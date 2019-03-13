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華航飛帛琉航線開航10周年 2月中起增班一三六往返、優惠未稅8千有找

2019-03-13 23:03聯合新聞網 特派記者魏妤庭╱帛琉報導

華航從2月下旬開始增班台北飛帛琉，從每周兩班改為三班。記者魏妤庭／攝影
華航從2月下旬開始增班台北飛帛琉，從每周兩班改為三班。記者魏妤庭／攝影
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有「彩虹故鄉」之稱的帛琉，是台灣在亞太地區重要的邦交國，也是距離台灣最近的友邦，自10年前起就由中華航空以包機型態飛航台北-帛琉航線，如今滿10周年之際，在2月中下旬增加航班，從原本每周兩班，改為每周三班，同時祭出優惠促銷活動，台北飛往帛琉經濟艙來回機票未稅8千有找，就能輕鬆前往海島度假。

中華航空獨家飛航帛琉航線，最早從2008年以包機型態飛航台北-帛琉航線，2009年後轉為定期航班營運，原本採取每周飛航三、六共2班，今年2月18日起改為每周飛航一、三、六等3班次，讓旅客除了原有的4天或5天行程選項外，還能增加6天選項，能夠玩帛琉玩得更盡興。

華航董事長何煖軒表示，此次台北飛航帛琉增班，除了看好台灣旅客前往帛琉觀光商機外，去年5月左右，日本取消飛往帛琉的定期航班，只剩下部分包機，但因台灣有直航帛琉航班，日本旅客前往帛琉旅行便會到台灣轉機。同時也觀察到現在搭乘台北飛往帛琉航線的散客很多，包含韓國或是東南亞，甚至是歐洲旅客，會來台灣轉機到帛琉旅遊，再加上帛琉是邦交國，因此決定從2月18日起增加定期航線，改為每周三班，再後看發展處理。

華航發言人劉朝洋（右）13日親赴帛琉，致贈華航模型機給帛琉副總統歐宜樓（Rayn...
華航發言人劉朝洋（右）13日親赴帛琉，致贈華航模型機給帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）（中），中華民國駐帛琉大使周民淦（左）在場見證。記者魏妤庭／攝影
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此外，今年正逢華航開航台北飛帛琉航線10周年，華航發言人劉朝洋於3月13日親赴帛琉，晚間舉行晚宴，並致贈華航模型機給帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch），中華民國駐帛琉大使周民淦則在一旁見證這友好時刻。

為了慶祝台北飛帛琉航班增班，華航表示，即日起推出台北-帛琉航班促銷優惠活動，經濟艙來回機票未稅票價最低7,840元起，吸引旅客青睞前往帛琉旅行。

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