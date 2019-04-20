新手教學／日本航空計畫新制分析 針對需求找最划算的選擇！

2019-04-20 22:00 聯合新聞網 TripPlus



作者：Brady Yu

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日本航空在去年 (2018) 底，貶值其哩程計劃－JAL Mileage Bank (JMB)，TripPlus 的好夥伴Justin曾有專文報導新制細節。最近不來弟和朋友聊天時，對於日本航空哩程計劃新制的「兌換面」抱持不同看法，友人覺得日本航空哩程，在寰宇一家聯盟 (Oneworld) 中仍然相當強勢，但不來弟認為從「等效消費」的角度觀察，日本航空計畫一直以來都遜於競爭對手。為了釐清疑惑，剛好趁這個機會，將新制與諸合作夥伴比較，幫助身處北美／台灣／香港的我們，清楚認知到什麼樣的人適合／不適合日本航空的哩程計劃。

新制重點整理（兌換面）

在與競爭對手比較前，快速彙整新制三大重點：

號稱更容易兌換到機票的「動態計價」(Dynamic Pricing)：過去使用日本航空哩程兌換機票，就是一翻兩瞪眼，想要的日期有票就有票，沒票就沒票。新制仍保留最基本的兌換標準 (Base Miles)，但針對載客率較高的航班，仍可能釋出機位供哩程兌換，惟需要的哩程會比較多一些。不來弟認為這個改變好壞參半，好處是滿手哩程花不完的朋友們，得到更大彈性，缺點是增強航空公司漲價（增加所需哩程）的動機。

路線規則改惡：相比動態計價，還可以找出優點，新制中如兌換日本航空自家航班，只允許「兩個」國際航段＋「兩個」日本國內航段（兌換寰宇一家夥伴航班機票，與其他夥伴合作夥伴機票，則不受影響）。也就是說，如果要兌換北美～日本～台灣／香港的來回機票，新制不允許開在同一張機票上！（因為包含四個國際航段），必須分兩張機票開立，變相加價並增加旅行風險（失接時，日本航空沒有義務協助後段）。這一點不來弟真的是百思不解，難道日本航空只想專注於日本國內旅客啊你又打不贏全日空、放掉廣大的海外市場嗎？

兌換標準改惡：日本航空有「三種」兌換表格，只兌換日本航空自家航班的標準表 (JAL Award)、兌換單一夥伴航空的標準表 (Partner Award)、以及可以混合多家寰宇一家夥伴航空的標準表 (Oneworld Award) 日本人就是要把事情搞的超複雜，新制基本上是全面漲價，尤其單一夥伴的標準漲最凶（估計是被大家拿來換阿聯酋航空 (Emirates) 頭等艙嚕痛了…）。例如原本兌換台北～杜拜來回的阿聯酋航空頭等艙，需要105,000哩，新制中漲價為135,000哩，幅度達29%！唯二的亮點，是把台北～大阪經濟艙的基本哩程兌換標準，調整為來回15,000哩、高雄～東京經濟艙的基本哩程兌換標準，調整為來回17,000哩。老實說，台北～大阪有這麼多廉價航空，日本航空估計也是調的心不甘情不願，高雄就不說了…旅客的消費習慣更價格導向，只能說：日本航空～加油～

新制單一合作夥伴兌換標準表格 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

新制寰宇一家夥伴兌換表格 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

與競爭對手超級比一比

不來弟以北美／台灣居民常用的航線為例，將日本航空新制所需哩程數，與競爭對手比較，觀察兌換標準何者較低。很明顯的，新制兌換北美～日本航線是最有優勢的，經濟／商務／頭等三個艙等的兌換標準都是最佳。但是當要兌換北美～日本～台灣／香港的機票時，只剩下經濟艙較有優勢。現在機票這麼便宜，低於$1,000美金的經濟艙，直接買票就好啦，比用哩程兑換來的划算。

雖然美國航空 (American Airlines) 與亞洲萬里通 (Asia Miles) 沒有什麼亮點，倒是阿拉斯加航空，在商務艙／頭等艙兌換標準上全面制霸，可以中停日本，又可以開在同一張機票上，比日本航空自家計劃更為划算。

侷限於版面，不來弟沒有將英國航空 (British Airways) 的哩程計劃放入比較，由於英國航空哩程計劃的強項，是兌換短程航線，例如美國國內線單程經濟艙，只需要7,500 Avios、台北～香港單程經濟艙，只需要4,500 Avios、東京～高雄單程經濟艙，只需要10,000 Avios，日本航空新制由於調降了台北～大阪航線，與高雄～東京航線經濟艙的兌換標準，因此在部分航線上，與英國航空哩程計劃處於伯仲之間，但總體來說，短程航線的兌換彈性還是遜於英國航空（例如不能用在台灣～香港航線、美國國內航線）。

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從等效消費觀點，日本航空徹底完敗

由於日常消費逐漸成為累積哩程最重要的方式，不來弟2018年開始，倡導不能只單純看兌換表所需哩程數量的高低，必須改用「等效消費」的觀念，來找出最適合自己的哩程計劃，由於各地區常用的航線不同、兌換標準不同、而賺取哩程的效率也不同（例如在美國累積聯合航空哩程很容易，但在台灣就很困難），因此同時考慮：

常用航線需要多少哩程？

某地區最佳的賺取哩程效率為何？

將兩者相乘，就可以得到「等效消費」的數字。例如下圖例子中，同樣要兌換一張洛杉磯～東京的經濟艙機票，日本航空計畫需要50,000哩、亞洲萬里通計畫需要80,000哩，看似日本航空的哩程計劃較佳，但是如果考量到亞洲萬里通計畫，在北美區有眾多合作夥伴，容易有消費加成，最高甚至可達到5倍的累積速率（平均落在3～4倍）！妳／你會發現，其實累積亞洲萬里通哩程所需的消費金額，遠低於日本航空計畫。

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那麼，究竟誰適合／不適合日本航空的哩程計劃呢？不來弟的淺見是：

如果妳／你的哩程累積大多來自飛行，家人會一起飛（日本航空有家庭帳戶），依靠消費累積比較少，而且兌換目標以經濟艙為主，相對來說比較適合日本航空的哩程計劃，不過要小心哩程過期的問題。

如果妳／你的哩程累積，大多來自消費或直接購買，不建議以日本航空哩程計劃為主力。

如果妳／你只是想用划算價格，搭到商務／頭等艙，建議有哩程特價活動時，購買阿拉斯加航空哩程為主力。

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