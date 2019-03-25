加拿大夢幻之旅清單大解密 加航推商務艙來回含稅9萬有找

2019-03-25 20:35 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



加拿大航空3月30日到4月25日間，祭出台北飛溫哥華商務艙優惠。圖／加拿大航空提供 分享 facebook 加拿大除了知名的省份外，還有不少頂級夢幻之旅，像是愛德華王子島，不只是《清秀佳人》故事背景地點，也是英國王室最愛前往度假勝地，另像是「有錢也未必買得到的車票」奢華火車Rocky Mountaineer，等著旅人去發掘。看準台灣旅客前往加拿大旅遊商機，加拿大航空推出商務艙優惠，最低2人就可成行，台北飛溫哥華來回含稅9萬有找。

根據統計，台灣去年前往加拿大旅客，高達12.9萬人次，而台灣旅客增加也受到加拿大旅遊相關單位高度重視。

加拿大除了魁北克等省份外，還有多個頂級夢幻的觀光景點，像是世界名著《清秀佳人》故事背景中的愛德華王子島，不僅被稱為高爾夫球的天堂，吸引許多高爾夫球好手前去度假，更受到英國皇室威廉王子及凱特王妃喜愛，特別前往度假。而當地特產許多海鮮及新鮮食材，還有生蠔、龍蝦等，海港處就能品嘗。各種特色使其被CNN評選為加拿大最美地方之一。

此外，頂級奢華火車Rocky Mountaineer洛杉磯之光，被稱為「有錢也未必能買到的車票」，頂級列車只有兩種艙等，而且車上提供中文服務，可以從溫哥華前往多個國家公園。

世界名著《清秀佳人》故事背景中的愛德華王子島，是知名度假景點。圖／愛德華王子島旅遊局提供 分享 facebook

看準台灣旅客前往加拿大旅遊商機，加拿大航空3月30日到4月25日間，祭出台北飛溫哥華商務艙優惠，來回含稅89,292元起。另受到台灣旅客喜愛的溫哥華飛黃刀鎮航線，從今年起增班為全年定期航線，每天2班從溫哥華飛往黃刀鎮，提供旅客更多選擇。此外，夏天從台北飛往溫哥華航線，也從每周5班增加為每周6班，可多利用國內線轉乘到不同景點旅遊，玩起來省時又便利。