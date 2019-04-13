飛機攻略／2018～2019 跨年西班牙旅遊－機票規劃篇

作者： Hung YS

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前言

2017 年因為種種因素，原以為年底的假期必須留在家裏，所以沒有安排跨年的出國旅行。一直到十一月初，老公才確定聖誕節到新年之間這幾天可以請假，但因為這時距離年底時間緊迫，加上天數太少，最後只安排了美國境內短短五天的探親訪友行程。也因此，2018 年一開始，心裡就蠢蠢欲動，開始研究日曆，看看年底到底怎麼安排，才能在不影響留在芝加哥和公婆一起過聖誕節的前提下，結合週末和新年假期，盡量壓低請假天數，安排跨年的出國旅行計劃。最後發現如果12月28日星期五晚上出發，1月8日星期二飛回來，可以跨兩個週末，加上新年二天假期，老公只要請假五天，扣掉飛行的兩天，還有整整十天十夜的時間玩耍，經老公同意後，就開始著手進行安排。

決定旅遊地點

知道日期後，下一步就是決定要去哪裡、該怎麼飛、以及怎麼安排行程、住宿這些細節。比起這些，訂下日期其實是最簡單的，決定要去哪裡對我們來說比較麻煩，因為我們兩人旅行背景差很多，我是一大堆地方都沒去過，所以哪裡都想去，老公則是去過的地方非常多，所以哪裡都沒差。在目標這麼分散的情況下，到底要選擇去什麼地方旅行，連個目的地都沒有，又要怎麼進行查票，真是頭痛無比。唯一可以確定的方向，是我們這個假期比較想往歐洲去，雖然亞洲想去的地方也很多，但因為時間不夠，沒辦法順便回台灣和家人團聚，去亞洲旅行卻沒有順路去台灣，會有種「過家門而不入」的罪惡感，因此把範圍縮小至歐洲。但雖然範圍縮小了，還是沒有很大的幫助。

就在這個頭痛的當下，2018年1月3日，TripPlus 副主編 Tom 發表了他的聖誕西班牙旅遊行程規劃，馬上想起 Tom 曾經分享伊比利航空哩程計劃 (Iberia Plus) 最大亮點，就是兌換芝加哥～馬德里這個飛行航段，明明超過 4,000 英哩的飛行距離，卻是歸類到 3,001～4,000 英哩這個區塊，來計算兌換機票所需哩程，而伊比利航空又有分淡季 (off peak) 和旺季 (peak) 兌換標準，淡季 (off-peak) 標準只要 34,000 Avios，就可以兌換到一張單程商務艙機票，精神立刻振奮起來！不過才振奮了兩秒，突然又想到，我們這日期可是跨年旺季啊，淡季的表格對我們來說應該是天方夜譚，立刻心情又沉到谷底。

消沉之餘，還是抱著姑且一試的心態，到伊比利航空網站查看日曆，果然2018年十二月中旬到2019年一月中旬，一整片都是代表旺季的紅字，再仔細一看，在這滿江紅之中，居然在12月25日～12月28日，聖誕節之後這幾天，出現一小片白色的淨土，被伊比利航空列為淡季。簡直不敢相信自己的眼睛，也覺得好奇怪，跨年這幾天怎麼會算淡季呢？仔細多看幾眼，也比較一下前後年的日曆，確定自己沒有看錯，真的就只有2018年十二月比較不一樣，把12月底這幾天列為淡季。這簡直就是命運的安排啊！雖然當時根本不知道要去西班牙哪裡、做什麼、怎麼安排行程，簡單研究一下了伊比利航空改票、退票的規則，得知使用伊比利航空哩程，兌換自家航班，退票／改票的手續費只要€25歐元或$40美元，就決定先把票兌換下來，其他的部分再慢慢思考。

我們希望出發的 12/28/2018 星期五這天，居然正好被伊比利航空列為淡季 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

2018、2019、2020 這三年，只有 2018 年底的週五被列為淡季，真是太幸運了 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

去程芝加哥直飛馬德里的兌換方式：由 Chase Ultimate Rewards (UR) 點數系統，轉入點數至伊比利航空計畫 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

尋找回程機票

跟去程的機票比起來，回程機票真是經過好多番的波折… 順利又快速地兌換好去程芝加哥～馬德里的機票之後，雖然還沒計劃西班牙十日遊的行程內容，但因為我們旅遊偏好在同一個地方多點時間仔細遊覽，不太喜歡蜻蜓點水式的打卡行程，加上老公去過巴塞隆納非常多次，因此初步決定這次不往西岸，大概只會從馬德里為起點，以二或三個城市為中心，在當地和附近城市遊覽，所以決定回程也從馬德里出發，飛回芝加哥。同時為了把老公年初的請假日數，控制在五天以內，我們回程的日期，首選是2019年1月8日星期二，因此，我們需要找的回程機票，是1月7日晚，或1月8日上午離開西班牙，飛回芝加哥的機票。

