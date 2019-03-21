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商務艙首爾來回1.3萬元起 國泰推限時優惠到4/2為止

2019-03-21 14:26聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

看準春遊商機，國泰航空、國泰港龍航空從即日起到4月2日間推出「春好時光，飛趣玩」商務艙限時優惠專案，最低1人就可成行，旅遊期間為即日起到5月31日為止，南亞及長程航線可延後至6月18日出發。

國泰航空、國泰港龍航空從即日起到4月2日間推出「春好時光，飛趣玩」商務艙限時優惠...
國泰航空、國泰港龍航空從即日起到4月2日間推出「春好時光，飛趣玩」商務艙限時優惠專案。圖／國泰航空提供
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國泰航空、國泰港龍航空即日起到4月2日起推出「春好時光，飛趣玩」商務艙限時優惠專案，包含東京、大阪、名古屋、首爾、曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、檳城、胡志明市、金邊、仰光、宿霧、舊金山、洛杉磯、西雅圖、芝加哥、紐約、溫哥華、多倫多等多個城市。旅遊出發日期即日起到5月31日，南亞印度及長程航線日可延至2019年6月18日出發。

為了歡慶3月31日起每周四西雅圖航線開航，「春好時光，飛趣玩」專案推廣價新台幣82,999元起，旅客可體驗空中巴士A350-900客機。

此外，國泰航空官網推出經濟艙限定優惠，即日起到3月27日間，多個航點皆有優惠，像是台北飛香港含稅最低5,490元起，台中飛香港6,290元起，另飛往首爾最低6,190元起。並針對歐洲航點祭出優惠，如墨爾本、伯斯最低含稅票價1,7490元起，巴黎18,090元起。出發期限為即日起到6月23日為止。

國泰航空航線香港舊金山新加坡
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