飛行體驗／ 2018年耶誕節＆跨年行程規劃分享

2019-04-19 22:00 聯合新聞網 TripPlus



作者：Nana

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

前言

因為在美國不小心蛀牙，緊急做了根管治療後，決定撐到回台灣請人幫我做牙套，所以既然要回台灣，乾脆就去一趟馬爾地夫吧（其實根本不順路吧…）！在今年去大溪地 (Tahiti) 的波拉波拉島 (Bora Bora) 過生日後，對海島念念不忘的我，決定帶最愛的媽咪，前往據說2040年因為地球暖化導致海平面上升，可能要消失的國家－馬爾地夫，去慶祝聖誕節，順便到杜拜慶祝跨年（看起來這更不順路吧！）。因為橫跨了聖誕節跟跨年假期的關係，也讓找尋哩程機票困難度大大的提升。以下會介紹一下我的行程規劃，雖然沒把點數的價值最大化，但是全部的行程都是透過點數／哩程，來兌換數個酒店住宿、以及有4個航空公司的頭等艙與商務艙，也是挺爽的！

機票

這次的旅遊路線 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

在2018年初的二月時，也就是差不多一年前，Randy主編在每日新聞專區，發佈了全日空 (ANA) 大量釋出美國～日本航線的頭等艙哩程票的消息，在上次搭乘了全日空商務艙，來回休士頓與台北之後，很想嘗試看看同航線的傳說中的超優頭等艙。趕著熱潮，在聯合航空／加拿大航空網站上，確認有頭等艙的哩程票後，從美國花旗銀行的ThankYou Rewards系統，轉了120,000點到維珍大西洋航空 (Virgin Atlantic) 計畫（很可惜，當時沒有轉點優惠），並根據部落格上的教學文，順利的致電維珍大西洋航空的客服人員，用120,000 miles加上$257.31美金的附加費，兌換了一張來回休士頓與東京的聖誕節及跨年前後時期的頭等艙機票。

全日空頭等艙 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因為我媽咪行程想要比較彈性的原因，所以後來幫她用95,000 miles的全日空計畫哩程（從美國運通的Membership Rewards點數，以及喜達屋 (SPG) 計畫點數轉入，補齊所需哩程），外加了$157.87美金的附加費，兌換了去程回到台灣的全日空商務艙（因為她想去體驗看看，頗受好評的全日空商務艙貴賓室），以及回程回到美國休士頓的長榮航空 (EVA Air) 皇璽桂冠艙的直飛機票。

長榮航空皇璽桂冠艙 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

我在兌換到休士頓～東京來回後，才開始煩惱要如何從台灣往返馬爾地夫（日本往返台灣的機票，相對來說比較好安排，就沒有先處理），聖誕節與跨年時期，果然是個熱門的時候，在2018年三月查票時，幾乎都沒有任何轉一次機就可以到達目的地的航線，有釋出商務艙的機票可以兌換。

感謝Randy主編不厭其煩的幫我出主意，最後終於找到了從台北，經過香港轉機的國泰航空 (Cathay Pacific) 商務艙，接著再飛到阿拉伯聯合大公國首都－阿布達比轉機，最後到達馬爾地夫首都－馬累的阿提哈德航空 (Etihad Airways) 的商務艙機票，這樣的來回機票，總共需要80,000 miles的美國航空 (American Airlines) 哩程。後來想想，既然都要經過阿布達比，乾脆去隔壁的杜拜跨個年好了，所以最後變成中停阿布達比，使用了110,000 miles的美國航空哩程，外加$166.90美金的附加費（單人）。

阿提哈德航空 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

接著一直等到2018年的五月，才想到我還沒有處理東京～台北來回這一段，因為之前年少不懂事，累積了一些快過期的長榮航空哩程，就趁此次機會，從美國花旗銀行的ThankYou Rewards點數系統，轉了一些到長榮航空計畫，補足到25,000 miles，外加¥5,410日幣的稅費，兌換了一張東京～台北航線的單程長榮航空皇璽桂冠艙，過了好幾個禮拜，打算要選位置的時候，才熊熊發現居然我是在候補名單上！！而且等到快11月了，都還沒被通知補上…

