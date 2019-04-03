只有4天！加拿大航空推限時優惠 台北飛溫哥華經濟艙來回含稅2萬有找

2019-04-03 16:37 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準暑假出遊商機，加拿大航空今年預計在夏季增班，每周六從台北直飛溫哥華，為唯一日間飛行航班，可以在當日直達多個北美城市，若是4月4日到4月7日間，包含溫哥華、聖約翰堡、洛杉磯等經濟艙，來回含稅最低2萬元有找。

加拿大航空今年夏季增班，每周六從台北直飛溫哥華，為唯一日間飛行航班，當日就能直達多個北美城市。同時，加拿大航空祭出優惠活動，若是4月4日到4月7日間，台北出發到溫哥華經濟艙來回含稅18,693元起，台北出發到聖約翰堡經濟艙來回含稅21,909元起，台北出發到洛杉磯經濟艙來回含稅18,391元起。

聖約翰堡為阿拉斯加公路起點，除了野生動物外，駕駛途中也有機會看到極光。加拿大航空祭出優惠，台北直飛經濟艙2萬出頭有找。圖／加拿大航空提供 分享 facebook

此外，加拿大航空表示，近期獲Skytrax評選為「北美最佳航空公司」、「北美最佳清潔機艙」與「北美最佳商務艙」，近日又獲TripAdvisor 2019 旅遊者之選「北美最佳商務艙」獎項。由於旅遊者之選評選調查標準以全球旅客對航空公司的意見內容、口碑數量、評分為主，所以此次獲得最佳商務艙養項，代表服務也受到旅客肯定。

為了慶祝加拿大航空獲得2019年旅遊者之選的北美最佳商務艙，即日起到4月30日間，2人以上同行，購買台灣出發到北美逾120個城市航點，最優同行優惠價，每人含稅最低89,696元起。此外，從4月4日起到4月7日間推出北美三城自駕優惠，尊享商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙前往溫哥華、洛杉磯以及阿拉斯加公路等起點聖約翰堡來回機票優惠，購票還可以預訂租車及飯店住宿。