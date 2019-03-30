飛行體驗／比利時旅遊「華沙蕭邦機場」貴賓室全巡禮
作者：Hung YS
前言
比利時旅遊這一系列文章，終於來到了倒數第二篇，這篇要和讀者們分享，我們回程從波蘭華沙直飛美國芝加哥，搭乘波蘭航空 (LOT Polish Airlines) 商務艙之前，在華沙機場使用了四間貴賓室的體驗紀錄。之前在規劃文中曾經和大家分享，我們這次比利時旅行的回程，因為飛行方向和時區的優勢，只要是早上從歐洲出發，即使轉個機繞點路，中間停留拉長幾個小時，還是可以在出發當日回到美國，因此選擇了搭乘波蘭航空，由布魯塞爾經華沙轉芝加哥，這樣大概有四個鐘頭的時間，能在華沙市區半日遊，也可以體驗到以前沒有搭乘過的波蘭航空。而今天文章的主角，就是因為搭乘華沙～芝加哥航線的波蘭航空 Boeing 787 商務艙，在開始飛行之前，於華沙機場體驗的四間貴賓室，其中兩間只要持有新貴通 (Priority Pass) 會員卡就可以使用，另外二間則是波蘭航空自家的商務艙貴賓室。
航班號碼：LO 3
飛行路線：Warsaw (WAW)～Chicago (ORD)
機型：Boeing 787-9
艙等：商務艙
貴賓室：Executive Lounge Preludium（Priority Pass, 申根區）、LOT Polish Business Lounge Polonez（申根區）、LOT Polish Business Lounge Mazurek（非申根區）、Executive Lounge Bolero（Priority Pass, 非申根區）
華沙市區半日遊
前一篇文章中曾經提到，比利時系列文章拖了相當長的一段時間，主要是因為我的手機出了一點意外，一部分照片全部消失，還好從老公手機裡面，找到一些堪用的照片，才能把這系列文章完成，但某些細節還是沒有影像紀錄，比較可惜。因為在華沙市區的時間很短，我們這次半日遊目標很單一：尋找音樂家蕭邦的足跡，以及參觀蕭邦博物館。蕭邦是波蘭最有名也最重要的音樂家，華沙國際機場也是以蕭邦命名，機場免稅店內，更是看到以蕭邦命名的伏特加酒。因為時間緊迫，我們的機場～市區路線來回，都是搭計程車，單程美金 $12 元左右，不到 20 分鐘，非常方便。
結束了幾個鐘頭的波蘭市區行，我們在起飛前大約 2.5 小時左右回到機場，原本心想行李都已經直掛到芝加哥，登機證也在手，只要人通過安檢就可以了，何不在市區多玩個一小時，但萬事謹慎的老公不同意，堅持一定要提早到機場，也還好他有這樣的堅持，因為我們抵達機場前，居然出現封路繞道的指示，司機瞭解情況後告訴我們，出境 (Departures) 樓層因安全因素關閉，必須從入境 (Arrivals) 樓層讓我們下車，自己走過去。花了一點時間從 Arrivals 樓層，走到 Departures 樓層之後，看到滿坑滿谷的排隊人龍，這時心裡升起一絲絲優越感，心裡想著因為我們搭乘商務艙，直接穿越人龍，往商務艙快速通道邁進就好了。沒想到，原來是因為有人放置不明手提箱在機場，航廈某側全面封鎖進行檢查，而且非常不幸，商務艙快速通關就在關閉的區域，所以不管什麼艙等，或是什麼貴賓身份，一律要從一般通道通過安檢，簡直晴天霹靂！
不過也還好謹慎的老公，堅持要提早回到機場，才不至於因時間太近太過緊張。等候通過安檢的人潮，真的是人滿為患全部塞成一大群，連隊伍的尾巴在哪都找不到，還好遇到一位波蘭航空職員，詢問他商務艙有沒有快速通道可以排，這位善良的員工也很幫忙，馬上解開拉繩，讓我們能超越前面上百人的隊伍，迅速通過安檢，才不至於因大排長龍，而錯過貴賓室，甚至可能錯過班機。
Executive Lounge Preludium 貴賓室
通過安檢後，還是在申根區內，我們本來是要直接前往波蘭航空的商務艙貴賓室，但看了航廈地圖後，發現有一間新貴通 (Priority Pass) 會員可使用的貴賓室－Executive Lounge Preludium 貴賓室就在附近，所以先進入快速參觀一下。
這間在申根區內的 Executive Lounge Preludium 貴賓室，算是比較基本的貴賓室，並沒有淋浴間等設施，但也是個可以喝個飲料，吃個點心，安靜舒適的休息空間。如果讀者們日後有機會，在華沙機場搭乘歐洲航線，這是個很好的休息落腳之處。
LOT Polish Airlines Business Class Lounge Polonez 貴賓室
繞了 Executive Lounge Preludium 貴賓室一圈，抓了一瓶水兩顆糖果，就繼續前往波蘭航空的貴賓室之一－LOT Polish Business Lounge Polonez 貴賓室。波蘭航空在華沙機場有兩間貴賓室，申根區內就是這間 Polonez，另一間是非申根區的 Mazurek，如果是搭乘星空聯盟航班的商務艙，或是搭乘星空聯盟航班經濟艙，但有星空聯盟金卡會籍的身分，都可以使用波蘭航空的貴賓室。
