重磅消息！長榮航空開始實施新哩程升等標準＋票價新制

作者：Brady Yu

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

長榮航空皇璽桂冠艙，應該是日本航空頭等艙之外，TripPlus 作者群們最心愛的產品，2015年我們創立了Facebook上的＂北美華人哩程交流討論＂社團（點我）肇始迄今，不來弟也發現如何累積哩程，兌換／升等皇璽桂冠艙，真的是最多北美朋友們努力的目標不然誰要看懶人包啦。

農曆年前，不來弟曾專文分析，來自台灣第一大論壇－PTT的重磅情報：據傳長榮航空將降低哩程升等標準，TripPlus專文全面分析！（點我），確定的消息終於出來了，長榮航空正式公佈將從 3/5/2019開始，實施票價新制＋新的哩程升等標準，近期有購票與升等需求的朋友們，建議參考本文的分析，以做出最明智的選擇。

北美航線升等影響輕微

目前長榮航空的北美航線，如果要升等到皇璽桂冠艙，有兩條途徑：

長榮哩程升等

允許Y／B／M／K／L／T等子艙等，升等到皇璽桂冠艙，最划算的方式是購買＂T艙＂豪華經濟艙，加上單程35,000～40,000 miles升等，優點是可以候補，以及子艙位選擇較多。

星空聯盟夥伴航空哩程升等

允許Y／B／K等子艙等，升等到皇璽桂冠艙，最划算的方式是購買＂B艙＂經濟艙，加上單程25,000 miles（加拿大航空哩程）、或單程30,000 miles（哥倫比亞航空哩程／聯合航空哩程），優點是總成本較低，缺點是無法候補。

長榮航空已確認，將調降10%＂K艙＂（全價豪華經濟艙機票）北美航線升等所需哩程，但T／L艙的標準維持不變，與年前的消息相同。依據下圖範例，無論是在哪一條航線，購買＂T艙＂的豪華經濟艙，加上單程35,000～40,000 miles升等，依然是用長榮航空哩程最划算升等皇璽桂冠艙的方法，不需要為了省一點哩程，改買超貴的K艙。

往下讀之前，如果妳／你還不知道，為什麼其他航空公司的哩程，也可以升等長榮航空的皇璽桂冠艙，而且往往還更划算？請務必先看新手教學：2019航空公司的聯盟與合作

註：圖表為單程升等所需哩程，點數價值方面，不來弟假設哩程的估值，以Chase Ultimate Rewards (Chase UR) 點數的價值為參考標準，即為每10,000點數／哩程價值$150美金，然而每個人情況可能不同。

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如果是經濟艙直接升等皇璽桂冠艙，使用長榮航空哩程 = 天價（單程高達60,000～70,000 miles），而且過去需要購買Y／B／M子艙等才符合升等資格，因為需要的哩程數太高，而M艙也很貴，買經濟艙直接用哩程升等皇璽桂冠艙，其實並不太划算。

長榮航空新制已確認，將有兩個改變：

開放Q／H子艙等，升等到皇璽桂冠艙

調降B／Y子艙等（全價票），升等到皇璽桂冠艙所需哩程

開放Q／H子艙等升等到皇璽桂冠艙，等於消費者可以用更便宜的價格，就買到符合升等資格的機票。長榮航空可能是發現，經由M艙升等的旅客太少，進而開放更多子艙位，令消費者有升等的動力，然而這樣划算嗎？

請比較上下兩張圖表，妳／你將發現，由經濟艙升等到皇璽桂冠艙，還是換湯不換藥，所需的哩程依然非常多。這導致即使買最低價的Q艙機票，參考＂票價＋哩程＂的價值，仍然比買T艙（豪華經濟艙）＋升等的方式來得貴。不來弟的猜測不變：長榮航空應該是看準一般人希望盡量少花錢，加上認為哩程沒有價值，能花掉就花掉的心理，希望TripPlus的讀者們不要中招！

長榮航空同步調低B／Y子艙等（全價經濟艙票），升等到皇璽桂冠艙所需哩程，然而…相信各位聰明的讀者們，都買到B艙了，當然是用加拿大航空、聯合航空和哥倫比亞航空等星空聯盟夥伴的哩程來升等啊，長榮航空哩程請省下來，有更值得的用法喔例如捐給不來弟。

如果妳／你還不知道怎麼用加拿大航空、聯合航空和哥倫比亞航空…等星空聯盟夥伴的哩程升等？務必請看這篇最強新手升等教學：一看就懂：誰是升等最划算的哩程計劃？加碼手把手實戰操作！

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TripPlus 作者們常常提醒大家，使用哩程升等到長榮航空的豪華經濟艙（以前的＂菁英艙＂）並不划算，不如直接買票。這一次長榮雖然開放Q艙的升等，並調降B／Y子艙等（全價經濟艙票）升等到豪華經濟艙所需哩程。但是瑞凡…啊不…各位讀者們，不來弟還是要提醒大家：真的不划算、不划算、不划算！原因再說一次：

