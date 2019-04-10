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TripPlus專屬好康分享！「哥倫比亞航空計畫」折扣兌換航線

2019-04-10 21:30TripPlus

作者： Brady Yu

圖文來自於：TripPlus
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從 TripPlus 與哥倫比亞航空計畫－LifeMiles 成為合作夥伴的那天起，雖然已爭取到北美～台灣指定航線兌換折扣，但不來弟常常和萊恩念念叨叨的，是希望有一天 LifeMiles 能重視台灣旅客的需要，提供專為台灣人設想的折扣航線，例如台灣～歐洲、日本、香港與中國。

前幾次促銷的折扣航線這絕對不是系統錯誤 (Bug) 例如：

紐約／洛杉磯／舊金山～台灣

洛杉磯／舊金山～香港

洛杉磯／紐約～北京／上海

洛杉磯／紐約～首爾

洛杉磯／芝加哥～新加坡

過去的折扣兌換航線：原需75,000哩，但以北美航點為主 圖文來自於：TripP...
過去的折扣兌換航線：原需75,000哩，但以北美航點為主 圖文來自於：TripPlus
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明顯都是以居住在北美的朋友們為主，畢竟 LifeMiles 的母公司－哥倫比亞航空 (Avianca) 總部位在南美洲哥倫比亞，對於北美市場總是比較熟悉。即使非常渴望亞洲的朋友們大家都來愛用 LifeMiles 哩程，也很想要推出折扣兌換航線，但不知道旅客真正需要什麼而難以著手，也不知道台灣一個小島是否有足夠的需求。

TripPlus 過去半年裡，反覆不斷與 LifeMiles 說明、爭取、證明台灣的朋友們真的非常、非常、非常需要萊恩望穿秋水頭髮都要白了，同時數據也證實台灣點數市場潛力驚人。終於、經過反覆不斷大力爭取只差沒有飛到哥倫比亞去 LifeMiles 終於拍板敲定一系列專為台灣居民設計的折扣航線，這次新增多條折扣航線包含了台灣出發到歐洲、香港及中國航線，只要在優惠時間內兌換，都可以享有折扣喔（詳細折扣兌換優惠時間及航線，我們也很快會替大家揭露）。

而且特別把台灣的照片登上 LifeMiles網站！團隊真的感覺好開心，真心感謝一路上支持我們的大家，無論身在何方，沒有讀者妳／你、沒有Facebook社團熱烈參與的朋友們，我們無法辦到！

我們清楚知道，TripPlus 的讀者們不僅主要位於美國、台灣、香港、加拿大與日本，更遍佈全世界（幾乎整個非洲和中東都有讀者真的太令人感動惹），因此我們期許自己只能更努力，繼續為了所有讀者們的福祉而努力！希望未來能拓展更多的折扣航線、為大家帶來更大的價值。

圖文來自於：TripPlus
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在為台灣爭取福利的同時，TripPlus 當然沒有忘記北美的朋友們，本次北美航線全面升級，即將有三個新城市加入折扣兑換的行列。至於到底是哪幾個城市？折扣的幅度有多大？還有… 眾多朋友在粉專私訊詢問的：「到底什麼時候要開賣啦？」，請容不來弟賣個關子，「很快」會為大家帶來第一手的消息囉。

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航線香港舊金山

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