最快3.5小時！西伯利亞航空5/24直飛俄國 跟團最低8萬有找

2019-05-02 18:08 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



俄羅斯除了莫斯科、聖彼得堡外，還有許多美景值得旅人探索，但過往要到俄羅斯並無直飛航班，轉機需要6小時，才能抵達。看好台灣旅客到俄羅斯旅遊商機，西伯利亞航空（Siberia Airlines，通稱S7航空）從5月24日起開航台北到符拉迪沃斯托克（海參崴）直飛航線，不用4小時就能抵達，前往俄羅斯變得更方便。

西伯利亞航空（簡稱S7航空）5月24日起開航台北到符拉迪沃斯托克（海參崴）直飛航線。圖／摘自西伯利亞航空粉絲頁 分享 facebook

台灣去年開放俄羅斯觀光免簽，互動往來比以往更為頻繁，而俄羅斯第二大航空公司、也是俄國最大民營航空西伯利亞航空，看好台灣市場，決定開啟直飛航班，從5月24日起開航台北到符拉迪沃斯托克航線，以A320客機直飛，座位數有150個經濟艙及8個商務艙，每周五飛行，預計午去晚回。