飛行體驗／國泰新年禮包「來回頭等艙票」之越南峴港半日遊體驗分享

作者：Lin Ryan

大家還記得2019年第一天，國泰航空 (Cathay Pacific) 的新年大賀禮，最低只要$824美金，就可以買到從越南各大城市（峴港、胡志明市、河內）出發至北美（主要為溫哥華／三藩市（舊金山）／紐約），中停香港的來回頭等艙機票這件事情嗎？雖然後來確認是錯誤票價 (Bug Fare)，但國泰航空還是承認錯誤，並且確認出票給有買到的朋友！

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萊恩當然也有買了一張頭等艙機票來趕一下流行，而我們的香港作家Justin，有寫了一篇很好的分析文，來與讀者朋友們分析簽證、哩程累積及航空會籍的處理與獲得方式，所以這篇文章我只簡單的描述一下我的規劃邏輯，然後以體驗文的方式，來跟大家分享這次的越南峴港旅遊經驗。

我的行程規劃邏輯，其實蠻單純的，因為所購買的是DAD（峴港）～HKG（香港）～JFK（紐約）的來回頭等艙機票，而我剛好也要回台灣過年，所以在買票的時候，是把這張票的亞洲出發航段，當成我回家過年後的返美行程。而這張機票返回越南峴港的航段，則是使用於今年下半年要回台灣的去程。因此，我另外再購買／兌換一張來回機票，去程回台灣過年，回程則是配合國泰航空這張票，當成今年第二張返台機票的返美行程，所以等於是一年有兩趟往返台灣與美國的行程，至於台灣～峴港的航段，則是買廉價航空的航班來接駁。

而過年前回台灣的機票，又是採用美國航空 (American Airlines) 划算的經濟艙＋升等券方式，爽爽的躺著飛回去，不過這次沒有很爽，因為在飛機上居然偶遇主編Randy，也搭乘這班美國航空的班機（我們真的沒相約，竟然可以在同一航班上面遇到），而且因為美國航空沒有提供鋪床服務，所以只好由我來負擔幫主編Randy鋪床的工作，讓我著實體會到，有提供鋪床服務航空公司的空服員的辛勞。

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快樂的年假一瞬間就過完，所以就到了要啟程回美國的時候。因為前一天在台灣還有很多外部會議要參與，所以沒有辦法提前一天飛到峴港，於是我選擇前一天晚上，先搭較晚的航班到香港過夜，然後隔天一大早從香港出發，搭廉價航空到越南峴港，這樣在峴港還可以來個半日遊。香港住宿的部分，由於香港市區內的酒店實在是蠻貴的，所以使用25,000點的萬豪 (Marriott) 點數，兌換了在機場旁邊一晚現金價$1,400港幣的香港天際萬豪酒店 (Hong Kong SkyCity Marriott Hotel)，而且很幸運的被升等到套房，所以睡得很開心。

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隔天一大早，搭乘香港快運航空 (Hong Kong Express) 前往峴港，票價看似便宜，但是一些其他的費用加上去後，其實真的沒有便宜到哪去。不過最不便的，就是辦理登機手續的櫃台很遠，辦完登機手續，還要走回到主航廈出境，一整個累人…下次應該不會再考慮搭這一家了。首次的搭乘經驗也沒有很好，上機後被空少很兇的說：你知道起飛的時候，手機要關機嗎？他們表示手機的 飛航模式，只有在起飛之後才可以使用，所以硬是要我在起飛前把手機關掉，我這幾年搭了這麼多的飛機，還是第一次聽到起飛前，連手機調整成飛航模式都不行的狀況，而且坐在我旁邊的年輕人，都還在用手機聽音樂耶！怎麼不叫他們關手機？不過我也懶得吵，就默默的把手機關掉了…

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班機很快就抵達了越南的峴港國際機場，這邊要特別提醒大家注意一下，越南政府規定是不允許「不入境」的狀況下，直接轉機回原本的出發地，像我的例子就是香港出發，抵達峴港，然後又要回香港，再出發前往紐約，所以只要入境後再出境即可。建議有買到這張機票的人，最少都一定要辦越南的落地簽證，而越南的落地簽證辦理手續也很簡單：

1. 申請落地簽證許可函（網路上有很多花費$5或$6美金左右，就可以獲得許可函的網站，基本上都一樣，連網頁都長得一樣，只是名字不一樣），這個需要一到兩個工作天，必須要在出發前就有拿到許可函，登機的時候地勤人員會檢查。

2. 填寫落地簽證表格，這個可以抵達機場的當下再填寫，不過我建議先填寫好，這樣流程比較會比較快速。

3. 抵達機場後，前往＂Visa on Arrival＂櫃檯，繳交上面兩個文件、兩張照片及$25美金的單次入境簽證費（我是辦單次入境，多次入境費用會不同），等官員處理好，就會在你的護照上面粘上簽證了，這次在峴港機場大概等了半個小時才拿到簽證，但只花了二十分鐘通關，所以有要當日入境後再出境的讀者，時間上的安排要寬鬆一點，如果可以的話，建議在越南待一晚，時間會比較充裕。

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抵達峴港後，因為我原本就預計要來個峴港半日遊，所以安排了兩個行程：吃越南牛肉河粉＋體驗便宜的按摩，不得不說，峴港的越南河粉真的好好吃，我只是路邊隨便找一間，都比我在舊金山灣區吃得好吃好多，而且只要$2.5美金！

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吃飽喝足後，就出發前往去按摩了，在峴港的按摩店，因為非常的便宜，所以網路上有很多推薦的店，但是都有個問題，就是隱私性不足（像是沒有門可以關起來，或是按摩過程中，會有人走來走去…等等缺點），所以我在網路上找到了一家價格稍微貴了點，但是評價很好的按摩店（其實也沒有多貴，按摩兩個小時才收$50美金）。實際體驗後，地點跟環境都很好（在海邊酒店的21樓），按摩的力道也很到位，服務人員超友善，重點是還有個無敵海景的高樓層游泳池可以用！可以在按摩完沖洗後，下樓去游泳池欣賞美景，非常推薦這一間，有去峴港的讀者，千萬不要錯過了！

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吃飽喝足按摩完，就叫車回到峴港國際機場，完成這一次的峴港半日遊，這邊來跟大家補充兩件事情：

第一：Google Fi（不知道什麼是Google Fi，請閱讀老狐狸的好文）在峴港是有訊號的，也可以使用，速度也還不錯，不過有時候會突然完全不能用，要重開機才行，看來應該是還在測試中，不過因為我出發前，有Facebook的北美華人裡成交流討論社團團友跟我說，在越南是不能用Google Fi的，所以我也有買當地的上網Data SIM卡，也建議有要去越南的讀者，還是先預設Google Fi在當地不能用情況比較保險。

第二：交通的部分，越南的計程車很便宜，但是有座地起價的問題，所以很建議大家下載在東南亞，把Uber打得毫無招架之力，甚至已經把業務賣給這一間公司的叫車手機App－Grab，我這次的使用經驗很好，叫車速度很快，價錢也很透明，像是從機場到市區，無良司機報價$30美金，但是用Grab叫車只要$4.5美金，還可以使用信用卡付款喔！

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最後來分享一個小插曲：沒想到峴港機場的貴賓室內，也可以被Facebook的北美華人裡成交流討論社團的團友捕獲，原本想說被捕獲的話，是不是要交換一下上飛機的座位，但是我們兩個人都飛頭等艙，所以似乎也沒有需要交換了。

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