飛澳門最低799元起！台灣虎航冬季班表4月29日、5月2日分2波促銷
提前規畫耶誕節、新年假期，台灣虎航今年冬季班表即將開賣，並分成2波促銷，第一波在4月29日開跑，第二波在5月2日開跑。第一波航線主要針對大邱、釜山、沖繩、東京、北海道等航點祭出優惠，未稅最低1,099元起。第二波則是以澳門、福岡、佐賀、關西、岡山、名古屋等航點為主，最低為桃園、台中、高雄飛澳門未稅799元起。
台灣虎航2019年冬季班表祭出早鳥優惠活動，第一波促銷在4月29日上午10點到4月30日晚上11點59分為止，促銷航點包含大邱、釜山、沖繩那霸、濟州島、仙台、東京成田或羽田、函館、花卷、曼谷廊曼、旭川等航點，最低為桃園飛大邱單程未稅1,099元。其他航點優惠價位單程未稅介於1,199元到1,999元。
第二波促銷活動期間在5月2日早上10點到5月3日晚上11點59分，桃園、台中、高雄飛澳門單程未稅799元起，桃園、高雄飛福岡，或是桃園飛佐賀、桃園及高雄飛大阪關西、名古屋、岡山、小松等，單程未稅最低1,599元起。
台灣虎航表示，此次推出的優惠活動搭乘期間為今年10月27日到2020年3月28日，期間涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年以及228假期，可以提早安排請假，最多可連續休假3到10天不等，優惠機票數量有限，建議欲購從速。
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