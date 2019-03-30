飛行體驗／比利時旅遊「華沙蕭邦機場」貴賓室全巡禮

作者：Hung YS

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

前言

比利時旅遊這一系列文章，終於來到了倒數第二篇，這篇要和讀者們分享，我們回程從波蘭華沙直飛美國芝加哥，搭乘波蘭航空 (LOT Polish Airlines) 商務艙之前，在華沙機場使用了四間貴賓室的體驗紀錄。之前在規劃文中曾經和大家分享，我們這次比利時旅行的回程，因為飛行方向和時區的優勢，只要是早上從歐洲出發，即使轉個機繞點路，中間停留拉長幾個小時，還是可以在出發當日回到美國，因此選擇了搭乘波蘭航空，由布魯塞爾經華沙轉芝加哥，這樣大概有四個鐘頭的時間，能在華沙市區半日遊，也可以體驗到以前沒有搭乘過的波蘭航空。而今天文章的主角，就是因為搭乘華沙～芝加哥航線的波蘭航空 Boeing 787 商務艙，在開始飛行之前，於華沙機場體驗的四間貴賓室，其中兩間只要持有新貴通 (Priority Pass) 會員卡就可以使用，另外二間則是波蘭航空自家的商務艙貴賓室。

航班號碼：LO 3

飛行路線：Warsaw (WAW)～Chicago (ORD)

機型：Boeing 787-9

艙等：商務艙

貴賓室：Executive Lounge Preludium（Priority Pass, 申根區）、LOT Polish Business Lounge Polonez（申根區）、LOT Polish Business Lounge Mazurek（非申根區）、Executive Lounge Bolero（Priority Pass, 非申根區）

華沙市區半日遊

前一篇文章中曾經提到，比利時系列文章拖了相當長的一段時間，主要是因為我的手機出了一點意外，一部分照片全部消失，還好從老公手機裡面，找到一些堪用的照片，才能把這系列文章完成，但某些細節還是沒有影像紀錄，比較可惜。因為在華沙市區的時間很短，我們這次半日遊目標很單一：尋找音樂家蕭邦的足跡，以及參觀蕭邦博物館。蕭邦是波蘭最有名也最重要的音樂家，華沙國際機場也是以蕭邦命名，機場免稅店內，更是看到以蕭邦命名的伏特加酒。因為時間緊迫，我們的機場～市區路線來回，都是搭計程車，單程美金 $12 元左右，不到 20 分鐘，非常方便。

華沙官方旅遊手冊裡面，有一段短短的蕭邦介紹，我們就是跟著推薦的這段路線走 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

1830 年間，蕭邦曾經住過的公寓 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

蕭邦博物館外觀 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

星期天博物館門票居然免費，但還是要索票入場，每個小時只允許七十人，滿了就要等下一小時，順利拿到中午十二點入場券，真的太興奮！趕快跟票券合影留念 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Holy Cross Church，蕭邦的心長眠於此 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

同樣的教堂同樣的街道，將近兩百年前的模樣 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

結束了幾個鐘頭的波蘭市區行，我們在起飛前大約 2.5 小時左右回到機場，原本心想行李都已經直掛到芝加哥，登機證也在手，只要人通過安檢就可以了，何不在市區多玩個一小時，但萬事謹慎的老公不同意，堅持一定要提早到機場，也還好他有這樣的堅持，因為我們抵達機場前，居然出現封路繞道的指示，司機瞭解情況後告訴我們，出境 (Departures) 樓層因安全因素關閉，必須從入境 (Arrivals) 樓層讓我們下車，自己走過去。花了一點時間從 Arrivals 樓層，走到 Departures 樓層之後，看到滿坑滿谷的排隊人龍，這時心裡升起一絲絲優越感，心裡想著因為我們搭乘商務艙，直接穿越人龍，往商務艙快速通道邁進就好了。沒想到，原來是因為有人放置不明手提箱在機場，航廈某側全面封鎖進行檢查，而且非常不幸，商務艙快速通關就在關閉的區域，所以不管什麼艙等，或是什麼貴賓身份，一律要從一般通道通過安檢，簡直晴天霹靂！

不過也還好謹慎的老公，堅持要提早回到機場，才不至於因時間太近太過緊張。等候通過安檢的人潮，真的是人滿為患全部塞成一大群，連隊伍的尾巴在哪都找不到，還好遇到一位波蘭航空職員，詢問他商務艙有沒有快速通道可以排，這位善良的員工也很幫忙，馬上解開拉繩，讓我們能超越前面上百人的隊伍，迅速通過安檢，才不至於因大排長龍，而錯過貴賓室，甚至可能錯過班機。

因為部分航廈關閉，刷登機證入口處大排長龍 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Executive Lounge Preludium 貴賓室

