小小兵飛上天！JAL國內線「小小兵彩繪機」登場
2019-07-17 12:32Japan Walker
今年適逢小小兵樂園開園第3年，JAL日本航空與日本環球影城攜手合作，二度推出加倍升級的國內線小小兵彩繪機。
★JALミニオンジェット2
大阪的日本環球影城一直是台灣旅客前往日本旅遊的一大誘因，園區內的「小小兵樂園」、刺激歡樂的「小小兵 瘋狂乘車遊」等，更是日本環球影城的超人氣設施。今年適逢小小兵樂園開園第3年，JAL日本航空與日本環球影城攜手合作，二度推出加倍升級的國內線小小兵彩繪機，5月31日∼2020年6月期間限定飛航。以影城中的小小兵樂園、瘋狂乘車遊為主題設計機身彩繪，能看到歡樂俏皮的小小兵飛上天際。機內提供的飲品紙杯也換上小小兵插畫的特製杯，共有6種圖案，機內更有可愛的小小兵「蘿蔔」娃娃相迎，飛行期間也能感受雀躍的心情。彩繪機以大阪伊丹機場為主，搭配東京羽田、札幌新千歲、福岡4個起降據點，連結日本國內13個航點，即日起∼8／31 六只要搭乘2次小小兵彩繪機，還可參加抽獎，有機會抽中日本環球影城年間Pass等獎項。
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