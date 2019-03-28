無腦人蔘躺著飛圓夢計畫系列－如何用近4折價格，獲得商務艙機票！

作者：Tsai Chris

繼上一篇＂無腦人蔘躺著飛的圓夢計畫－揭開商務艙的神秘面紗＂的系列文後，大家反應實在熱烈，不枉費小編燒肝燒肺燒腦，苦心製作這個系列文（這段話應該是要給TripPlus的老闆們看的！）。延續第一篇，知道商務艙美好的原因後，沒有親身經歷過，都只是紙上談兵，但親身經歷需要的…就是摳摳（錢）啊！這些小資族的小編都懂，所以這一篇要來與讀者們分享，如何用近四折 (60% off) 的價格獲得的方法，並且透過圖解的方式，極簡化到一個境界，就讓我們直接看下去吧（推眼鏡）！

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

對於新手來說，先了解一種哩程計畫比較能達成目標，絕對會比漫無目的同時研究多種哩程計畫，來的容易太太太太太多了！不廢話，直接進入主題，為大家帶來的的哩程計畫，就是哥倫比亞航空哩程計畫－Avianca LifeMiles（鏘鏘鏘鏘♪）！接下來我先用三張圖，讓大家秒懂LifeMiles的資訊：

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

看完之後，似乎感覺很美好…但真實世界總是沒有那麼美好的，如下所示：

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

小編了解大家的煩惱！所以下面就是解決方案囉：

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

備註：

機票票價本身就是浮動的，表格中真金白銀購入機票之價格，是於1/22/2019時，查詢長榮航空的大約平均票價，僅供參考，實際金額請以實際查詢為主。

每段航線所需哩程數及是否有兌換折扣，都有所不同，實際費用請依照當時查詢及活動規則為主。

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Trip+粉絲團：會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊，有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal，記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」