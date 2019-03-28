看好發大財商機！酷航加碼高雄航班 飛東京大阪來回含稅3千出頭、雅典2萬有找

2019-03-28 12:34 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看好高雄出發旅遊力商機，酷航從6月1日起針對高雄飛新加坡、大阪等2航線，從每周4班增加為每天飛航。同時，酷航與旅行社合作推出便宜機票，即日起到4月3日間，東京、大阪最低單程含稅1,588元起，等於來回3,000元出頭就能買到。另有飛歐洲相關優惠，若是飛往雅典機票，來回2萬元有找。還有團體行程如希臘、雅典等10天行程5萬有找。

酷航除了增加高雄飛往新加坡、大阪航線每日飛航外，同步祭出多項優惠。圖／酷航提供 分享 facebook

搶攻南台灣市場，酷航宣布從今年6月1日起針對高雄飛新加坡、大阪等2航線，從每周4班增加到每天飛航。酷航台灣區總經理李育修表示，去年6月初就已經針對這2條航線從3班增加到4班，今年則決定再增班，讓高雄的旅客天天都有航班可搭，不論前往大阪或新加坡都方便。

除了增班外，酷航與多家旅行社合作，像是雄獅、可樂、易飛、易遊、智遊、福泰旅行社等合作，即日起到4月3日間出飛往東京、大阪機票優惠，單程含稅1,588元起，等於來回含稅3,176元就能買到，消費者可透過網站購票。同時針對暑假最熱門的歐洲行程，推出便宜機票，像是台北飛往雅典，單程含稅7,000元，等於不用2萬元就可以買到來回機票，輕鬆玩歐洲。此外，酷航與旅行社合作推出團體行程，像是飛往希臘、雅典等10天行程，最低5萬元有找。

酷航目前台灣飛航有6條航線，包含台北飛新加坡每周23班、台北飛日本東京每周12班、台北飛往日本北海道札幌每周4班、台北飛往首爾每周3班。再加上此次增班的高雄飛新加坡、大阪等航線後，預計今年6月以後夏季營運航班班次達到每周56班。