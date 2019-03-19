澳門含稅最低3千有找！台灣虎航推春季旅展優惠 現場買有機會再打9折送成交禮

2019-03-19 14:38 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019台北國際春季旅展即將在3月22日到3月25日間登場，台灣虎航現場推出機票優惠活動，針對日本、韓國、泰國、澳門、菲律賓等5國共21個航點皆有優惠，線上旅展在3月22日起同步開跑。其中，不論現場或線上優惠最低為台北飛澳門單程未稅700元起，來回含稅3,000元有找，現場買有機會再打9折加送成交禮。另在3月20日早上10點起針對會員規畫封館促銷，購買來回機票還可享有50%的回程優惠折扣。

台灣虎航配合春季旅展推出機票優惠活動，其中，最低為澳門單程未稅700元起。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2019台北國際春季旅展即將在3月22日到3月25日間於台北世貿一館開幕，台灣虎航針對日本、韓國、泰國、澳門、菲律賓等5國、21個航點、28條航線推出全線促銷優惠活動。並同步3月22日到3月25日間推出線上旅展，可購買3月22日到10月26日間的機票。

不論現場或是線上旅展，優惠最低為台北飛澳門單程未稅700元起，為旅展期間限定優惠促銷價，現場買還有機會以此金額再打9折，加拿到成交禮。也就是說，若是購買澳門來回機票未稅最低都買到700元，再加上稅金匯率、手續費，等於來回機票含稅2,883元、3千有找。另購買岡山、佐賀航線機票還有機會獲得加碼成交禮。

此外，台灣虎航配合春季旅展，3月20日早上10點到3月21日晚上11點59分間，搶先推出會員封館促銷，可透過官網免費加入會員，只要符合封館資格的tigerclub會員，可收到邀請信函，前往指定活動頁面進行會員身分驗證，通過驗證就可依照指示購入來回機票，回程有機會享有50%優惠折扣。優惠機位數量有限，以出現刪除線為準。

除了春季旅展相關優惠外，台灣虎航表示，目前服務航點持續擴大，4月2日起開航桃園飛往長灘島航線，民眾可趁旅展搶購優惠機票，提前規畫安排清明、端午、中秋、國慶連假等度假計畫。