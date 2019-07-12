親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

火箭拋交易震撼彈 與雷霆協議保羅換衛少

第一次買機票就上手！新手常遇的機票Q&A

2019-07-12 08:00FunTime旅遊比價

機票其實是一門深奧的學問，尤其是現在廉價航空非常興盛，就連以往價格相對高昂的單程機票，到如今也常有破盤的促銷優惠。今天小編就要帶大家來看看，單程機票要怎麼買才划算，一起省錢出國玩吧。

本期小編針對單程機票整理常見的Q&A，一起來看看吧！

airplane 圖／pixabay
airplane 圖／pixabay
分享

常見的Q&A

單程機票比來回機票貴

其實沒有絕對！一般來說，單程機票大概是來回票「原價」的七折，不過當來回票大促銷的時候，價格可能會比單程票還要便以許多，所以可以買來回票，之後再放棄回程的機票呦。

單程機票的促銷比較少

因為大多數的班機都是來回飛行的，所以只促銷單程的機票，對於回程班機的載客率會有很大的影響，所以航空公司不太會促銷單程機票。再來會買單程機票的旅客大多都是移民、留學、出國工作等旅客，對於機票價格就不是那麼的在意，所以反而不需要用促銷票價來吸引這些旅客摟。

買來回機票可以只退單程機票？

許多人研究促銷就是為了買到便宜機票，每種機票的退換規定不太一樣，但基本上只要是促銷的機票，航空公司都會有「出發後不可退票」(Nonrefundable After Departure) 的規定，所以是沒辦法用退票的方式來省下回程的這筆錢的。

單程機票有什麼好處？

單程機票最大的優勢就是在於旅行的彈性，可以安排不同地點、機場來出入境，小編出國也蠻常利用這樣的方式，這樣可以玩更多地方，也比較省時間。

單程機票怎麼省錢？

剛剛上面所說的大部分是傳統航空的售票規則，而現在廉價航空興起後，單程機票的促銷也相對多了許多，有時去程與回程搭不同航空公司還會比直接買來回機票更划算呢，所以大家可以研究看看要如何省下更多的旅費。

買年票不如買單程票的狀況

如果遇到需要出國留學、渡假打工的時候，因為回程日期難以確定，常常不知道該怎麼買機票，買單程票就是最好的選擇。

▶現在因為航空公司減少人工，以往回程可以不指定航班的年票已經式微，需要買票時直接指定回程日期、班機，如果要更換，需要在電話線上等客服人員外，可能要付罰金和手續費之外，也可能因為找不到空位而根本無法更換，非常麻煩！

▶對於短期的旅遊機票，單程機票可能是來回票的七折，如果是半年之後，單程票很可能是來回票的一半以下，反而更便宜！

▶單程機票並不可怕，好處是相當彈性，可以等回程日確定再買機票，而且不止是日期彈性，連回程的出發地也很彈性。

買單程？買來回？

adult 圖／pexeis
adult 圖／pexeis
分享

廉價航空常常推出促銷，許多人會趁促銷的時候分開買去程和回程，是否真的比較便宜就要多多比較了。

傳統航空

以傳統航空來說，超過90%的狀況單程＋單程的開票其實是相當貴的，因為傳統航空的票價設計，是以賣來回票為主，單程票並不一定是來回票的半價，有時不一定有優待，甚至比來回票還貴。

廉價航空

廉價航空的票價基本上就是以單程機票為主，來回票也是以購買單程+單程來計算，票價的銷售價並不是全球統一價，會因為出發地不同，票價不同。

單程＋單程的風險

▶移民官有可能會查你下一段機票，必須事前備妥

▶航空公司各自只管自己的那一段航程：

→行李基本上不會幫你轉掛

→登機證無法代刷Boarding Card

→遇到航班延誤等問題，不負任何後段航班責任

→遇到颱風、天災、航空公司機械因素，以致無法出國搭機時，只有出發段的航空會負責該航段部份,給予退票或是轉搭他航，後段的航空沒有道義幫旅客處理任何困難。

因為購買的機票不是聯程票或一本票，航空公司可拒絕受理或處理非自願性所造成的損害。建議如果價差不大的話，就不要貪單程機票的價差，以防之後的損失更多。

怎麼拿到超值單程機票？

passport 圖／pixabay
passport 圖／pixabay
分享

Hidden City Ticketing （隱藏城市機票）

飛行距離與機票的價格並非直接有關，還有客流量、商務客流量、貨流量等因素，飛2000哩並不一定會比飛1500哩貴，可以策略性的選擇分段買票，來獲取更便宜的機票價格，

