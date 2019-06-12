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迷迷糊糊搞烏龍！６件超糗旅行故事

2019-06-12 08:00Skyscanner

旅行中總是會發生無奇不有的事，有時候你會覺得又好笑又好氣，又或是在發生的當下你會氣得不得了，但事後覺得蠻有趣的。或許這就是旅行的樂趣吧！有什麼糗事發生的機率極高呢？快來看看Skyscanner幫大家歸列出來常發生的旅行糗事吧！而你又發生了幾件呢？一起來揭曉！ 

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1.忘了帶護照

忘了帶護照的經驗相信是是甚至自認自己很細心的人都有可能發生過的糗事！當下的你怪自己之餘，一定十分心急，剩至有些人還哭了！然而這時候你必須保持冷靜，先評估是否請家人送來機場，或藉由飯店轉交護照給計程車送護照，是否能否來的急！若趕不急的話就先立即和櫃檯的確認別的班機時間。或許需要額外付一些費用，但就已經決定出門玩了就先別和錢過不去，完成改機票手續與護照處理的部分，就到機場裡的咖啡廳休息一下，重整旅行的好心情！

圖片來源：Flickr@Edwin Sarmiento
圖片來源：Flickr@Edwin Sarmiento
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2.記錯班機時間

記錯班機這是許多人曾發生的經驗，下午的班機誤以為是早上的班機，又或是記錯日期，這樣的情況也是讓人非常困擾的！若很不幸這樣的事情發生，若幸運的你飛機是還未起飛，你可以考慮先在機場附近閒逛，但若很不幸的你的飛機已非，就先冷靜與航空公司協調吧！他們會提供你一些補救方案！

圖片來源：Flickr@N i c o l a
圖片來源：Flickr@N i c o l a
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3.旅行忘記帶貼身衣物

你是否在整理行李時候有種好像有東西沒帶的感覺？若是小東西就另當別論，但若是貼身衣物那麻煩可大了！經過一整天的長途跋涉，好不容易回到飯店，準備洗個熱水澡，卻發現貼身衣物沒帶，一定覺得很糗且麻煩！但小小提醒，並不是世界各地都有超級便利的7-11和紙做的方便內褲。這時候大家就需要自己用用智慧囉！

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4.忘了帶錢包

俗語說：「錢不是萬能;但沒錢萬萬不能」。忘了帶錢包也是旅行途中也是很困擾的事，因為沒錢真的什麼事都不能做！這時候不妨可以聯絡妳在台灣的信用卡銀行，他們會提供他們在地分行的借款方案或是辦卡方案解決你的沒錢的大問題！

圖片來源：Flickr@Chris Potter
圖片來源：Flickr@Chris Potter
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5.帶錯衣服

在旅行之前沒有事先沒有事先確認天氣，又或是天氣突然巨變都會讓帶不合適衣服的旅者感到糗！原因不外乎天氣是熱的，帶太厚的衣服根本無法穿;又或是天氣太冷，帶的衣服帶薄根本無法出門。除此之外，不符合天氣的穿法跟街上的路人格格不入，給人尷尬的感覺。種種原因都讓帶錯衣服的人感到糗。但帶錯衣服也有個好處，就是你有機會來場血拼！不如轉換心態一切都會變的不一樣！

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以上這幾個旅行中發生的糗事，你自己發生過幾件呢？有時候發生這些糗事事實上也為旅行中增加更多難忘的回憶！

推薦閱讀：2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

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