通過安檢後，還是在申根區內，我們本來是要直接前往波蘭航空的商務艙貴賓室，但看了航廈地圖後，發現有一間新貴通 (Priority Pass) 會員可使用的貴賓室－Executive Lounge Preludium 貴賓室就在附近，所以先進入快速參觀一下。

Executive Lounge Preludium 貴賓室入口處 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

貴賓室入口，刷新貴通會員卡，並出示登機證就可以進入 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

簡單的餐桌椅座位區 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

也有一小區可以半躺半坐的休息區 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

簡單的果汁和餅乾糖果，還有很多很大顆的波蘭巧克力 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

熱食選項不多，但也是有熱湯和簡單的麵食 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這間在申根區內的 Executive Lounge Preludium 貴賓室，算是比較基本的貴賓室，並沒有淋浴間等設施，但也是個可以喝個飲料，吃個點心，安靜舒適的休息空間。如果讀者們日後有機會，在華沙機場搭乘歐洲航線，這是個很好的休息落腳之處。

LOT Polish Airlines Business Class Lounge Polonez 貴賓室

繞了 Executive Lounge Preludium 貴賓室一圈，抓了一瓶水兩顆糖果，就繼續前往波蘭航空的貴賓室之一－LOT Polish Business Lounge Polonez 貴賓室。波蘭航空在華沙機場有兩間貴賓室，申根區內就是這間 Polonez，另一間是非申根區的 Mazurek，如果是搭乘星空聯盟航班的商務艙，或是搭乘星空聯盟航班經濟艙，但有星空聯盟金卡會籍的身分，都可以使用波蘭航空的貴賓室。

LOT Polish Business Lounge, Polonez 入口 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

剛進入 Polonez 貴賓室，乍看覺得怎麼主場貴賓室並不怎麼大，繼續往前走才發現，這是間長型的貴賓室，前前後後好多區。另外，商務艙旅客必須刷登機證，才能使用的＂Elite Club Lounge＂區域，佔地其實相當大。

貴賓室看起來不大，但主要只是因為長型，加上轉彎帶來的錯覺，其實佔地相當大 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

食物選擇不少，有燉牛肉、義大利麵、熱湯、可頌麵包，還有多種甜點和新鮮水果 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

也有這種吊掛式的躺椅，聽到別的旅客睡到打呼，可想見應該很舒服 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

另一個座位區，因為佔地廣大的關係，人雖然不少，並不會一位難求，也不會感覺擁擠。這間貴賓室也設有配備個人電腦的小型辦公區，還有淋浴設施，但很可惜，這部分的照片都遺失了 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

繼續往前走，又是一整個餐飲區，餐食內容和第一區基本上是一樣的，這樣設計增加方便性，不用通通走到前面去拿餐點 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

轉個彎，會看到另一個入口，寫著商務艙與頭等艙乘客專用的 Elite Club Lounge，我們因為是搭乘商務艙，當然趕快入內參觀一下。這間 Elite Club Lounge 因為空間比較小，天花板沒有挑高，也沒有對外窗戶，感覺有點壓迫感，提供的餐點和外面也是大同小異，最大的優點應該是人少，安靜，服務人員整理的也快 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

供應的餐點和外面其實差不多，大概只多了一項烤蔬菜 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因為 Elite Club Lounge 貴賓室比較狹窄，又沒有窗戶，我們走了一圈，還是決定出去外面，找個安靜的角落坐下來吃午餐。坐下後，看到前方玻璃窗看出去的景象，是出境大廳的星空聯盟金卡＂Gold Track＂快速通關區，先是覺得奇怪，怎麼都沒人？然後思考為什麼我們剛剛通關時，沒有看到這些東西，這才想到，眼前這應該就是剛才不能過去的封鎖區域。午餐吃到一半，漸漸看到旅客和工作人員出現在通關區，因此知道危機已經解除，還好不是什麼嚴重的危險事件。

我們在這個安靜的角落用餐，窗外樓下是星空聯盟金卡會員／商務艙乘客可以使用的快速通關區域 (Gold Track) 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

老公的午餐，其實味道沒有很好，燉牛肉有點死鹹，貝殼麵也煮得過爛，算是吃粗飽的程度 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

值得一提的是，這間貴賓室各個洗手間和淋浴間，使用的備品都是由同一個波蘭的保養品品牌所提供，這個廠商也在貴賓室裡，設置了 Mini Spa 區域，貴賓室旅客可以預約簡單的十五分鐘手部保養或肩頸按摩，可惜我們到的這天是星期天，Spa 區域是休息的，無法體驗到這個令人興奮的服務。而提供 Spa 服務品牌的名稱，也因為照片遺失和記憶流失，無法和讀者們分享。

整體來說，這間波蘭航空在華沙機場主場申根區的商務貴賓室 Polonez，座位多，佔地廣，飲料點心熱食都有，又有提供 Mini Spa 的服務以及淋浴間，但設備偏舊，室內裝潢沒什麼特別講究，尤其同一天早上，剛去了高科技的布魯塞爾航空貴賓室，相較之下更顯老舊。有些桌椅亂了髒了，也不見有人整理，服務人員似乎只負責補充餐食、收拾餐具、清潔餐檯。但是，只要不期待在這邊能得到什麼貴賓般的高級享受，還是個可以舒服坐著休息，喝杯茶，吃些點心的好地方。

