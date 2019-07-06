國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

慶祝國泰航空來台60年的記者會上，全新廣告放送著旅客們滿意的笑臉，強調「Move Beyond志在飛越」的主軸。這家有73年歷史的老牌航空公司，在剛公布的2019年全球最佳航空公司排名中，從2018 年第六名上升到第四名，證明國泰的Move Beyond，也在飛越。

曾派駐台灣一年的盧家培認為，國泰與台灣航空市場一起成長。 圖／林澔一攝影 分享 facebook

國泰航空顧客及商務總裁盧家培自豪說：「把人從A點送到B點，是航空公司最基本的角色，我們還希望可以把旅客的心、感情帶著往前走。」就像國泰走過近四分之三個世紀，翻出低潮，如今志在飛越。

老國泰人的故事

記者會上，來了兩名1964年首批在台招考的空服員，那是開疆闢土的年代。而盧家培也是有28年資歷的老國泰。

盧家培讀的是工程系，專業是機器人，卻進入了航空業：「在航空公司工作，最大的滿足感是看到人家坐你的航班，把生意談好、把大學唸好、去探望家人。」

盧家培也回憶，當年任香港的總經理時，那幾年天氣不太好，香港機場的挑戰不少，飛機與人力調度、旅客安排，都是要面對的困難，「但是困難過完以後，跟團隊回頭看，就看到大家一起努力的成果，所以那幾年的經驗也給深刻的印象。」

國泰航空最新世界排名由第六名爬升到第四。 圖／國泰提供 分享 facebook

國泰翻身史

陪著國泰走過來，盧家培自然也經歷了公司前幾年的低潮，那是在2016、2017年，國泰出現成立73年來最嚴重虧損。「那段時間，我們的營運比較困難一點。」他說：「我們痛定思痛，做出一系列改變。」

2017年，國泰推出20年來最大改革計畫，下的猛藥包括裁員。盧家培說：「要做困難的決定當然不容易，但國泰的文化是，困難愈大、我們的力量愈大，留下來的同事上下一心，希望儘快扭轉公司的營運情況。」經過3年的重組，2018年已轉虧為盈，在國際排名也上攀。

盧家培自豪說，從現在到2024年已買了69架還未付運的飛機，平均每個月都有一台新飛機上線，每一台新飛機也都配置全新軟體；到年底前，所有國泰長途飛機都有wifi。

在餐飲方面，國泰近兩年加強亞洲口味、特別是香港特色餐飲，「如果那麼多客人喜歡去香港吃美食，為什麼不能坐我們航班就吃到喜歡的？」盧家培說。

盧家培特別強調轉型中的「科技投入」，「我們的特色是，科技使用是真的以人為本。」例如，去年推出長途商務艙的全新餐飲服務，客人可以自選用餐時間與內容，這樣的彈性受客人歡迎，卻大幅增加空服員工作量，所以國泰採用全新app，可以幫客人點餐、同步跟同事溝通，節省來回走動的工夫。

盧家培說，國泰最重要的始終是客人與員工，「沒有客人的支持，就沒有國泰航空。沒有員工的努力，也不可能滿足客人的要求。這兩方面是整個轉型計畫的重心。」

「這些種種，都是我們的投資。」盧家培自信說：「國泰的整體基礎強健很多，我們要變成一個世界有名的服務品牌，不光是留住一直支持的客人，也要吸引新的客戶。」

國泰航空提升服務品質。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／國泰提供 分享 facebook

香港的地理位置

國泰這兩年增加12個新航點，是公司歷來在最短時間開多個新航點的一段時間。立基於香港，無疑是個利多，盧家培說：「香港在一個有趣的位置，是國際的航空樞紐，了解所有市場，懂中國文化，但也是一家很國際化的航空公司。」

因為香港是國際金融和旅遊中心，所以國泰飛許多與金融有關的城市與旅遊熱點，過去兩、三年增加最多的卻是國際科技中心，盧家培指出，因為香港這幾年在科技方面發展很快，公司希望連結香港與其他國際科技中心，因此加開了台拉維夫、波士頓和印度班加羅爾等航點。

面對豪華航空與廉價航空兩極化現象，盧家培認為兩個極端有向中間靠攏的趨勢，彼此借鑑優點，而國泰主力一直是商務客、長途客，也不停提升產品與服務，例如頭等艙的紅酒就在現有的靚茨伯莊園酒莊（Chateau Lynch-Bages）之外，又增加玫瑰酒莊（Chateau Montrose）；但另一方面，也希望成本具有競爭力，在票價上吸引不同客群。

國泰確實在研究廉航課題，正在進行香港快運的收購。

那些年在台灣

國泰是1959年7月3日，由香港出發的DC-6B型飛機抵達台北國際航空站，開啟在台服務的新頁。60年來，國泰在台灣，送往迎來多少旅客，從最初開放探親，老兵經過啟德機場去大陸，到後來，台灣人到香港旅遊、看演唱會，或借道香港到國泰逾兩百個航點，盧家培說：「國泰是和台灣市場一起成長。」

盧家培對台灣也有個人的情感，20多年前首次調任海外，就是來台灣，兩地文化接近、文字能通，雖然剛來時的國語還要上課加強，但適應極快，如今仍記得在台北濱江路上駕訓班的往事。

在台有很多老友，這裡的人情味讓他難忘。盧家培記得以前常和同事去八德路打籃球，在香港自認球技佳，到台灣才發現人外有人，但他多年來持續運動，幾年前公司辦跨站籃球賽時，他所在的隊伍就打敗了台灣隊，一雪前恥。

盧家培說，現在台港往來，幾乎沒有人跟團，因為都很熟悉了，「我們做為航空公司，覺得自己為兩邊的旅客交流做了一點點的貢獻。」

期許成為服務大品牌

帶著國泰往前衝，盧家培幹勁十足。 圖／林澔一攝影 分享 facebook

盧家培常飛，主要是出差，偶爾也會坐別家航空公司進行市調，去年搭乘一家以服務聞名的航空公司，「但我還是覺得，國泰空服員很有香港人的特性，很靈活、很了解客人的需求，知道怎麼把整個服務做得比較個人化。」

除了工作，盧家培休假時喜歡待在家裡，笑說：「平常沒時間陪家人，有點罪惡感。周末帶孩子去踢足球就是小確幸了。」三個小孩中，在美國要升大四的兒子從小看爸爸的工作，動念想開飛機。

「兒子大概覺得開飛機很帥，但我不是帥的那種。」盧家培愛的是航空業的團隊感：「就和打籃球一樣，我很喜歡一群人一起做一個事情、喜歡帶著一群人往前衝的感覺。」

帶著國泰往前衝，盧家培幹勁十足：「我們的目標是希望能作為一家永續營運的公司；也希望繼續把香港打造為國際的航空運輸樞紐，把香港的文化、特色、美食帶到世界，也把全世界帶來香港。」

盧家培的宣言：「我們國泰，要成為世界知名的服務品牌。」這才是「Move Beyond」的精神。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康