好近距離欣賞。
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景點介紹

路氹城金光大道

地址｜澳門路氹金光大道連貫公路

時間｜永利皇宮觀光纜車10:00～24:00(住客免費搭乘，遊客一人澳門幣100)；永利皇宮表演湖噴泉表演12:00～19:00每30分鐘一場、19:00～00:00每20分鐘一場

　

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