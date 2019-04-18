新手問答集／哩程點數界之新手基本知識懶人包

作者： Charlie King

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哩程界是一個入門門檻比較高的世界，很多人也一定是似懂非懂，因此我們部落格上面有許許多多不同的文章，幫助新手進入這個世界。從基本術語跟縮寫，哩程概念，到信用卡知識，防止推坑勸世文，以及實戰經驗分享等等，可以說是非常齊全，應有盡有。但是我相信新手看了那麼多文章以後，可能多少也有些昏頭轉向，完全找不到方向，所以今天我集結了一些新手常常問的問題，來寫個問答集，希望能夠釐清新手的疑慮。

1. 哩程／點數到底本身有多少價值？

其實價值是因人而異，雖然很多部落客都會說明它們本身的估值，不過這也是他們個人觀點而已，不能夠代表它們真正的價值。然而他們公布的數字，雖然不能夠真實的代表哩程的價值，但是也可以當作參考，還是根據自己兌換行程，才能了解到這些哩程／點數的價值。舉例說明，如果一個人拿了100,000點數，兌換了$1,000美金的禮品卡 (Gift Card)，另一個人則拿100,000點，轉入了航空計畫，成功的兌換了北美往返亞洲的商務艙機票（價值$4,000美金）。因此，我們從以上的例子可以看到，每個人對哩程／點數的需求不同，而創造出來的價值也會不同，所以完全要看使用人的需求。而我們的美國信用卡專家老狐狸，也寫了一篇文章來深入討論哩程的價值，給讀者們參考。

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2. 有沒有一個最完美的哩程計畫？

簡單的答案就是沒有，每個哩程計畫都有優缺點，所以必須要找到對自己來說，最適合的哩程計畫。舉例說明，雖然使用全日空 (ANA) 哩程計畫兌換長榮航空的皇璽桂冠艙，北美往返台灣只需要95,000 miles哩程，但是它的最大缺點，就是一定要一次兌換來回票，所以這種計畫，就不適合喜歡分開兌換單程票，從北美回到台灣會需要繞過歐洲的Randy主編。但是這樣的計畫，就很適合常常需要回去探親／放假的朋友。所以還是要做一下功課，以既定的目標來尋找對於自己旅程有利的哩程計畫。

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3. 為什麼大家都可以兌換到機票，而我每次都找不到機票兌換？

對於航空公司來說，不會把所有的機位都拿出來讓大家使用哩程兌換，所以也就印證一句話：限量是殘酷的。副主編Tom曾經寫過一篇文章，掌握兌換機票的大原則。最好的情況下就是提早兌換，時間彈性，加上了解規則，自然兌換的機會也就變大了。

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4. 有沒有一張最厲害的超神力信用卡可以申請？或者人家都說某張卡很厲害，我該申請嗎？

這個問題其實與第二題的答案差不多：別人的神卡，不代表也會是你的神卡，而只有最適合自己的卡，並沒有一張適合所有人的神卡。如果根本沒有旅遊的計畫，但是手上一堆哩程／點數信用卡，感覺就是有點浪費，不如還是申請現金回饋卡，比較方便實惠。反之，平時有旅遊習慣的話，哩程／點數信用卡是不錯的選擇，但還是要看自己的消費習慣／旅遊習慣，來找出最適合自己的卡片與方式，來累積哩程／點數。

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5. 信用卡的高額開卡禮，也只有第一年有，那之後要如何快速累積哩程／點數呢？

如果你有Randy主編的聚寶盆，那就隨時拿一點出來就好了。而像小弟一樣沒有聚寶盆的話，除了飛行來賺取哩程以外，則必須要多多研究自己的消費習慣，利用信用卡的加成類別來累積， 而另一方面也必須要多多關注TripPlus的新聞專區，通常在不同的時間，也會有不同的活動來快速增加哩程，要是真的沒辦法快速累積的話，也可以直接購買特價的航空公司哩程，而且也可參考這篇文章，來了解到哩程的來源其實也不少。

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6. Chase／Citi／Amex／RBC等等銀行的信用卡的開卡禮，同樣是十萬點，到底差別在哪裡？

其實用比較商業的角度來想，可能會比較清楚。每家公司的特點都不同，配合的商家，航空公司等等的夥伴也就都不同。例如美國的大通銀行 (Chase) 的點數，可以轉到聯合航空 (United Airlines) 或者凱悅酒店集團 (Hyatt) 等等的常客計畫。美國的美國運通 (Amex) 的點數，則可以轉入新加坡航空 (Singapore Airlines)，全日空 (ANA)，哥倫比亞航空 (Avianca LifeMiles) 等等不同航空公司的計畫，而加拿大的RBC銀行點數，可以轉到國泰航空亞洲萬里通計畫 (Cathay Pacific Asia Miles)，英國航空計畫 (British Airways) 等等。想要更深入瞭解的話，可以參考部落格裏面的信用卡資料庫，裡面有講解美國，加拿大，台灣，以及香港的信用卡點數系統特色以及合作夥伴，方便各位讀者參考。