Q艙的參考票價＋哩程價值 >>> 遠大於直接購買豪華經濟艙的票價

B／Y艙的參考票價，已經比最便宜的豪華經濟艙機票差不多貴了…那就直接買豪華經濟艙機票就好啊…（昏倒）

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請讓不來弟簡明扼要總結一下，北美航線升等新制：

加拿大航空哩程25,000 miles＋長榮B子艙等經濟艙，仍是目前北美航線升等最划算的方式，無論是台灣出發、或是北美出發都一樣。而且哩程累積不用被綁死在長榮需要無限萬哩才能換票的無限萬里遊，可以自由累積到星空聯盟內任意夥伴航空公司，例如最好用的全日空！

目前北美航線都是使用三艙等機型，如未來使用Boeing 787-9/10機型飛航北美，最划算的升等方法，仍是使用星盟夥伴哩程。

如果妳／你想要使用長榮哩程升等，最划算的方式仍是35,000～40,000 miles＋T艙等豪華經濟艙老梗。

所以呢？大吉大利～確認沒變、沒變、沒變！

關於票價：一點好消息，一個無法接受的壞消息（崩潰）

新制還有幾個大重點，不來弟整理於下：

哩程累積率改變：子艙等 C／J／K／T／Q／V 累計率提高，但子艙等 M／H哩程累計率降低（如下圖）。簡單來說，皇璽桂冠艙與豪華經濟艙較高的票價，可以賺取更多的哩程，不來弟認為這是合理的，因為 C／J／K 這幾個全價艙等，本來就非常貴。比較值得一看的是，T艙回到115%的累積率，加減賺啦！經濟艙部分，低價艙等累積率大部分提升，例如原本完全沒有哩程的V艙，現在有了50%，而Q艙則調升為75%。在累積速度上，依照大部分朋友購買機票的習慣，應該略有提升。

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長榮航空高階會員可以累積更多哩程：銀卡多了15%，但鑽石卡會員居然和金卡會員一樣，只給25%到底在想什麼。相比美籍航空高階會員的會籍加成，可高達120%（美國航空的Executive Platinum會籍，保級資格比長榮航空簡單喔！），長榮航空新制相對保守，但… 有比沒有好啦。對於想累積哩程，獲得星空聯盟金卡會員的朋友們，不來弟不建議僅因為長榮航空新制，有會籍加贈哩程，就改以長榮航空金卡／鑽石卡會員為努力的目標。

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大悲劇：低價位經濟艙與特價豪華經濟艙，預選位置要收費！3/5/2019之後，經濟艙 V／W／S 子艙等、豪華經濟艙P子艙等，購票時選擇座位，將酌收費用。比照美籍航空與廉價航空，長榮航空在3/5/2019之後，會將經濟艙分為三種：額外加長空間座位（長程價格－$150美金）、特選座位（長程價格－$50美金）、標準座位（長程價格－$30美金）。預選座位的費用不可退還（即使退票），唯持有長榮航空銀卡會員以上，不另收選位費用，為了讓大家哩程盡量留在長榮航空，新制真是煞費苦心了。想買便宜機票，又想免費選位的朋友們，敬請把握3/5/2019之前完成購票＋線上選位。

小提醒：所有票價的機票，依然能在起飛前48小時，開放線上辦理登機手續時選擇座位，不另收費。

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最低價位經濟艙，已經調整為＂A＂艙，不僅無法賺取任何哩程，行李託運額度降為「一件」最高23公斤，或是採用計重制，最高20公斤。因為A艙無法退票，請大家購票前務必確認子艙位與行李條件，不然行程超重費用，可能比機票還貴啊！

總結

再次感謝PTT Points版熱心朋友年前的分享，與長榮航空正式公佈之內容相較，資訊幾乎完全相同。上述的資訊已獲官方確認，並將於3/5/2019開始實施，實施細節與最終方案以長榮航空網站公告為準。

不來弟依然認為，新制並不會改變哩程升等皇璽桂冠艙的遊戲規則，北美航線使用星空聯盟哩程（包含加拿大航空、聯合航空與哥倫比亞航空）搭配長榮航空B艙，仍是成本最低的升等方式。而兩艙等機型（像是Boeing 787-9/10）的洲際航線，想要升等皇璽桂冠艙，不來弟依然認為使用星空聯盟夥伴航空的哩程較佳。使用長榮航空哩程的優點，主要是允許排隊候補，有更大的機率取得機位。

由於3/5/2019之後，經濟艙 V／W／S 子艙等，與豪華經濟艙P艙，都將收取$30～$150美金不等的預選座位費用，我們也都很清楚，如果航班載客率高，沒有預選位置的下場要不當夾心餅乾，要不就是偏遠邊疆，下飛機排移民關等待證照查驗的隊伍，長到天荒地老。因此，要買便宜機票的朋友請快點下手吧！

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