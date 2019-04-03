走跳世界／世界夢號船去機回 夯玩香港新意思

2019-04-03 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／專題報導



專為亞洲高端市場打造的豪華郵輪品牌星夢郵輪旗下的「世界夢號」。 圖／雲頂郵輪集團提供 分享 facebook

郵輪旅遊有多夯？根據國際郵輪協會（CLIA）統計，台灣去年國際郵輪旅客首度突破120萬人次，穩居亞洲第二大客源市場；台灣人搭郵輪「好大喜新」，過去以「Fly Cruise」（海空聯營套裝）為主、專為亞洲旅客打造的星夢郵輪「世界夢號」，今年7月將首度來台，包括提供台灣遊客首航基隆、搭機從香港上下船的郵輪行程，並主打香港單程機票、住宿全都包，早鳥報名每房含限量香港迪士尼樂園門票等好康。 世界夢號是今年來台噸位最大的郵輪。 圖／雲頂郵輪集團提供 分享 facebook

專為亞洲高端市場打造的豪華郵輪品牌星夢郵輪旗下的「世界夢號」，2017年11月下水，長期以香港做為母港，不僅是今年來台噸位最大的郵輪，為符合台灣旅客親子出遊的高比率，設有高達7成的露台房與超過百間的連通房，並打造船中船「星夢皇宮」，備私人管家，享高規格的貼心服務。 入住「星夢皇宮」可在船上的特色餐廳免費享用高級套餐。 圖／雲頂郵輪集團提供 分享 facebook

被稱為「船中船」的「星夢皇宮」，賓客的吃、住、體驗都自成一區。像是可在船上的特色餐廳免費享用高級套餐，於船上所有酒吧及餐廳酒水免費暢飲，專屬的棕櫚閣船長歡迎派對，獨有的健康餐吧及素食午餐等。「管家服務」還可代為預約餐廳、SPA及秀場，尤其看秀，安排「祕密通道」直達前幾排中央區，盡享VIP禮遇。 被稱為「船中船」的「星夢皇宮」，賓客的吃、住、體驗都自成一區。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook 皇宮的獨享設施與服務。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

除了154間皇宮套房，還有最頂規的Villa。每棟兩間房、位在18樓最高樓層，擁有自己的桑拿與泡湯池，餐廳、吧檯一應俱全，完全總統套房規格，全船有兩棟。

相較其他郵輪，世界夢號除了專屬泳池，還有6條水上滑梯、高空垂降體驗的「繩索教練場」、Zouk沙灘派對俱樂部，以及全球規模最大的「VR探索館」遊戲中心，最受歡迎、高CP值超過1,200坪的「水晶生活」東方理療中心等設施。此外，也將亞洲餐廳搬上船，提供35種餐飲概念，除中日韓式餐點，還有東南亞餐廳「藍湖」24小時無限供應。 皇宮的管家服務無微不至。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

迪士尼新玩趣／揪蟻人及黃蜂女並肩作戰

漫威故事風靡全球，2018年全球票房最高的10部電影中，有4部都是漫威系列電影，蟻人系列的「蟻人與黃蜂女」更是多個亞太地區市場首映票房冠軍，這個場景，也搬進香港迪士尼。 香港迪士尼獨賣的蟻人與黃蜂女杯子。 圖／香港迪士尼提供 分享 facebook

新設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是一個讓賓客恍如置身電影場景、可以盡情投入的漫威體驗。飾演蟻人與黃蜂女的好萊塢影星保羅路德和伊凡潔琳莉莉也參演其中；這場激烈的高科技互動探險，從到訪神盾局（S.H.I.E.L.D.）在香港迪士尼明日世界「史達科技展」新設的「神盾局科技館」開始，原本尋常的參觀之旅，卻因九頭蛇在香港發起雙重襲擊而被迫中斷，並掀起一幕幕激戰。鋼鐵人在九龍鬧市奮戰九頭蛇機械人時，決定召集蟻人與黃蜂女前來捍衛「神盾局科技館」，因為只有他們可以縮小，從機械蟲盔甲縫隙間潛入其體內將其摧毀。面對成千上萬隻機械蟲，蟻人與黃蜂女急需援手…。 郵輪上的大型歌舞秀必看。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

隨著「鐵甲奇俠飛行之旅」與「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」兩大香港迪士尼獨有的漫威主題遊樂設施相繼開幕，香港迪士尼也新設了「科技館禮品店」，提供超過300款漫威主題商品，「蟻俠與黃蜂女」就有約40款相關的獨家商品及多款主題美食，漫威迷們可以盡情吃喝玩買，快樂不停歇。

香港新景點／星光大道與李小龍合照

以香港電影為主題、位在香港尖沙咀海濱的星光大道，是不少旅人的共同回憶；2015年關閉整修，終於日前開放，除了重置4大地標銅像，還多增加5個明星手掌印，就連賣店，也變得很「有型」。 李小龍銅像吸引不少粉絲合影。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

