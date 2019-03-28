睽違12年！帛琉亞太航空推台北-塞班航線 最快今年6月開航

2019-03-28 17:19 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



天氣愈來愈熱，更是讓人想到海島度假玩樂，放鬆身心靈。帛琉亞太航空推出台北飛塞班航線，以A320客機執飛，每周3班往返，來回票價13,000元起，預計今年6月正式開航。

帛琉亞太航空推出台北飛塞班航線，預計6月正式開航。圖／業者提供 分享 facebook

塞班島有「西太平洋的新海角樂園」美譽，年均溫為27度，可是金氏世界紀錄中記載氣候最穩定區域之一。一年四季都適合旅遊。當地有自然純淨的潔白沙灘，還有藍色的珊瑚礁美景、原始熱帶雨林等，另全世界知名的潛水勝地藍洞，也位於塞班島，非常適合度假。

帛琉亞太航空於2007年成立，目前有香港飛帛琉、澳門飛帛琉等2定點航線，原本在台灣也設有航線，但已停航12年，這次再度回歸台灣市場，以包機直航服務鎖定塞班島為航點，以A320客機執飛，預計每周有三班往返台北到塞班之間。

過往國人前往塞班島必須到香港或是韓國轉機，所需耗費時間長達8小時以上，而且票價得要2.5萬元。但帛琉亞太航空提供包機直飛服務後，飛行時間可以大幅降低，最快3.5小時就能抵達，而且票價來回含稅約13,000元起，比起原本轉機的機票價格少至少1萬元以上。

帛琉亞太航空表示，台北飛塞班包機航線每周一、三、六晚上7點半從桃園機場起飛，抵達當地為次日清晨1點45分。返程航班則是每周一、三、六下午4點從塞班起飛，預計晚上7點抵達桃園機場，可規畫玩5天或6天行程。啟用的A320班機可容納180名旅客，預計6月開航期間正為暑假，估計前往塞班島旅遊人數將大幅成長到上萬人次。