例如：要從A到B，但A經過B轉機到C比較便宜，就選擇飛A到C的機票，但實際上只搭乘A到B。

里程數機票

傳統航空公司通常只會以正價出售單程機票，但會用優惠價出售來回機票，導致單程機票的價格往往比得上來回的價錢。但如果用里程數來看就會比較寬鬆。累積里程數的方式主要靠飛行或以信用卡消費去累積，又或是在酒店集團中買上一些點數，再轉換成航空公司的里數，比較有風險就是到中國的X寶購買，但風險很大，需要有心理準備。

廉航

買廉價航空的單程機票就是前面說的方法，對於廉價航空而言，你所買的來回機票在他們來說是兩張單程機票。

看完以上重點整理，希望大家對於單程機票與來回機票的困惑能夠迎刃而解，想出國的朋友記得早點看各航空的促銷，把握最佳時機訂機票唷！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime七月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票航空酒店

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

2019-07-06 02:54

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

【航空公司罷工】遇到罷工不要慌，這篇教你怎麼處理！

2019-07-04 10:01

泰驚嚇！客機滑行途中　男子突然「拉開逃生門」百名乘客恐慌驚叫！

2019-06-30 17:31

台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起

2019-06-23 16:18

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 18:00

迷迷糊糊搞烏龍！５件超糗旅行事蹟 你是不是也曾出醜？

2019-06-12 08:00

走跳世界／搭歌詩達遊日韓 享受海上義大利

2019-06-04 11:55

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-18 11:20

海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39

酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

酷航51勞動節促銷！輸入促銷代號 限時2天6折起

2019-04-29 19:57

飛澳門最低799元起！台灣虎航冬季班表4月29日、5月2日分2波促銷

2019-04-25 17:40

新手教學／日本航空計畫新制分析　針對需求找最划算的選擇！

2019-04-20 22:00

新手問答集／哩程點數界之新手基本知識懶人包

2019-04-18 22:06

星宇航空求命名！幫想4種會員卡級名稱 選上還能當首航旅客

2019-04-15 09:14

飛機攻略／2018～2019 跨年西班牙旅遊－機票規劃篇

2019-04-13 18:03

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

飛行體驗／國泰新年禮包「來回頭等艙票」之越南峴港半日遊體驗分享

2019-04-05 21:00

只有4天！加拿大航空推限時優惠 台北飛溫哥華經濟艙來回含稅2萬有找

2019-04-03 16:37

準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55

重磅消息！長榮航空開始實施新哩程升等標準＋票價新制

2019-04-01 22:23

重磅消息！網間流傳「2019年長榮航空調整計劃」TripPlus全面分析！

2019-03-29 22:00

看好發大財商機！酷航加碼高雄航班 飛東京大阪來回含稅3千出頭、雅典2萬有找

2019-03-28 12:34

搭車總在暈！外出旅遊「避免暈船暈機暈車」5大祕技

2019-03-22 11:02

140萬張0元機票快搶！越捷航空推出限時優惠 越南國內航線從南到北走透透

2019-03-20 16:26

飛行記錄／差點搭不上長榮航空皇璽桂冠艙 台籍航空就是貼心

2019-03-14 21:02

太便宜！華航春季線上旅展開跑 香港來回未稅3千、大阪5千起

2019-03-12 19:19

粗心媽..遺忘寶寶在機場！ 機長允緊急返航 對話曝光超暖心

2019-03-12 12:40

AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3/8開搶

2019-03-07 18:45

新手攻略／哩程計劃怎麼選！破除哩程盲點「等效消費」觀念大分享

2019-03-01 22:00

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 15:10

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 15:45

一生必去一次！酷航飛馬爾地夫來回含稅萬元有找

2019-02-25 18:57

這個時間飛曼谷最便宜！ CP值超高下好離手

2019-02-18 21:57
看更多

熱門文章

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-09 09:45

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-11 08:35

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

肯亞「長頸鹿莊園」與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

2019-07-07 22:00

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

2019-07-10 21:01

國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

2019-07-06 02:54

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 14:13

長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺

2019-06-29 18:02

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top