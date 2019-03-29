重磅消息！網間流傳「2019年長榮航空調整計劃」TripPlus全面分析！

作者：Brady Yu

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

長榮航空的皇璽桂冠艙，一直都是 TripPlus 讀者們最喜歡的產品沒有之一，對於住在北美的朋友來說，直飛雖然不能像Randy主編一樣，到處體驗奢華貴賓室（誤），但能節省寶貴的假期、增加與家人／好友相處的時間。因此，長榮航空的旗艦產品「皇璽桂冠艙」，一直是許多朋友努力累積點數／哩程的目標。

據台灣第一大網路討論區－PTT的Points版的情報，長榮航空可能在2019上半年，調整哩程兌換機位升等的標準，通常看到這種消息，大家腿通常就先軟了，因為87%的機率都是貶值。但這次真的不是壞消息，至少沒有貶值，不來弟已經整理好各種表格，就來為大家好好分析吧！

千萬拜託：目前只是消息階段，官方尚未確認，請不要打去長榮航空詢問、甚至要求用新制哩程升等啊。

北美航線影響不大

目前長榮北美航線升等，分為兩條途徑：

長榮哩程升等

允許Y／B／M／K／L／T等子艙等，升等到皇璽桂冠艙，最划算的方式是購買＂T艙＂豪華經濟艙，加上單程35,000～40,000 miles升等，優點是可以候補，以及子艙位選擇較多。

星空聯盟哩程升等

允許Y／B／K等子艙等，升等到皇璽桂冠艙，最划算的方式是購買＂B艙＂經濟艙，加上單程25,000 miles（加拿大航空哩程）升等，優點是總成本較低。

依據傳言，長榮將調降10%＂K艙＂（全價豪華經濟艙機票）北美航線升等的所需哩程，但T／L艙的標準維持不變。請看下圖的模擬範例，無論是在哪一條航線，購買＂T艙＂的豪華經濟艙，加上單程35,000～40,000 miles升等，還是使用長榮航空哩程最划算升等皇璽桂冠艙的方式，這點沒有改變，請大家不要為了省一點點哩程，就去買超貴的K艙啊。

什麼！妳／你還不知道，為什麼其他哩程可以升等長榮航空的皇璽桂冠艙，而且往往還更划算？請務必先看新手教學：2019航空公司的聯盟與合作

註：圖表為單程升等所需哩程，點數價值方面，不來弟假設哩程的估值，以Chase Ultimate Rewards (Chase UR) 點數的價值為參考標準，即為每10,000點數／哩程價值$150美金，然而每個人情況可能不同。

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如果是經濟艙直接升等皇璽桂冠艙，過去使用長榮航空哩程，不僅需要的哩程數量是天價（單程60,000～70,000 miles），而且需要購買Y／B／M子艙等，才符合升等資格，因為需要的哩程數實在太多，M艙也並不便宜，過去買經濟艙直接用哩程升等皇璽桂冠艙是不太划算很土豪的兌換方式。

據傳長榮即將有兩個改變：

開放Q／H子艙等，升等到皇璽桂冠艙

調降B／Y子艙等（全價票），升等到皇璽桂冠艙所需哩程

開放Q／H子艙等升等到皇璽桂冠艙，明顯是長榮航空發現，M艙升等的誘因不足，進而開放更多低價票符合升等資格，讓消費者有累積與兌換的動力，然而這樣划算嗎？

請比較上下兩張圖表，妳／你會發現，從經濟艙升等皇璽桂冠艙，所需的哩程還是太多了，導致即使買到最便宜的Q艙機票，參考＂票價＋哩程＂的價值，還是比買T艙（豪華經濟艙）＋升等的方式來得貴。不來弟猜測，長榮航空應該是看準了，一般人希望少花錢，加上認為哩程沒有價值，能花就花的心理，希望TripPlus的讀者們不要中招！

長榮航空也同步調低了B／Y子艙等（全價經濟艙票），升等到皇璽桂冠艙所需哩程，然而… 相信各位聰明的讀者們，都買到B艙了，當然是用加拿大航空、聯合航空和哥倫比亞航空的哩程來升等啊，怎麼會去花58,500～50,000 miles的長榮航空哩程來升等呢？（無奈）

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TripPlus 作者們常常提醒大家，使用哩程升等到長榮航空的豪華經濟艙（以前的＂菁英艙＂）並不划算，不如直接買票。這一次長榮雖然開放Q艙的升等，並調降B／Y子艙等（全價經濟艙票）升等到豪華經濟艙所需哩程。但是瑞凡…啊不…各位讀者們，不來弟還是要提醒大家：真的不划算、不划算、不划算！原因有二：

Q艙的參考票價＋哩程價值 >>> 直接購買豪華經濟艙的票價

B／Y艙的參考票價，已經比最便宜的豪華經濟艙差不多貴了…那就直接買豪華經濟艙機票就好啊…（毆）

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請讓不來弟簡明扼要的，來總結北美航線：

加拿大航空哩程的25,000 miles＋B艙等經濟艙，仍是目前升等最划算方式，而且哩程不用被綁死在長榮航空計畫，可以自由累積到星空聯盟內，任何一家航空公司。

如果妳／你想要長榮航空哩程升等，最划算的方式，還是35,000～40,000 miles＋T艙等豪華經濟艙。

所以呢？就是沒變、沒變、沒變！

是否有亮點？

雖然謠傳的調整，對於北美航線（都是三艙等的Boeing 777-300ER機型）殊無亮點，但長榮航空今年值得大家高興的，是Boeing 787-9／10夢幻客機，逐漸加入服務序列，這兩種機型並無豪華經濟艙的配置。據傳將有兩個改變：

開放Q／H子艙等，升等到皇璽桂冠艙／桂冠艙／商務艙

調降B／Y子艙等（全價票），升等到皇璽桂冠艙／桂冠艙／商務艙所需哩程

不來弟認為，台北～歐洲航線看起來，還是使用星空聯盟哩程升等比較划算，例如聯合航空哩程計畫，或哥倫比亞航空哩程計畫，都只需要30,000 miles，而且哩程不用被綁死在長榮航空計畫，可以自由累積到星空聯盟內，任何一家航空公司。而長榮航空在台灣～大洋洲航線，目前只有布里斯本 (Brisbane) 一個航點，單程26,000 miles的確很誘人，但也要換得到…這條航線真的是萬年超難兌換到哩程機票／升等位置。

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總結

非常感謝PTT Points版熱心朋友的分享，讓讀者們有機會，搶鮮一窺長榮航空2019年的計劃調整，再次提醒大家，上述的資訊並未獲官方確認，最終細節將以長榮航空公告為準。

雖然不是沒有發生過，但我們真的蠻少能看到，航空公司主動調降哩程兌換標準，不來弟以為長榮航空的目的之一，是希望增加更多消費者使用的彈性、哩程計劃能夠更有競爭力、大家更有動力累積長榮航空哩程，不過…依據上述的討論，是否能產生效果值得觀察。

目的之二，如果純粹以降低升等子艙等門檻來看，搭配新機不斷加入服務的新聞，不來弟猜測長榮航空可能希望商務艙維持良好的載客率，因此給予消費者更多刺激，畢竟有時要不要花掉手上的哩程，不一定是由精算決定，而是心裡的一道崁對吧？

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