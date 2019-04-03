親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

華航直飛帛琉暑假增至飛4班 南部旅客4月起出境行李到府宅收

2019-04-03 17:04聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

忽冷忽熱的天氣，更是讓人想到海島度假，中華航空從6月28日起針對帛琉航線增班，從每周一、三、六改為一、三、五、六，提供旅客更多元的選擇。此外，南部旅客有福了，華航自4月1日起與宅配通合作，推出網路預約行李運送服務，不用大包小包拖行李到機場，優惠每件行李200元。

華航針對帛琉航班增班，另推出南部旅客可宅配行李到機場服務，每件200元。圖／華航...
華航針對帛琉航班增班，另推出南部旅客可宅配行李到機場服務，每件200元。圖／華航提供
分享

有「彩虹故鄉」之稱的帛琉，向來以豐富海洋資源聞名，其中一個知名景點大斷層，更是全球潛水客為之嚮往的潛水地點，因為海底景色相當美麗，而被稱為「上帝的水族箱」。

看準台灣及其他鄰近國家前往帛琉旅遊商機，華航原本從今年2月18日從2班增加至3班，近日宣布自6月28日起從3班增加到4班，也就是原本是一、三、六，改為一、三、五、六飛航。此外，目前官網有推出帛琉機票優惠，未稅最低來回8,000元有找，想前往的旅客可趁優惠入手，提前規畫暑假海島度假之旅。

帛琉海洋生態相當豐富，除了有彩虹故鄉的美譽外，其中一個知名景點大斷層又被稱為上帝...
帛琉海洋生態相當豐富，除了有彩虹故鄉的美譽外，其中一個知名景點大斷層又被稱為上帝的水族箱。記者魏妤庭／攝影
分享

此外，南部旅客若出國旅遊，搭乘飛機地點在桃園機場，總是要大包小包拉著行李，長途跋涉前往機場，現在可以省去搬運行李的麻煩。華航從即日起到9月30日間，針對嘉義以南的旅客祭出宅配出境行李到府收件優惠。

若是持有嘉義以南旅行社開立的華航或華信北出航機票，登機前3到10天憑適用機票到華航官網輸入姓名、票號等相關資料，就可以享有宅配通到府收件服務，每件行李收費200元，以30公斤為限。完成網路預訂後，只要在搭機當天就可以到桃園機場宅配通櫃檯付費領取行李。

不過，此服務最晚預約時間為登機日前3天下午3點以前，如7月4日登機，就要在7月1日前預約，7月2日宅配通專員會到府收件。另若使用免費票、團體票獲各種折扣AD、ID票、嬰兒票，則不適用此優惠。

華航桃園機場帛琉機票旅行社
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55

重磅消息！長榮航空開始實施新哩程升等標準＋票價新制

2019-04-01 22:23

重磅消息！網間流傳「2019年長榮航空調整計劃」TripPlus全面分析！

2019-03-29 22:00

看好發大財商機！酷航加碼高雄航班 飛東京大阪來回含稅3千出頭、雅典2萬有找

2019-03-28 12:34

搭車總在暈！外出旅遊「避免暈船暈機暈車」5大祕技

2019-03-22 11:02

140萬張0元機票快搶！越捷航空推出限時優惠 越南國內航線從南到北走透透

2019-03-20 16:26

飛行記錄／差點搭不上長榮航空皇璽桂冠艙 台籍航空就是貼心

2019-03-14 21:02

太便宜！華航春季線上旅展開跑 香港來回未稅3千、大阪5千起

2019-03-12 19:19

粗心媽..遺忘寶寶在機場！ 機長允緊急返航 對話曝光超暖心

2019-03-12 12:40

AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3/8開搶

2019-03-07 18:45

新手攻略／哩程計劃怎麼選！破除哩程盲點「等效消費」觀念大分享

2019-03-01 22:00

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 15:10

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 15:45

一生必去一次！酷航飛馬爾地夫來回含稅萬元有找

2019-02-25 18:57

這個時間飛曼谷最便宜！ CP值超高下好離手

2019-02-18 21:57

送自己一份新年禮物！如何換到一張哩程票之五大心法

2019-02-08 22:00

2018年飛行「十大優質頭等艙／商務艙」體驗一覽

2019-02-06 22:00

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-02 10:40

攻略／動作要快！航空公司開放機位時機 假期固定的人必看

2019-02-01 22:01

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

飛行紀錄／長榮航空“酷企鵝”桂冠艙 飛機餐點達到最佳食感

2019-01-24 22:00

飛行體驗／碰上冬天最怕的暴風雪跟冰雨　加拿大航空

2019-01-18 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（中）

2019-01-17 22:00

哩程攻略／ 聰明使用「阿提哈德航空哩程」兌換「跨洋航線機票」

2019-01-08 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（上）

2019-01-06 16:29

想買便宜商務艙？達人告訴你5個小秘訣

2019-01-05 11:40

新手指南／多年後再次思考：航空聯盟的概念是否依然重要？

2019-01-03 22:00

新手指南／多年後再次思考：為什麼選擇適合自己的哩程計畫很重要？

2019-01-02 22:00

新手指南／多年後再次思考：買最便宜的機票　那真的划算嗎？

2018-12-27 22:00

暈機耳鳴！如何緩解長途飛行中到不適感？

2018-12-26 08:00

飛行體驗／長榮航空皇璽桂冠艙 低調奢華的夢幻客機 　

2018-12-14 22:00

哩程計劃攻略／「愛琴海航空」最容易達成的星空聯盟金卡會員！

2018-12-13 22:00

飛行體驗／好享受！泰國國際航空頭等艙 飛前來一套「泰式全身按摩」

2018-12-08 22:00

買機票也要看時機！廉價航空全年最便宜是這個月

2018-12-02 09:00

媽媽經驗談！帶七個月小童搭乘長途班機之行前準備分享

2018-11-30 22:00

只有5天！台虎粉絲留言「+1」就送「不限航點機票」

2018-11-30 11:12

第一次登機就上手！背包客機場報到超簡單

2018-11-29 15:30

買大阪機票？這時候買最划算！

2018-11-25 11:00
看更多

熱門文章

重磅消息！長榮航空開始實施新哩程升等標準＋票價新制

2019-04-01 22:23

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

AirAsia台北-長灘島正式開航 單程未稅988元起

2019-04-01 15:45

修法重罰日租套房傳生變 觀光局：預告期蒐集意見

2019-04-02 10:17

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-03 16:39

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55

敢不敢系列　秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

2019-04-02 23:11

全球6大必玩海島 準備瘋狂一夏！

2019-04-03 10:00

「夏威夷」5大必遊島嶼！衝浪、潛水的度假勝地

2019-04-01 09:00

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-04-01 11:53

虎航即日起直飛長灘島 每周3班二、四、六起飛

2019-04-02 11:46

只有4天！加拿大航空推限時優惠 台北飛溫哥華經濟艙來回含稅2萬有找

2019-04-03 16:37

謝忠道／歐洲風格旅館 我住在1OO1夜的皇宮裡

2019-04-02 15:33

華航直飛帛琉暑假增至飛4班 南部旅客4月起出境行李到府宅收

2019-04-03 17:04

背包客首選！婆羅洲「巴哥國家公園」獨一無二的大自然風光

2019-04-01 07:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top