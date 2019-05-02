最快3.5小時！西伯利亞航空5/24直飛俄國 跟團最低8萬有找
俄羅斯除了莫斯科、聖彼得堡外，還有許多美景值得旅人探索，但過往要到俄羅斯並無直飛航班，轉機需要6小時，才能抵達。看好台灣旅客到俄羅斯旅遊商機，西伯利亞航空（Siberia Airlines，通稱S7航空）從5月24日起開航台北到符拉迪沃斯托克（海參崴）直飛航線，不用4小時就能抵達，前往俄羅斯變得更方便。
台灣去年開放俄羅斯觀光免簽，互動往來比以往更為頻繁，而俄羅斯第二大航空公司、也是俄國最大民營航空西伯利亞航空，看好台灣市場，決定開啟直飛航班，從5月24日起開航台北到符拉迪沃斯托克航線，以A320客機直飛，座位數有150個經濟艙及8個商務艙，每周五飛行，預計午去晚回。
西伯利亞航空開航台北至符拉迪沃斯托克航線，目前有多家業者提供直飛航線行程，包含行家、東南、開喜、喜鴻、富立等，行程大多是8天7夜，價格則從原本的10萬元左右，降到近8萬元起，預計前往景點，包含符拉迪沃斯托克、伊爾庫茲克、伯力、貝加爾湖等西伯利亞區行程。除了跟團外，若想要自由行，機票含稅來回大約14,000元左右，可透過旅行社購票。另到俄羅斯需簽證，可請旅行社代辦，費用約3,600元左右。
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