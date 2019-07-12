第一次買機票就上手！新手常遇的機票Q&A

訂機票其實是一門深奧的學問，尤其是現在廉價航空非常興盛，就連以往價格相對高昂的單程機票，到如今也常有破盤的促銷優惠。今天小編就要帶大家來看看，單程機票要怎麼買才划算，一起省錢出國玩吧。

本期小編針對單程機票整理常見的Q&A，一起來看看吧！

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常見的Q&A

單程機票比來回機票貴

其實沒有絕對！一般來說，單程機票大概是來回票「原價」的七折，不過當來回票大促銷的時候，價格可能會比單程票還要便以許多，所以可以買來回票，之後再放棄回程的機票呦。

單程機票的促銷比較少

因為大多數的班機都是來回飛行的，所以只促銷單程的機票，對於回程班機的載客率會有很大的影響，所以航空公司不太會促銷單程機票。再來會買單程機票的旅客大多都是移民、留學、出國工作等旅客，對於機票價格就不是那麼的在意，所以反而不需要用促銷票價來吸引這些旅客摟。

買來回機票可以只退單程機票？

許多人研究促銷就是為了買到便宜機票，每種機票的退換規定不太一樣，但基本上只要是促銷的機票，航空公司都會有「出發後不可退票」(Nonrefundable After Departure) 的規定，所以是沒辦法用退票的方式來省下回程的這筆錢的。

單程機票有什麼好處？

單程機票最大的優勢就是在於旅行的彈性，可以安排不同地點、機場來出入境，小編出國也蠻常利用這樣的方式，這樣可以玩更多地方，也比較省時間。

單程機票怎麼省錢？

剛剛上面所說的大部分是傳統航空的售票規則，而現在廉價航空興起後，單程機票的促銷也相對多了許多，有時去程與回程搭不同航空公司還會比直接買來回機票更划算呢，所以大家可以研究看看要如何省下更多的旅費。

買年票不如買單程票的狀況

如果遇到需要出國留學、渡假打工的時候，因為回程日期難以確定，常常不知道該怎麼買機票，買單程票就是最好的選擇。

▶現在因為航空公司減少人工，以往回程可以不指定航班的年票已經式微，需要買票時直接指定回程日期、班機，如果要更換，需要在電話線上等客服人員外，可能要付罰金和手續費之外，也可能因為找不到空位而根本無法更換，非常麻煩！

▶對於短期的旅遊機票，單程機票可能是來回票的七折，如果是半年之後，單程票很可能是來回票的一半以下，反而更便宜！

▶單程機票並不可怕，好處是相當彈性，可以等回程日確定再買機票，而且不止是日期彈性，連回程的出發地也很彈性。

買單程？買來回？

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廉價航空常常推出促銷，許多人會趁促銷的時候分開買去程和回程，是否真的比較便宜就要多多比較了。

傳統航空

以傳統航空來說，超過90%的狀況單程＋單程的開票其實是相當貴的，因為傳統航空的票價設計，是以賣來回票為主，單程票並不一定是來回票的半價，有時不一定有優待，甚至比來回票還貴。

廉價航空

廉價航空的票價基本上就是以單程機票為主，來回票也是以購買單程+單程來計算，票價的銷售價並不是全球統一價，會因為出發地不同，票價不同。

單程＋單程的風險

▶移民官有可能會查你下一段機票，必須事前備妥

▶航空公司各自只管自己的那一段航程：

→行李基本上不會幫你轉掛

→登機證無法代刷Boarding Card

→遇到航班延誤等問題，不負任何後段航班責任

→遇到颱風、天災、航空公司機械因素，以致無法出國搭機時，只有出發段的航空會負責該航段部份,給予退票或是轉搭他航，後段的航空沒有道義幫旅客處理任何困難。

因為購買的機票不是聯程票或一本票，航空公司可拒絕受理或處理非自願性所造成的損害。建議如果價差不大的話，就不要貪單程機票的價差，以防之後的損失更多。

怎麼拿到超值單程機票？

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Hidden City Ticketing （隱藏城市機票）

飛行距離與機票的價格並非直接有關，還有客流量、商務客流量、貨流量等因素，飛2000哩並不一定會比飛1500哩貴，可以策略性的選擇分段買票，來獲取更便宜的機票價格，

例如：要從A到B，但A經過B轉機到C比較便宜，就選擇飛A到C的機票，但實際上只搭乘A到B。

里程數機票

傳統航空公司通常只會以正價出售單程機票，但會用優惠價出售來回機票，導致單程機票的價格往往比得上來回的價錢。但如果用里程數來看就會比較寬鬆。累積里程數的方式主要靠飛行或以信用卡消費去累積，又或是在酒店集團中買上一些點數，再轉換成航空公司的里數，比較有風險就是到中國的X寶購買，但風險很大，需要有心理準備。

廉航

買廉價航空的單程機票就是前面說的方法，對於廉價航空而言，你所買的來回機票在他們來說是兩張單程機票。

看完以上重點整理，希望大家對於單程機票與來回機票的困惑能夠迎刃而解，想出國的朋友記得早點看各航空的促銷，把握最佳時機訂機票唷！

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