尖沙咀海濱星光大道沿著靠海的「波浪型欄杆」開展，高低起伏很有流動感；想要鬧中取靜，感受海的靜謐，一旁有像似「導演椅」的「臨海座椅」，看似高冷、卻舒適好坐，從情侶雅座、單人座位、多人座位皆備，一個人的旅行或與不同的旅伴出遊，都有適合的望海一隅；新設施還有與新加坡海濱長廊相似的「扇形綠化涼亭」，各樣綠色植栽可以降溫，外觀有如巨大的葉子往天空延伸，頗有藝術感。 手印大小比一比，是許多觀光客必做的事。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

星光大道4大必拍地標銅像，有李小龍、梅艷芳、麥兜與香港金像獎電影女神像，記者採訪當日，最熱門的要算是李小龍像，大小朋友學著銅像手勢拍照，趣味十足；星光大道必備的「手印」，過去本來印在地面，現改為設置在欄杆上，旅客可與名人手印互比大小，高度位置正好。除了大家熟悉的王小鳳、袁詠儀、楊千嬅等影后，還有新增的麥兜「豬手印」，星光大道掌印數目前有117個。

此外，星光大道上也有不少小攤，賣些港式點心、李小龍T恤、帶有濃濃港味的創意紀念品，趕上自拍風潮，店家也準備不少香港圖案，可以趣味舉牌搞笑自拍。

港鐵尖東站P1出口，沿尖沙咀東部麼地道的巴士總站旁的樓梯或電扶梯前往。 外觀一整片黃的榴槤樂園。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

米其林必比登推薦／榴槤樂園 新鮮榴槤馬國直送

「米其林指南香港澳門2019」共有55間餐廳獲得一星，香港有44間餐廳，其中6間為首次上榜，而位於尖沙咀的「榴槤樂園」甫於年初開業，就入列港澳街頭小食必比登推介。

新開店位在尖沙咀，榴槤產地則是馬來西亞。業者以氮氣技術低溫攝氏100度保存，新鮮送港；這家店最特別的是一次剖開整隻榴槤，每只約400港元，高峰期每天最多可賣出20只，「貓山王」是最好吃也最熱銷的品種。這裡也有各種主打榴槤的鹹點與甜點，菜單上一道「極邪惡」甜品，是巴馬火腿包著貓山王及起司，組合配搭特別；還有吃來冰凍的榴槤起司蛋糕，會「爆漿」的榴槤起司蛋撻、榴槤糯米飯等，也有添了榴槤香氣的茶飲、咖啡。 榴槤的趣味擺設。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

「榴槤樂園」強調一年四季都能吃到新鮮榴槤，同時「這裡可以讓榴槤迷毫無顧忌地吃榴槤」，不怕「臭到」別人；店鋪不大，樓分2層，牆面塗鴉與抱枕等擺設，都呼應著打卡風潮，「榴槤」是唯一主角。 榴槤口味的蛋糕與咖啡。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

榴槤樂園

地址：尖沙咀金巴利道92號

營業時間：星期一至日15:00~23:00

在地人領路／新記餐廳 明星夜貓的愛店

在地朋友帶著我們逛大街，轉進「香檳大廈」，彎彎曲曲的來到「新記餐廳」，小店生意好到桌椅都擺上了走道，牆面凌亂的貼著各種報導，其中，念得出名字的各大明星都曾經入店，原來，隱於樓內、其貌不揚的老店，有著無比魅力，是香港明星、夜貓族的愛店。

新記位在港鐵尖沙咀站附近的金巴利道上，營業到凌晨3點，招牌是「豬頸肉起司撈公仔麵」，也有各種起司系列、各式三明治、扒飯等，以及含飲品的套餐選擇。

在地人的推薦，當然也是豬頸肉起司撈公仔麵，豬頸肉滑嫩鮮香，搭配起司意外美味，公仔麵沾上了鹹香，三兩口就滑下了肚；「自製起司」是老店魅力之一，以三四款起司加上淡奶，汁香且滑，也不會過鹹，這個祕密配料，讓平凡的公仔麵大大變身。

新記餐廳

地址：香港尖沙咀金巴利道16-20號

香檳大廈地下13-14號舖

營業時間：星期一至日07:30~隔日凌晨03:00

呼應打卡風潮，星光大道上的小店也跟風。記者羅建怡／攝影 分享 facebook

如果你想去

如果你想去「Fly Cruise香港假期」基隆出發，有4天3夜或3天2夜行程，包含香港單程機票、住宿，以及香港機場至飯店╱飯店至碼頭巴士接駁優惠，即日起早鳥報名付訂，可享2人艙房每房最高優惠6千元、3人同行第3人免費，每艙房限量含一張香港迪士尼樂園門票，3人內艙每人最低只要8,534元起。可洽：雄獅、新進、良友、永業、大登、上順、翔順、統一、捷利等9家旅行社。

此外，8月26日高雄首航前往那霸、石垣島，可洽雄獅、永業、捷利、上順、良友等5家旅行社。