我們最後的回程機票，雖然很早就完成開票，但實際飛行路線，其實是到2019年1月7日上午，也就是離開西班牙飛回芝加哥的前一天，才終於拍板定案。到底是為什麼呢？現在就和大家分享這次開票的整個經過：

♦ 訂立備案

回程1月8日這一天，根據伊比利航空日曆的定義是旺季 (Peak)，兌換馬德里～芝加哥單程商務艙需要 50,000 Avios。雖然 50,000 的標準並不差，但和去程 34,000 Avios 比起來遜色許多，加上回程因為是由歐洲往美國飛，有飛行方向和時間差的優勢，並不用一定要直飛，想嘗試看看有沒有可能利用拉長轉機時間，在一個新的城市來個快閃探路遊。也想說，或許可以利用機會嘗試其他的航空、機型、和飛行路線，因此決定把伊比利航空的馬德里～芝加哥直飛航線當成備案，繼續查詢其他可能性。

♦ 尋找其他理想路線

經過了前一年利用韓亞航空哩程計劃開票的經驗，知道歐洲～美國單程商務艙只要 40,000 miles 的韓亞航空哩程，也知道如果利用同為星空聯盟的聯合航空 (UA)、全日空 (ANA)、加拿大航空 (AC) 這三家哩程查票系統，有查詢到的哩程位置，韓亞航空也基本上都看得到，就開始朝這方向尋找。但由於韓亞航空哩程計劃，會把哩程票的燃油附加費用 (YQ) 轉嫁給消費者，如果不想砸大錢，必須避開 YQ 非常高的幾家航空，譬如漢莎航空 (LH)、瑞士航空 (LX)、奧地利航空 (OS) 等。綜合以上幾個條件，利用 Google Flights查詢了一下，列出幾個24小時以內可能的轉機行程：

馬德里～伊斯坦堡過夜～芝加哥（土耳其航空）

馬德里～華沙過夜～芝加哥（波蘭航空）

馬德里～里斯本過夜～紐約～芝加哥（葡萄牙航空＋聯合航空）

這三個選項列出之後，我心中首選是經伊斯坦堡這個選項，因為是下午四點抵達伊斯坦堡，隔天下午三點從伊斯坦堡直飛芝加哥，覺得也許可以第一晚自己走走看看，第二天早上參加個三小時的導覽行程，下午再前往機場，來個探路遊。華沙轉機雖然也是前一晚到，隔天下午四點離開華沙，但因為我們在2018年夏天，已經有過一次華沙轉機快閃行，希望下次再去華沙時，可以多一點時間好好遊覽這個城市，因此順位擺在第二。而里斯本則是最後一個選擇，主要原因是里斯本飛紐約的時間是中午，只有前一晚可以稍微走走逛逛，早上睡醒後就要去機場了，沒什麼時間可以遊覽，加上還要從紐約轉芝加哥，增加麻煩，所以順位排在最後。

♦ 夢想破滅

沒想到人算不如天算，打了韓亞航空客服總共四次，想要兌換以上任一行程，雖然這四位電話客服人員從他們的訂位系統，都可以看到我找到的這些哩程位置，但經伊斯坦堡、華沙、或里斯本轉機的行程，客服查詢後都說必須以兩段航班計算哩程，並不是 40,000 miles 就可以一票換到底。我詢問客服人員，這些應該是算歐洲～美國單程，因為中間轉機並沒有超過24小時，只算轉機，整個行程應該是以一張歐洲～美國的單程標準計算，但連續四位客服都說，因為這是星空聯盟夥伴航空，可能因為兩段航程分在兩天的關係，都被夥伴航空算成兩段行程，如果要兌換全程商務艙，必須用 65,000 miles 兌換，如果想要兌換歐洲境內航線的經濟艙，加跨洋航線的商務艙機票，則需使用 55,000 miles 兌換。

原本心目中希望只要花 40,000 Asiana Miles，利用拉長轉機時間，去伊斯坦堡、華沙、或里斯本半日遊，但最後都沒有成功 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