LOT Polish Airlines Business Class Lounge Mazurek 貴賓室

我們在波蘭航空 Polonez 貴賓室 Check-In 時，和櫃檯服務人員聊天，他告訴我們另一間貴賓室 Mazurek 雖然比較小，但離我們的登機門很近，兩週前才剛剛整修完畢全新開幕，而且有整面玻璃落地窗，可以近距離看到停機坪，他個人非常喜歡，推薦我們一定要留時間過去看看。我們聽了他的建議，在 Polonez 吃飽後，就提早前往登機門，參觀登機門附近的波蘭航空 Mazurek 貴賓室。走過去的路上才想到我們根本還在申根區內，要出境歐洲的話，必須再通過一次護照查驗 (Passport Control)，也是要稍微排隊一下，還好有提早離開。

波蘭航空非申根區貴賓室－Mazurek 的入口 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

和申根區內的 Polonez 比起來，Mazurek 小很多，通過 Check-In 櫃檯進入貴賓室後，幾乎一眼就可以看盡整間貴賓室。而且可能因為這是星空聯盟在華沙機場非申根區內，唯一的一間貴賓室，使用的人非常多，一位難求，有些人甚至直接坐在窗台。我們後來在貴賓室淋浴間附近，找到一張小圓桌和一張椅子，還得跟旁邊只有一人的鄰桌先生借用第二張椅子，才能二人都有位置坐。

從冰箱、咖啡機、餐檯等等，都可以看出 Mazurek 貴賓室頗新，餐點內容和申根區的 Polonez 貴賓室都是一樣的，應該是同一廚房供餐 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

雖然是全新翻修好的貴賓室，但因為人滿為患，完全無法體會 Polonez 貴賓室內櫃檯服務先生，描述的那種坐在全新貴賓室，手中拿杯咖啡，近距離欣賞停機坪的愜意 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

雖然貴賓室不大，但基本設備還是都有，也有設有一間淋浴間，但淋浴間沒有登記的制度，誰先到誰就先使用，不然就只能排隊。老公到了 Mazurek 貴賓室，突然說他想使用淋浴間，很幸運，當時淋浴間沒有人，完全不用等直接就可以使用，但在老公使用淋浴間這短短的十分鐘，眼看著門口開始排了三、四個人，其中一位排隊的女士等得不耐煩，還請清潔人員去敲老公的門，看看裡面的人為什麼那麼慢，實在不是個很舒適放鬆的經驗。

Executive Lounge Bolero 貴賓室

離開 Mazurek 之後，旁邊就是新貴通會員卡卡友可以使用的 Executive Lounge Beloro 貴賓室，本來要直接登機去，但想到 TripPlus 讀者應該友不少人持有新貴通會員卡，所以特別進去走一圈，幫讀者們參觀一下。

Executive Lounge Bolero 貴賓室入口處，除了是新貴通 (Priority Pass) 簽約合作貴賓室，也是一些航空公司簽約合作的貴賓室 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這些航空公司商務艙乘客或高階會員，可使用這個貴賓室 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

和波蘭航空的 Mazurek 貴賓室比起來，這間新貴通的簽約貴賓室，使用的人數明顯少得多，剛剛離開人滿為患的 Mazurek，整個感覺清爽許多也比較安靜，可能因為沒有提供什麼熱食的關係，沒有看到很多使用過待收的碗盤，或是一直聽到刀叉碗盤的碰撞吵雜聲。也可能因為自己已經吃飽，也已經在別的貴賓室使用淋浴間，沒有吃飯和洗澡的需求，反而覺得這間貴賓室，雖然很基本，餐點選項比較少，但和旁邊的波蘭航空 Mazurek 貴賓室比起來，卻是個更可以舒服休息，放鬆候機的空間。

結語

整體來說，這四間貴賓室都不是什麼特別高級舒適的享受，但每間都有自己的優點。根據我這次經驗，覺得如果讀者將來有機會，跟我們一樣搭乘星空聯盟商務艙，從華沙機場出發的話，建議可以花比較多一點時間，先在申根區的波蘭航空 Polonez 貴賓室用餐、沖澡、使用 Mini Spa 服務，但也要記得預留充裕的時間，通過護照查驗，登機前再到機門附近的新貴通簽約貴賓室－Executive Lounge Bolero 安靜休息，應該是比較理想的動線規劃。

今天分享到此先告一段落，下次再和大家分享這次飛行的重頭戲－波蘭航空全新 Boeing 787-9 機型商務艙體驗，將會是 TripPlus 部落格第一次出現波蘭航空體驗文，敬請期待！

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