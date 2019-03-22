搭車總在暈！外出旅遊「避免暈船暈機暈車」5大祕技

2019-03-22 11:02 聯合新聞網 Skyscanner



暈船、暈機、暈車，應該是很多人出門旅遊非常頭痛的問題之一。在旅途中，頭暈不舒服的感覺已經要讓頭炸掉了，有的甚至還會反胃嘔吐的情形，怎麼還會有心情與興致繼續旅程呢？今天Skyscanner為各位整理出，外出旅遊，避免暈船、暈機、暈車的五大祕技，從此跟頭暈說掰掰！

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1.暈車、暈船藥

暈車、暈船藥簡直可以列為偉大發明之一，在此藥物還沒發明前，在旅途中因為晃動種種原因，導致頭暈想吐的現象，只能忍受，祈禱這種感覺下一秒趕快結束。在出發行程前服用暈車、暈船藥，上機上船上車沒煩惱。窩心提醒，建議可自行去診所配藥，針對專業人士的建議服藥。

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2.旅遊前1小時不要進食

建議不管是登機、乘船、長途車程前1小時不要進食。滿肚子的食物，在經過巔坡的晃動後只會讓你感到更反胃而已。並且在旅途中車上或機上也盡量不要進食，以防突如其來的暈眩感，讓你的五官放大後，食物味道讓你作嘔。

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3.減少晃動

減少晃動是最好的預防暈船、暈機、暈車的方法，將視線保持在水平線上，盡可能的不要使用手機或看書，因為隨著晃動，字的跳動，會讓暈眩感加深。或是如果能夠將眼睛閉上，也會是一個不錯的選擇。

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4.分散注意力

有時候暈船、暈機、暈車，是因為我們一直專注在於晃動上，或是暈眩感上。如果可以的話建議可以聽一些音樂，與旁人聊天等等，分散自身的注意力，對於減低不舒服的感覺十分有效哦。

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5.食用酸的東西

不知道大家有沒有經驗，暈船或暈車時，來一顆酸梅後，有種較為舒適的感覺。事實上因為暈船或暈車時我們的胃會產生大量的胃酸，而酸的東西，像是梅子或是橄欖等等，有壓制胃酸的作用，所以在出發前或甚至暈車暈船來顆梅子，會十分有幫助喔。

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掌握以上外出旅遊，避免暈船、暈機、暈車的五大祕技後，希望大家之後出外旅遊都可以順利的逃過、避過、略過，這可怕暈船、暈機、暈車的感覺！

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