♦ 屋漏偏逢連夜雨，備案也翻船

連續四次，不管打韓國或是美國客服都被打槍之後，決定含淚放棄韓亞航空哩程計劃，回去使用原本的備案－伊比利航空 (IB) 50,000 Avios 來兌換單程商務艙。因為老公的英國航空 (BA) 帳戶裡，還有 32,000 Avios，想要把這些哩程先用掉，如果直接使用 BA 兌換，不但所需哩程數較高，稅金也比較高，要把 BA 的哩程轉到 IB 來使用才划算。這時才發現自己發生了一個嚴重的新手錯誤，因為以前從來沒有使用 IB 哩程計畫的需求，所以老公的 IB 帳號是一月初才開的，而 BA／IB 互相轉換的規定，是必須兩邊帳號都建立二個月以上，才可以互相連結，也就是說我如果想要使用老公 BA 帳戶裡面原有的三萬多 Avios，必須等到三月初，才能把老公的 BA／IB 帳號連結，從 IB 計畫進行兌換。真是晴天霹靂，不但自己用韓亞哩程的如意算盤沒有成功，連 IB 備案也搖搖欲墜。

當然我也可以選擇立刻從 Chase Ultimate Rewards (UR) 轉 100,000 點進入 IB 開票，但因為去程已經飛過一樣的航線、機型和艙等，對同樣的回程飛行路線和產品並沒有高度熱情，同時也不想一下燒掉這麼多 UR，所以決定等兩個月。兩個月後，成功把老公 BA／IB 帳號連結，但果然票也飛了。因為學期間工作繁忙，這件事就暫時擱置，想說反正也還沒開始計劃西班牙行程，最慘的情況就是花點小錢把去程機票取消，整個砍掉重練，也不是什麼太嚴重的大事。

♦ 萬豪禮包半路殺出程咬金

2018年夏天，萬豪 (Marriott) 宣布即將完全整合點數系統，喜達屋 (SPG) 將正式走入歷史，而俗稱七晚大禮包、五晚小禮包的機加酒套裝 (Hotel ＋ Air Vacation Package)，也會有重大的改變，同時也宣布了 2019 年酒店等級調整，一連串的動作，在哩程點數界激起不小的震盪。我從酒店等級調整表格中，發現一家位在馬德里市中心，距離舊城區很近，屬於萬豪集團旗下傲圖格精選 (Autograph Collection) 系列的 Círculo Gran Vía 酒店，即將從舊制等級八（每晚40,000點），改為新制等級七（每晚50,000點），每晚所需點數上升 10,000 點，加上之前從 TripAdvisor 評價網站查詢馬德里酒店時，就注意到這一家，雖然所需點數看似很高，但因為跨年旺季，酒店住宿費用也升高不少，以使用點數兌換上來說，似乎是不錯的選擇。

但決定酒店，跟回程機票又有什麼關係呢？這是因為我簡單查了可能的行程，覺得這次西班牙行，想要前半以馬德里為中心，在馬德里市區和附近幾個古都遊覽，後半則想要南下到安達魯西亞區，以塞維亞做中心，所以在馬德里大概會需要四晚或五晚的住宿。看到這家有興趣的酒店即將漲價，也看到萬豪大／小禮包可能貶值，同時也從 Facebook 的北美華人哩程交流社團內，看到不少團友成功兌換到五晚小禮包的例子，加上手上萬豪點數還不少，頓時整個鬥志被激發，覺得如果我也可以成功兌換五晚小禮包，把小禮包的住宿券 (5-Night Certificate) 使用在 Círculo Gran Vía, Autograph Collection 這家酒店，哩程選擇聯合航空 (UA)，這樣等於是使用舊制 100,000 SPG 點數（新制 300,000 Marriott 點數），兌換馬德里五晚優質住宿，以及二張歐洲～美國單程商務艙機票還有剩。

很幸運，打電話給萬豪客服，雖然在線上等了超過半個鐘頭的時間才接通，但之後一切順利，跟客服先生說明我想要兌換＂Hotel and Air Vacation Package＂，這位客服非常熟練，完全沒有為難，直接問我要選哪家航空公司，要五晚還是七晚，大約十幾分鐘就完成兌換，也同時把這五晚住宿券 (Certificate)，用來兌換馬德里 Círculo Gran Vía, Autograph Collection 酒店。訂房時，客服先生還特別提醒我，因為這是跨年住宿的關係，這家酒店不允許取消或更改，和一般點數房寬鬆的取消政策不一樣。也因如此，酒店訂下去，等於是過河的卒子，只能向前再向前，必須認真來找回程機票了。

換好小禮包的隔天早上，登入 UA 帳號，看到 135,000 哩程已經進帳，立刻查詢馬德里～芝加哥航線的哩程機票。其實從去年三月到七月之間，我每隔幾天想到就查，好一陣子都查不到哩程位，不然就是偶爾會出現轉機很多次很麻煩的行程。七月查詢這天，看到馬德里～慕尼黑～倫敦～芝加哥的行程，前面兩段短程只有經濟艙機位，跨洋線是 UA 的 Boeing 767-300 機型的舊版商務艙座位配置（商務艙 1-2-1 配置），每人兌換所需哩程為 60,000 UA Miles。雖然要轉機兩次，不是什麼好的路線，更不是什麼好的產品，但至少可以兌換到跨洋躺平商務艙，加上我在 UA 有比較高階的會籍，更改機票只要很低的手續費，就先換下再說，而且慕尼黑機場與倫敦機場，都有二個多小時的時間，心想至少可以在貴賓室休息一下吃個點心，也是不錯。