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7. 哪一個哩程計畫比較適合我？

這個問題比較廣，完全沒有人能夠回答，最主要的還是要看自己本身的狀況。我們可以說利用全日空 (ANA) 哩程計畫，能夠以95,000 mile的哩程，兌換長榮航空皇璽桂冠艙的北美～台灣來回機票，也或者說可以利用加拿大航空 (Aeroplan) 的25,000 miles哩程，就可以直接從經濟艙升等到皇璽桂冠艙（單程，跳過豪華經濟艙）。可是如果本身只有在北美境內旅遊，或者沒有飛往亞洲／台灣的需要，那這些哩程計畫就可能不一定適合。所以要記得先了解自己想要兌換的標的，再來研究哪一個計劃比較適合自己的需求。

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8. 為什麼我累積加拿大航空 (Aeroplan)／亞洲萬里通 (Asia Miles)／藍天飛行計畫 (FlyingBlue) 等航空計畫的哩程，可以兌換其他航空公司的機票？

有這個問題的話，代表你還不清楚航空公司的聯盟概念，以及合作夥伴的關係，大部分的主流航空公司，都有加入航空聯盟，或是有自己的合作夥伴。意思就是搭乘Ａ航空的飛機，可以將飛行的哩程，累積在Ｂ航空的哩程計畫，而在兌換的時候，也可以從Ｂ航空計畫的哩程，兌換Ａ航空公司的機票，反之亦然。我會建議大家看看這一篇聯盟基本概念，會比較有清楚的概念。

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9. 為什麼我買機票時累積的哩程都沒有100%，有時候還甚至沒有哩程，這是怎麼回事呢？

這就要看當時買的機票的＂子艙等＂了。基本上來說越便宜的機票，越沒有辦法累積哩程，子艙等越高的話，則越有機會累積到較多的哩程。TripPlus部落格內有篇文章，講解了這樣的概念，相信看完以後，就會更了解這個問題的答案了。

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10. 為什麼兌換完以後還要付錢？不是說免費機票嗎？

基本上通常買機票時會包含了三種價格：機票價格，航空公司的燃油附加費，以及政府的機場稅金，而兌換機票時只是免除了機票價格，但其他稅金則需要支付。當你碰到燃油附加費很高，或者機場稅很高的時候（沒錯，我就是在講你們－英國航空，漢莎航空，倫敦希斯洛機場等等），這時候可以考慮使用不收取燃油附加費的哩程計畫，例如哥倫比亞航空 (Avianca LifeMiles) 來節省支出。

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11. 為什麼大家都是兌換商務艙／頭等艙？為什麼沒有人兌換經濟艙呢？

以現在的情況來說，從北美到亞洲的經濟艙機票，可以說是非常便宜，有時候最低可以看到500～600美金左右，就能買一張來回機票了。辛辛苦苦累積的哩程，卻只換來500～600美金的機票，其實還真的是有點不划算，所以很多時候，我們都是建議鎖定商務艙／頭等艙來做兌換。可以看到下圖，以兌換方式而言，頭等艙是最划算的。然而在一些特殊的情況下兌換經濟艙，也不一定就是錯誤的選擇，像是一家五口要全部兌換北美往返台灣的商務艙機票，絕對是難上加難，又或者有些讀者要配合小孩寒暑假的日期來飛行，小孩放假的時候，購買經濟艙也是不便宜，這個時候兌換經濟艙，其實也是不錯的選擇。

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12. 甚麼是最值得／划算的兌換？

要我說的話，那當然是環遊世界的頭等艙啦！環遊世界一圈的機票，可能是10幾萬美金以上的價值。然而並不是每個人都有時間環遊世界，也不是每一條航線都有頭等艙可以兌換，更不是每個人都有足夠的哩程，來兌換環球頭等艙機票。所以這個問題的答案，還是要回歸到你本身的旅遊計畫，你的目標，以及適合你的哩程計畫，再來研究最適合的兌換方式是甚麼，而不是一直想著如何最大化自己手上的哩程／點數的價值。

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以上就是我總結了一下新手最常問的幾個問題，其實大家可以看到許多問題的答案，都是環繞在自己的需求／習慣／旅遊模式等等，所以我會建議新手們，在研究各種哩程計畫的同時，也必須檢視自己的消費習慣與旅遊計畫，來找到最合適自己的累積方程式。部落格的作者們，或是我們北美華人哩程研究討論的Facebook社團的團友們的經驗，都可以來參考一下，再套用到自己的目標與習慣，來達到事半功倍的效果。最後再幫大家畫出幾個重點：

1. 別人的神卡不一定適合自己，找出最適合自己的信用卡才是真理

2. 最划算的兌換，不如最實用的兌換

3. 完美的哩程計畫不存在，只有適合自己的哩程計畫

4. 了解自己的需求

5. 做功課研究哩程計畫

研究哩程其實不是三天兩天就可以搞懂的事，一定要花上一段時間。各位看完這篇以後，可以接著參考TripPlus部落格裏面的＂終極懶人包＂，只要把懶人包讀熟以後，一定是事半功倍，突飛猛進，包準你的任督二脈就能打通，累積哩程加上兌換機票，一定可以駕輕就熟啦！

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