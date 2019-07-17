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小小兵飛上天！JAL國內線「小小兵彩繪機」登場

2019-07-17 12:32Japan Walker

今年適逢小小兵樂園開園第3年，JAL日本航空與日本環球影城攜手合作，二度推出加倍升級的國內線小小兵彩繪機

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★JALミニオンジェット2

大阪的日本環球影城一直是台灣旅客前往日本旅遊的一大誘因，園區內的「小小兵樂園」、刺激歡樂的「小小兵 瘋狂乘車遊」等，更是日本環球影城的超人氣設施。今年適逢小小兵樂園開園第3年，JAL日本航空與日本環球影城攜手合作，二度推出加倍升級的國內線小小兵彩繪機，5月31日∼2020年6月期間限定飛航。以影城中的小小兵樂園、瘋狂乘車遊為主題設計機身彩繪，能看到歡樂俏皮的小小兵飛上天際。機內提供的飲品紙杯也換上小小兵插畫的特製杯，共有6種圖案，機內更有可愛的小小兵「蘿蔔」娃娃相迎，飛行期間也能感受雀躍的心情。彩繪機以大阪伊丹機場為主，搭配東京羽田、札幌新千歲、福岡4個起降據點，連結日本國內13個航點，即日起∼8／31 六只要搭乘2次小小兵彩繪機，還可參加抽獎，有機會抽中日本環球影城年間Pass等獎項。

日本最受歡迎的主題樂園之一「日本環球影城」，不斷推陳出新的多樣娛樂設施緊緊抓住了...
日本最受歡迎的主題樂園之一「日本環球影城」，不斷推陳出新的多樣娛樂設施緊緊抓住了旅客的心。搭乘2次小小兵班機就有機會抽中年間Pass、單日門票等大獎。
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即日起便能看到以日本環球影城小小兵樂園為主題的可愛彩繪機，翱翔天際。
即日起便能看到以日本環球影城小小兵樂園為主題的可愛彩繪機，翱翔天際。
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只要搭乘小小兵彩繪機，便可獲贈獨家設計的「搭機証明貼紙」。（數量有限，送完為止）
只要搭乘小小兵彩繪機，便可獲贈獨家設計的「搭機証明貼紙」。（數量有限，送完為止）
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機內提供的飲品紙杯也換成可愛的小小兵插畫杯，共有6種不同圖案。（隨機不挑樣）
機內提供的飲品紙杯也換成可愛的小小兵插畫杯，共有6種不同圖案。（隨機不挑樣）
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小小兵電影中最單純可愛的「蘿蔔」娃娃也會在機上迎接旅客的到來。
小小兵電影中最單純可愛的「蘿蔔」娃娃也會在機上迎接旅客的到來。
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環球影城彩繪機航空

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