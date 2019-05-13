酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



旅遊旺季將近，但即使是晚鳥也還有機會搶到便宜機票！酷航於5月14日、15日推出限時2天的飛常酷促銷活動，單程含稅最低1,788元起，像是東京、新加坡、首爾、北海道札幌等航點都在其中。此外，熱門航點如馬爾地夫，單程含稅3,588元，來回7,000元出頭又可以買到。

酷航推出機票優惠，馬爾地夫單程含稅4,000元有找。圖／酷航提供 分享 facebook

想要出國旅遊，又不想要花大筆錢在機票上，不如趁促銷趕緊入手便宜機票。酷航於5月14日、15日推出飛常酷促銷活動，台北飛東京、首爾、札幌、新加坡、大阪等機票優惠，單程含稅價位大致上落在1,888元到2,488元，其中，最低為台北飛札幌1,888元，旅遊期間為9月2日到11月30日間。曼谷單程含稅1,988元，來回4,000元有找。

此外，前往歐洲、澳洲等城市航點同樣祭出優惠，澳洲四大城市柏斯、墨爾本、雪梨、黃金海岸，單程含稅4,488元起，來回9,000元有找。歐洲雙航點柏林、希臘，單程含稅7,488元起，等於來回航稅最低15,000元有找。

另喜歡海島型國家旅遊的旅客，相當熱門的航點馬爾地夫，則是最低3,588元起，旅行時間為10月25日前。馬來西亞如古晉、蘭卡威、檳城、吉隆坡、怡保、哥打峇魯、關丹等，2,388元起。東南亞普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港等2,488元起。