剛進入 Polonez 貴賓室，乍看覺得怎麼主場貴賓室並不怎麼大，繼續往前走才發現，這是間長型的貴賓室，前前後後好多區。另外，商務艙旅客必須刷登機證，才能使用的＂Elite Club Lounge＂區域，佔地其實相當大。
因為 Elite Club Lounge 貴賓室比較狹窄，又沒有窗戶，我們走了一圈，還是決定出去外面，找個安靜的角落坐下來吃午餐。坐下後，看到前方玻璃窗看出去的景象，是出境大廳的星空聯盟金卡＂Gold Track＂快速通關區，先是覺得奇怪，怎麼都沒人？然後思考為什麼我們剛剛通關時，沒有看到這些東西，這才想到，眼前這應該就是剛才不能過去的封鎖區域。午餐吃到一半，漸漸看到旅客和工作人員出現在通關區，因此知道危機已經解除，還好不是什麼嚴重的危險事件。
值得一提的是，這間貴賓室各個洗手間和淋浴間，使用的備品都是由同一個波蘭的保養品品牌所提供，這個廠商也在貴賓室裡，設置了 Mini Spa 區域，貴賓室旅客可以預約簡單的十五分鐘手部保養或肩頸按摩，可惜我們到的這天是星期天，Spa 區域是休息的，無法體驗到這個令人興奮的服務。而提供 Spa 服務品牌的名稱，也因為照片遺失和記憶流失，無法和讀者們分享。
整體來說，這間波蘭航空在華沙機場主場申根區的商務貴賓室 Polonez，座位多，佔地廣，飲料點心熱食都有，又有提供 Mini Spa 的服務以及淋浴間，但設備偏舊，室內裝潢沒什麼特別講究，尤其同一天早上，剛去了高科技的布魯塞爾航空貴賓室，相較之下更顯老舊。有些桌椅亂了髒了，也不見有人整理，服務人員似乎只負責補充餐食、收拾餐具、清潔餐檯。但是，只要不期待在這邊能得到什麼貴賓般的高級享受，還是個可以舒服坐著休息，喝杯茶，吃些點心的好地方。
LOT Polish Airlines Business Class Lounge Mazurek 貴賓室
我們在波蘭航空 Polonez 貴賓室 Check-In 時，和櫃檯服務人員聊天，他告訴我們另一間貴賓室 Mazurek 雖然比較小，但離我們的登機門很近，兩週前才剛剛整修完畢全新開幕，而且有整面玻璃落地窗，可以近距離看到停機坪，他個人非常喜歡，推薦我們一定要留時間過去看看。我們聽了他的建議，在 Polonez 吃飽後，就提早前往登機門，參觀登機門附近的波蘭航空 Mazurek 貴賓室。走過去的路上才想到我們根本還在申根區內，要出境歐洲的話，必須再通過一次護照查驗 (Passport Control)，也是要稍微排隊一下，還好有提早離開。
和申根區內的 Polonez 比起來，Mazurek 小很多，通過 Check-In 櫃檯進入貴賓室後，幾乎一眼就可以看盡整間貴賓室。而且可能因為這是星空聯盟在華沙機場非申根區內，唯一的一間貴賓室，使用的人非常多，一位難求，有些人甚至直接坐在窗台。我們後來在貴賓室淋浴間附近，找到一張小圓桌和一張椅子，還得跟旁邊只有一人的鄰桌先生借用第二張椅子，才能二人都有位置坐。
雖然貴賓室不大，但基本設備還是都有，也有設有一間淋浴間，但淋浴間沒有登記的制度，誰先到誰就先使用，不然就只能排隊。老公到了 Mazurek 貴賓室，突然說他想使用淋浴間，很幸運，當時淋浴間沒有人，完全不用等直接就可以使用，但在老公使用淋浴間這短短的十分鐘，眼看著門口開始排了三、四個人，其中一位排隊的女士等得不耐煩，還請清潔人員去敲老公的門，看看裡面的人為什麼那麼慢，實在不是個很舒適放鬆的經驗。
Executive Lounge Bolero 貴賓室
離開 Mazurek 之後，旁邊就是新貴通會員卡卡友可以使用的 Executive Lounge Beloro 貴賓室，本來要直接登機去，但想到 TripPlus 讀者應該友不少人持有新貴通會員卡，所以特別進去走一圈，幫讀者們參觀一下。
和波蘭航空的 Mazurek 貴賓室比起來，這間新貴通的簽約貴賓室，使用的人數明顯少得多，剛剛離開人滿為患的 Mazurek，整個感覺清爽許多也比較安靜，可能因為沒有提供什麼熱食的關係，沒有看到很多使用過待收的碗盤，或是一直聽到刀叉碗盤的碰撞吵雜聲。也可能因為自己已經吃飽，也已經在別的貴賓室使用淋浴間，沒有吃飯和洗澡的需求，反而覺得這間貴賓室，雖然很基本，餐點選項比較少，但和旁邊的波蘭航空 Mazurek 貴賓室比起來，卻是個更可以舒服休息，放鬆候機的空間。
結語
整體來說，這四間貴賓室都不是什麼特別高級舒適的享受，但每間都有自己的優點。根據我這次經驗，覺得如果讀者將來有機會，跟我們一樣搭乘星空聯盟商務艙，從華沙機場出發的話，建議可以花比較多一點時間，先在申根區的波蘭航空 Polonez 貴賓室用餐、沖澡、使用 Mini Spa 服務，但也要記得預留充裕的時間，通過護照查驗，登機前再到機門附近的新貴通簽約貴賓室－Executive Lounge Bolero 安靜休息，應該是比較理想的動線規劃。
今天分享到此先告一段落，下次再和大家分享這次飛行的重頭戲－波蘭航空全新 Boeing 787-9 機型商務艙體驗，將會是 TripPlus 部落格第一次出現波蘭航空體驗文，敬請期待！
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