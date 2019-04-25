親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

日職／王柏融戰樂天繼續扛3棒 首打席飛球出局

郭台銘爆料：太太反對參選已離家出走 但後宮不要干政

飛澳門最低799元起！台灣虎航冬季班表4月29日、5月2日分2波促銷

2019-04-25 17:40聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

提前規畫耶誕節、新年假期，台灣虎航今年冬季班表即將開賣，並分成2波促銷，第一波在4月29日開跑，第二波在5月2日開跑。第一波航線主要針對大邱、釜山、沖繩、東京、北海道等航點祭出優惠，未稅最低1,099元起。第二波則是以澳門、福岡、佐賀、關西、岡山、名古屋等航點為主，最低為桃園、台中、高雄飛澳門未稅799元起。

台灣虎航推出冬季航班開賣活動，4月29日、5月2日分別展開促銷，機票最低799元...
台灣虎航推出冬季航班開賣活動，4月29日、5月2日分別展開促銷，機票最低799元起。圖／台灣虎航提供
分享

台灣虎航2019年冬季班表祭出早鳥優惠活動，第一波促銷在4月29日上午10點到4月30日晚上11點59分為止，促銷航點包含大邱、釜山、沖繩那霸、濟州島、仙台、東京成田或羽田、函館、花卷、曼谷廊曼、旭川等航點，最低為桃園飛大邱單程未稅1,099元。其他航點優惠價位單程未稅介於1,199元到1,999元。

第二波促銷活動期間在5月2日早上10點到5月3日晚上11點59分，桃園、台中、高雄飛澳門單程未稅799元起，桃園、高雄飛福岡，或是桃園飛佐賀、桃園及高雄飛大阪關西、名古屋、岡山、小松等，單程未稅最低1,599元起。

台灣虎航祭出2波促銷活動。記者魏妤庭／攝影
台灣虎航祭出2波促銷活動。記者魏妤庭／攝影
分享

台灣虎航表示，此次推出的優惠活動搭乘期間為今年10月27日到2020年3月28日，期間涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年以及228假期，可以提早安排請假，最多可連續休假3到10天不等，優惠機票數量有限，建議欲購從速。

台灣虎航祭出2波促銷活動。記者魏妤庭／攝影
台灣虎航祭出2波促銷活動。記者魏妤庭／攝影
分享

澳門大邱台灣虎航沖繩名古屋

相關新聞

新手教學／日本航空計畫新制分析　針對需求找最划算的選擇！

2019-04-20 22:00

新手問答集／哩程點數界之新手基本知識懶人包

2019-04-18 22:06

星宇航空求命名！幫想4種會員卡級名稱 選上還能當首航旅客

2019-04-15 09:14

飛機攻略／2018～2019 跨年西班牙旅遊－機票規劃篇

2019-04-13 18:03

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

飛行體驗／國泰新年禮包「來回頭等艙票」之越南峴港半日遊體驗分享

2019-04-05 21:00

只有4天！加拿大航空推限時優惠 台北飛溫哥華經濟艙來回含稅2萬有找

2019-04-03 16:37

準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55

熱門文章

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

台灣虎航再開新航線 6月起直飛巴拉望

2019-04-08 12:30

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

攻略／2020農曆春節葡萄牙之旅 「5張」商務艙機票之規劃心得

2019-04-09 22:40

「 上海蘇州」自由行景點分享　體驗磁浮列車、迷人夜上海

2019-04-08 22:00

Airbnb又有新招 羅浮宮開放讓你住！

2019-04-10 08:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top