UA Boeing 767-300 機型舊版商務艙配置，雖然不像舊版 Boeing 777-200 機型那樣 2-4-2 的配置，但因為機身比較狹窄，座椅其實和舊版 Boeing 777-200 機型差不多 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

♦ 最終行程

換了這趟 UA 轉兩次的行程，雖然不是特別滿意，但至少是有辦法回家了，終於可以開始著手計劃細部行程，安排酒店住宿。我從七月換好票之後，想到就查，大部分都是沒票，即使偶爾冒出哩程位置，始終沒有出現什麼比較好，覺得值得更換的行程，都是要轉機兩次～三次，不然就是轉機時間太短令人太緊張的行程，所以一直到十二月底出發時，我們的回程機票都還是維持馬德里～慕尼黑～倫敦～芝加哥。

1月6日早上，要飛回家前兩天，查到漢莎航空 (LH) 有放出法蘭克福飛往芝加哥的商務艙位置，所以行程可以改為馬德里～慕尼黑～法蘭克福～芝加哥，但因為原本是使用 UA 哩程兌換 UA 航班，一人 60,000 miles，如果要換成漢莎航空，因為是兌換星空聯盟夥伴的關係，一人要 70,000 miles，也就是要補 10,000 miles。雖然 LH 的 Boeing 747 機型商務艙，應該是勝過 UA 的 Boeing 767 機型商務艙一大截的產品，但同樣要轉機兩次，而且一人還要多付 10,000 miles，加上因為距離飛行只剩兩天，我的會籍不夠高階，還要被收 $50 美元的改票費用，不確定是不是值得。而且在網站顯示無法網上直接改票，必須致電客服。想了想還是打給客服人員，詢問順便討論看看。結果打給客服人員，她卻說她的系統看不到這張 LH 的票，還說 LH 常常會這樣，票已經被換走，卻不即時更新系統，沒辦法更改成這個行程。但這位好心的客服女士，看到我原本的馬德里～慕尼黑～倫敦～芝加哥機票，是使用全程商務艙哩程 60,000 miles 兌換，當時前面兩段歐洲線，只有釋出經濟艙哩程位置，現在釋出商務艙哩程位置，說她可以幫我這兩段改劃商務艙的位置。這樣操作之後，因為只是改位子沒有改票，並不用收取 $50 美元費用，反而因為歐元兌美元匯率變動的緣故，每人退了約 $15 美元的稅金。這樣下來，雖然行程還是一樣要轉機兩次，但可以退回一些稅費，前面兩段短程又可以坐得舒服些，也是不錯。

1月7日早上，要飛回家前一天，我再查詢一次，居然看到 UA 釋出了慕尼黑直飛芝加哥的商務艙哩程機位，這個班機雖然是使用 Boeing 777-200 機型，但看了座位圖，發現這班是少數已經更新商務艙座椅的機型，配置的是全新的北極星 (Polaris) 商務艙座椅，北極星商務艙是 1-2-1 配置，和以前舊版商務艙的 2-4-2 配置比起來，完全是不同檔次的產品。趕快電話拿起來打給客服，也順利改成馬德里～慕尼黑～芝加哥，搭乘北極星商務艙，只要轉機一次的行程。因為臨時改票，要收取 $50 美元的手續費 (Close-In Fee)，但因為不用飛經倫敦，機場稅降低不少，退了稅金差額後，每人只要補繳 $20 美元。所以最後我們回程的機票，每人使用 60,000 miles UA 哩程＋$59.03 美元的稅金，但因為改票時間距離出發少於 60 天，每人被收取 $50 美元的手續費。雖然有一點罰金，但可以搭到全新的北極星商務艙，還可以少轉機一次，還是相當值得的。

由上往下分別是原始行程、更改艙等行程、以及最後更改航線的行程 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這次跨年西班牙旅遊的飛行路線：ORD～MAD，MAD～MUC～ORD 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

TripPlus 專欄作家 Sharon 曾經說過，要能夠成功籌備使用哩程點數的旅行，有三大要素：

多元化的哩程／點數

有彈性的行程

預先計畫

所謂「彈性」不只是指時間上的彈性，包括使用計劃、飛行路線、旅遊行程等等，像我們這次跨年的行程，因為兩個人工作上的諸多限制，時間上完全沒有彈性，但還是可以往其他方向尋找彈性，利用多元的靈活點數和哩程，完成一趟難忘的旅行。

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