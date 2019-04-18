親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

復活節限定0元機票！台灣虎航推會員獨享封館 全面促銷最低單程未稅100元

2019-04-18 12:50聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

台灣虎航推出復活節限定優惠活動。記者魏妤庭／攝影
台灣虎航推出復活節限定優惠活動。記者魏妤庭／攝影
分享
周末就是復活節假期，台灣虎航搭上這波節慶風潮同步在即日起推出為期3天的促銷活動，會員可提前在4月18日晚上11點59分以前搶票，有機會搶到單程未稅0元或100元的機票。另不是會員的也不用擔心，4月19日起針對航線全面促銷，最低可搶到單程未稅100元或1,000元優惠機票。

台灣虎航即日起推出復活節限定促銷活動，首先在4月18日晚上11點59分錢推出會員封館促銷，可以訂購即日起到10月26日間的機票，符合封館資格的tigerclub會員會收到邀請信函，可依照指示到專頁搶購來回機票，促銷期間還會有彩蛋，幸運旅客可以用單程0元或100元優惠價格購入機票。

此外，未獲得邀請的會員也不要難過，台灣虎航在4月19日早上10點到4月20日晚上11點59分推出全面促銷，可訂購4月19日到10月26日間的機票，單程未稅100元或1,000元的優惠。

台灣虎航表示，凡是在官網上購買行程，等搭乘完畢24小時後，可到會員系統中登錄並累積回饋金，或是購票流程中填寫會員編號，航班完成搭乘後，就可以自動累積回饋金，當回饋金累積到100元就可以用於折抵機票金額，或是託運行李、機上餐點。

台灣虎航推出機票促銷，會員最低可買到0元機票，非會員則可能買到單程未稅100元機...
台灣虎航推出機票促銷，會員最低可買到0元機票，非會員則可能買到單程未稅100元機票。圖／台灣虎航提供
分享

機票台灣虎航航線
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

飛機攻略／2018～2019 跨年西班牙旅遊－機票規劃篇

2019-04-13 18:03

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

飛行體驗／國泰新年禮包「來回頭等艙票」之越南峴港半日遊體驗分享

2019-04-05 21:00

只有4天！加拿大航空推限時優惠 台北飛溫哥華經濟艙來回含稅2萬有找

2019-04-03 16:37

準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55

重磅消息！長榮航空開始實施新哩程升等標準＋票價新制

2019-04-01 22:23

重磅消息！網間流傳「2019年長榮航空調整計劃」TripPlus全面分析！

2019-03-29 22:00

看好發大財商機！酷航加碼高雄航班 飛東京大阪來回含稅3千出頭、雅典2萬有找

2019-03-28 12:34

熱門文章

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

台灣虎航再開新航線 6月起直飛巴拉望

2019-04-08 12:30

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

攻略／2020農曆春節葡萄牙之旅 「5張」商務艙機票之規劃心得

2019-04-09 22:40

「 上海蘇州」自由行景點分享　體驗磁浮列車、迷人夜上海

2019-04-08 22:00

Airbnb又有新招 羅浮宮開放讓你住！

2019-04-10 08:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top