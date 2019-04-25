飛澳門最低799元起！台灣虎航冬季班表4月29日、5月2日分2波促銷

2019-04-25 17:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



提前規畫耶誕節、新年假期，台灣虎航今年冬季班表即將開賣，並分成2波促銷，第一波在4月29日開跑，第二波在5月2日開跑。第一波航線主要針對大邱、釜山、沖繩、東京、北海道等航點祭出優惠，未稅最低1,099元起。第二波則是以澳門、福岡、佐賀、關西、岡山、名古屋等航點為主，最低為桃園、台中、高雄飛澳門未稅799元起。

台灣虎航推出冬季航班開賣活動，4月29日、5月2日分別展開促銷，機票最低799元起。圖／台灣虎航提供 分享 facebook

台灣虎航2019年冬季班表祭出早鳥優惠活動，第一波促銷在4月29日上午10點到4月30日晚上11點59分為止，促銷航點包含大邱、釜山、沖繩那霸、濟州島、仙台、東京成田或羽田、函館、花卷、曼谷廊曼、旭川等航點，最低為桃園飛大邱單程未稅1,099元。其他航點優惠價位單程未稅介於1,199元到1,999元。

第二波促銷活動期間在5月2日早上10點到5月3日晚上11點59分，桃園、台中、高雄飛澳門單程未稅799元起，桃園、高雄飛福岡，或是桃園飛佐賀、桃園及高雄飛大阪關西、名古屋、岡山、小松等，單程未稅最低1,599元起。

台灣虎航祭出2波促銷活動。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook