復活節限定0元機票！台灣虎航推會員獨享封館 全面促銷最低單程未稅100元

2019-04-18 12:50 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣虎航推出復活節限定優惠活動。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 周末就是復活節假期，台灣虎航搭上這波節慶風潮同步在即日起推出為期3天的促銷活動，會員可提前在4月18日晚上11點59分以前搶票，有機會搶到單程未稅0元或100元的機票。另不是會員的也不用擔心，4月19日起針對航線全面促銷，最低可搶到單程未稅100元或1,000元優惠機票。

台灣虎航即日起推出復活節限定促銷活動，首先在4月18日晚上11點59分錢推出會員封館促銷，可以訂購即日起到10月26日間的機票，符合封館資格的tigerclub會員會收到邀請信函，可依照指示到專頁搶購來回機票，促銷期間還會有彩蛋，幸運旅客可以用單程0元或100元優惠價格購入機票。

此外，未獲得邀請的會員也不要難過，台灣虎航在4月19日早上10點到4月20日晚上11點59分推出全面促銷，可訂購4月19日到10月26日間的機票，單程未稅100元或1,000元的優惠。