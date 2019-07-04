【航空公司罷工】遇到罷工不要慌，這篇教你怎麼處理！

罷工期間可能會影響到千千萬萬旅客，旅客該怎麼因應罷工期間所帶來的損失呢？在宣布罷工之前，旅客們該做好什麼準備讓自己的損失降到最低呢？若班機宣布罷工後該準備什麼相關的證明呢？今天我們將告訴你若班機遇上罷工該怎麼辦！

罷工甚麼時候會發生

罷工 圖／Flickr 分享 facebook

罷工之前，工會須和航空公司協商。若協商破局，工會會員須進行不記名投票，當同意罷工的人數超過半數後才能合法罷工。歐洲許多國家時常罷工，他們會有個一周的罷工預告期時間告知民眾以及資方，台灣雖然沒有明確的罷工預告期，但因在台灣要合法罷工需要經歷調解、罷工投票等門檻，這些也有些許預告效果。以華航為例，早在去年8月7日就取得合法罷工權，也多次預告隨時罷工。因此，如果我們事前得知航空公司有罷工可能性便要趕緊處理保險以及退換票的問題喔！

最重要的還是得隨時觀看新聞掌控最新消息，如果有搭乘可能會罷工的航空公司，可上官網多多了解最新資訊。

罷工前可以做的事情

如果已經得知航空公司會進行罷工的話，有幾項旅客可以事先做得措施，將損失減少到最小。

到航空公司網站注意班機異動資訊

如果會有影響的話可以趕緊更改退訂。航班罷工造成取消或延誤時，個人旅客可退改票或簽轉其他航班，航空公司不得收任何手續費，但要注意是只有特定公告的航班才能免費改退，如果非公告航班的話還是得自行負擔更改費用。

如果是跟團的旅客，旅行社需協助安排轉搭其他航班或轉團，若無法成行的話，可以跟旅行社解約退費；若因罷工影響滯留海外，所導致的滯留費用由旅行社負責。

購買旅遊不便險

這點要非常注意，購買旅平險要睜大雙眼看清楚權益，建議除了信用卡送的旅平險外，再另外自行購買產險公司的旅平險，但也並不是每個旅平險都有保到罷工的部分，以下有三點要注意：

1.如果是已經宣布或者公布罷工，之後投保的就不理賠，所以要注意自己購買的旅平險是否在罷工公布前購買的。此外也勸告大家，其實不管是不是罷工，最好都投保一下旅遊不便險，因為如果遇到飛機延誤、行李遺失、護照遺失等等所造成的損失都可以獲得賠償。

2.保險生效適用地點也很重要，有分為兩種，一種是海外出發航班，只要符合保險公司延誤的標準便會有賠償；另一種是台灣出發航班，分為機場櫃台報到或出境後確定的班機延誤這樣才有理賠。

3.理賠項目中有沒有包含旅程變更或者旅程取消，旅程變更的話是像因為罷工而造成增加的交通住宿費用，保險公司會理賠某一上限；旅程取消則是因為罷工導致預定的飯店沒辦法取消所造成的損失費用，保險公司會給付。如果理賠項目只有旅程變更的話，代表因為罷工取消的旅程住宿沒辦法向保險公司申請賠償。

小編說：建議不管如何都保一下旅平險，以防萬一！各家保險內容會有差異，記得要看好保險的內容喔！

罷工後可以做的事情

罷工專區

罷工之後航空公司會設立罷工專區，旅客可到專區去查詢確切的班機異動及相關資訊，航空公司也會用簡訊、電子郵件寄訊息通知，也可到APP或者機場櫃檯去做詢問。

欲了解更多長榮罷工事件說明，請前往長榮官網

收好登機證、任何收據

如果旅遊期間遇上罷工導致飛不回國內而衍生的食宿、地面交通等費用，航空公司有責任補償一定金額，舉華航為例，搭乘華航或華信航空班機起飛時間延誤6小時以上或是班機取消簽轉他航班機起飛時間延誤6小時以上即可申請，記得要保留登機證搭機證明以及因延誤所導致的食宿費用單據，到官網去申請賠償，最高上限可獲得250美金賠償費用。

歐洲也時常發生罷工，如果是旅歐的旅客們，根據歐盟法規 EC 261/2004 的規範，只要是歐盟航空公司進出歐盟國家的話，不侷限於罷工，只要航空公司延誤取消超過一定時間便可以索取賠償金，最高可達600歐元。要符合賠償範圍要評估飛行距離、航班起飛地與航班國籍，以及具體延誤時間而定。

小編說：這邊是說歐盟國家的航空公司，並且進出在歐盟國家才有賠償喔~像是搭乘法國航空從香港飛到法國的班機延重延遲，比預定時間晚4小時抵目的地。

歐盟法規 EC 261/2004賠償金額

歐盟法規 EC 261/2004賠償金額 圖／Funtime 分享 facebook

除了罷工，還有什麼情況可以要求補償?

除了罷工，還有什麼情況可以要求補償? 圖／Pixabay 分享 facebook

除了罷工有獨立的賠償專區會有專人為你解決問題之外，我們搭乘飛機時常遇到班機延誤或者更改取消的狀況，有時候可能是因為天氣因素遭逢颱風天或者目的地天氣不穩定等，或者一些不可抗力因素導致班機延誤，這時候怪航空公司也沒有用，為了飛安安全問題，航空公司也不能拿旅客生命安全去做冒險，與其對地勤發脾氣倒不如先替自己著想照顧好自己的三餐以及落腳處！通常飛機延誤嚴重航空公司會提供飯店給旅客休息，飲食的方面要留著單據可以向航空公司索賠，如果航空公司沒有提供住宿那可以詢問清楚住宿以及飲食費用的賠償方式。

小編說:各家保險公司及航空公司有所差異，補償方式及辦法還是要以各家公司為主去了解喔。

會演變為罷工是需要經歷一長串的溝通協調以及投票，在罷工消息出來時，有預計要出國的旅客要隨時注意是否會侵害到自己的權益，並且多加留意消息，降低罷工帶來的損失，才不會讓原本預計開心的旅程變了調。

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