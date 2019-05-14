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海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

時序已邁入夏天，這季節最適合到海島旅遊，盡情享受陽光、沙灘、海洋等美景環繞。夏季旅展於5月17日登場，許多廉價航空紛紛推出促銷機票活動，如果想要趁機入手便宜機票，就一定要掌握這3項要訣，讓小資一族可以輕鬆出國，體驗放鬆身心靈的旅遊。

想到海島旅遊，小資族可以掌握3種方式搶到優惠好康。記者魏妤庭／攝影
想到海島旅遊，小資族可以掌握3種方式搶到優惠好康。記者魏妤庭／攝影
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1.線上旅展機票必搶

旅展期間，各大航空公司都會推出線上旅展活動，像是酷鳥航空就在5月14日、15日推出2日限時優惠，最低單程含稅1,988元起，等於來回票價4,000元有找。另在旅展期間於易飛網、易遊網等網站，釋出6月底以前出發的泰國機票，最低可以享有未稅99元優惠。台灣虎航則是旅展現場購票9折外，線上旅展全線599元起，5月16日早上10點起開賣。

酷航與Club Med就合作推出馬爾地夫7天5夜53,500元起。圖／Club ...
酷航與Club Med就合作推出馬爾地夫7天5夜53,500元起。圖／Club Med提供
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2.夏季旅展現場搶優惠

除了線上旅展外，想出國玩的民眾，也可以掌握夏季旅展期間，今年的台北國際觀光博覽會在5月17日到20日間於台北世貿一館展出，國內外近500個品牌、展出單位高達1,200個，皆可從中找到不少便宜促銷，像是海島旅遊如沖繩、長灘島、宿霧等，最低20,000元起。如果想要省錢，別忘了到現場多看看、多比較，就能找到符合自己預算的促銷。

3.一站式買到齊也有好康

如果喜歡在飯店放空度過一天的旅遊型態，一站式旅遊就是好選擇，像是酷航與club Med就合作推出馬爾地夫7天5夜53,500元起，6月28日前限量16組，另卡尼島水上屋住2晚，再搭配3晚標準房，每人66,100元起。

旅展機票航空沖繩觀光

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