所以我只好打到長榮航空在休士頓的辦事處，還好辦事處的服務人員，很好心的幫我找到了其他時間有商務艙的位置，而且後來很幸運的，還有搭乘到最新的Boeing 787機型，真是塞翁失馬，焉知非福啊！而當時也正巧遇上TripPlus網站與英國航空 (British Airways) 合作，在哩程商城有特價販售英國航空哩程的活動，因此也趁機買了一些，並且加上使用了E-Rewards問卷網站所獲得的點數，轉入到英國航空計畫，補足20,000 Avios，外加$38.03美金的稅費，兌換了日本航空的台北～東京商務艙機票。

長榮航空Boeing 787商務艙 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

我自己整趟的兌換行程如下：（唯一沒辦法用到點數／哩程兌換的，就只有在馬爾地夫到渡假村的水上飛機，費用為每人$590美金）

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也來分享一下，我幫我媽咪兌換機票的行程：

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酒店

先前在網路上看到消息，在馬爾地夫的希爾頓集團 (Hilton) 旗下的康萊德渡假村－Conrad Maldives Rangali Island，突然佛心來著，讓會員以一晚95,000點，即可預定有名的水上屋，所以立馬用380,000點的希爾頓點數，兌換了5晚的住宿（高階會員兌換五晚時，可獲得第五晚免點數的福利）。因爲難得去住那麼遙遠的奢華渡假村，所以在與渡假村聯絡後，將其中兩晚改成了海灘屋。渡假村那邊有提供我每晚加價$90美金，可以升等到較為高級的水上屋 (Superior Water Villa)，或是每晚加價$250美金，可以升等到豪華海灘屋 (Deluxe Beach Villa)，不過因為我還是太小資了，所以還是打算入住時碰碰運氣，看看有沒有機會獲得比較便宜的加價選項。

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另外，因為預計在阿布達比與杜拜跨年的關係，在阿布達比用一晚25,000點的萬豪 (Marriott) 點數，換了兩晚位於阿布達比當地知名景點之一－法拉利樂園旁的酒店 (Yas Hotel Abu Dhabi)，而跨年當晚在杜拜，則是用了80,000點的希爾頓點數，換了一晚連現金價格都沒得訂購的渡假村－Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah。另外，還使用了大通銀行 (Chase) 的萬豪集團聯名信用卡續卡時，所獲得的免費房兌換券一張，兌換了在杜拜一晚（需要35,000點）的新酒店－Renaissance Downtown Hotel, Dubai一晚。

另外，因為回程會在東京待3個晚上，但東京市內有太多好吃的食物了，所以決定訂購本身沒有會籍，或是會籍不高，不會給予免費早餐的酒店。分別用大通銀行的舊版洲際集團 (IHG) 聯名信用卡的免費房住宿券，訂了一晚不附早餐的東京詩穎洲際酒店 (The Strings by InterContinental Tokyo)。還使用了12,000點的凱悅集團 (Hyatt) 點數，訂了一晚東京凱悅酒店 (Hyatt Regency Tokyo)，以及一晚20,000點洲際集團點數，訂了一晚在東京成田機場附近的成田皇冠假日酒店 (ANA Crown Plaza Narita)。

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以下就是我使用點數入住的酒店一覽：

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結語

最近馬爾地夫又準備開了好幾家新的渡假村，這次先去一間，希望之後有機會去其他的渡假村！一邊想一邊就覺得迫不及待了！這次的＂幾乎＂全點數／哩程兌換的旅遊規劃，真是消耗超多腦力的。不過安排好了以後，真的有濃濃的成就感。手邊多準備一些不同的哩程／點數，在規劃行程時可以更加彈性，有更多選擇（不過也可能煩惱更多就是了…）。

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