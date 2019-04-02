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準備好連假出遊！3大航空公司優惠盡出 帛琉未稅8千有找、長灘島最低988元起

2019-04-02 17:55聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

近來有不少連續假期，想要規畫出國旅遊行程，可掌握好航空公司推出優惠機票，像是華航推出台北飛帛琉來回8千元起、紐西蘭航空兒童票半價起、AirAsia台北飛長灘島最低988元起，可趁機搶便宜機票省荷包。

華航推出台北飛帛琉來回機票8千元有找。圖／華航提供
華航推出台北飛帛琉來回機票8千元有找。圖／華航提供
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1.華航

華航今年2月18日起針對台北飛帛琉航線增班，以波音737-800執飛，每周一、三、六等3班，方便旅客除可安排4天或5天行程外，也可以玩6天，盡情探訪帛琉。近日推出台北飛帛琉優惠促銷，經濟艙來回未稅7,840元起。

此外，華航線上旅展同步推出超過70條航線航點促銷，像是夏威夷來回機票含稅17,230元、峇里島來回機票9,790元起、倫敦來回15,680元起，另雪錫、上海、新加坡、首爾、大阪、香港等地來回5,194元起，其中最便宜為香港，來回未稅3,168元起。此外，即日起到4月7日間推出商務艙優惠，最高可省下6,000元，豪經艙則最高可省下4,000元、經濟艙最高省2,000元。

迎接兒童節到來，紐西蘭航空推出兒童機票半價。圖／紐西蘭航空提供
迎接兒童節到來，紐西蘭航空推出兒童機票半價。圖／紐西蘭航空提供
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2.紐西蘭航空

紐西蘭航空除了在10月底將每周3班增加為每周4到5航班，從原本的二、四、六，改為二、四、五、六或是二、四、五、六、日，讓旅客安排出遊更方便。此外，針對兒童節祭出優惠，即日起到4月15日間，預訂5月7日到10月底間的經濟艙機票，兒童機票可享有半價，另家庭出遊2人以上同行就可5折升等為經濟艙空中沙發，同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發，還可與兒童機票半價優惠同步使用。

AirAisa於3月31日起推出台北飛長灘島航班。AirAsia推出台北飛長灘島...
AirAisa於3月31日起推出台北飛長灘島航班。AirAsia推出台北飛長灘島優惠活動，單程未稅988元起。圖／AirAisa提供
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3.AirAsia

長灘島經過封島半年後，終於在去年10月重新對外開放。長灘島有世界最美麗沙灘，鬆軟沙質搭配湛藍海水，海島風情令不少台灣旅客喜愛。AirAisa自3月31日推出台北飛長灘島班機，每一、三、五、日從從台北出發到卡利波。

AirAsia在4月2日中午12點起推出長灘島機票優惠，可購買即日起到10月26日間出發機票，單程未稅最低988元起，不如趁現在安排連假海島之旅。

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