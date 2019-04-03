華航直飛帛琉暑假增至飛4班 南部旅客4月起出境行李到府宅收

2019-04-03 17:04 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



忽冷忽熱的天氣，更是讓人想到海島度假，中華航空從6月28日起針對帛琉航線增班，從每周一、三、六改為一、三、五、六，提供旅客更多元的選擇。此外，南部旅客有福了，華航自4月1日起與宅配通合作，推出網路預約行李運送服務，不用大包小包拖行李到機場，優惠每件行李200元。

華航針對帛琉航班增班，另推出南部旅客可宅配行李到機場服務，每件200元。圖／華航提供 分享 facebook

有「彩虹故鄉」之稱的帛琉，向來以豐富海洋資源聞名，其中一個知名景點大斷層，更是全球潛水客為之嚮往的潛水地點，因為海底景色相當美麗，而被稱為「上帝的水族箱」。

看準台灣及其他鄰近國家前往帛琉旅遊商機，華航原本從今年2月18日從2班增加至3班，近日宣布自6月28日起從3班增加到4班，也就是原本是一、三、六，改為一、三、五、六飛航。此外，目前官網有推出帛琉機票優惠，未稅最低來回8,000元有找，想前往的旅客可趁優惠入手，提前規畫暑假海島度假之旅。

帛琉海洋生態相當豐富，除了有彩虹故鄉的美譽外，其中一個知名景點大斷層又被稱為上帝的水族箱。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

此外，南部旅客若出國旅遊，搭乘飛機地點在桃園機場，總是要大包小包拉著行李，長途跋涉前往機場，現在可以省去搬運行李的麻煩。華航從即日起到9月30日間，針對嘉義以南的旅客祭出宅配出境行李到府收件優惠。

若是持有嘉義以南旅行社開立的華航或華信北出航機票，登機前3到10天憑適用機票到華航官網輸入姓名、票號等相關資料，就可以享有宅配通到府收件服務，每件行李收費200元，以30公斤為限。完成網路預訂後，只要在搭機當天就可以到桃園機場宅配通櫃檯付費領取行李。

不過，此服務最晚預約時間為登機日前3天下午3點以前，如7月4日登機，就要在7月1日前預約，7月2日宅配通專員會到府收件。另若使用免費票、團體票獲各種折扣AD、ID票、嬰兒票，則不適用此優惠。