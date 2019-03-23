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新手教學／先別衝動！給你５個不買特價哩程的理由

2019-03-23 22:30TripPlus

作者：Tom Huang

隨著航空公司的財務需求，越來越多航空公司透過哩程特賣的方式來增加收入，甚至從以往一年難得見到一次的特賣，演變成了季季賣／月月賣的情況。但是看到優惠價格的哩程，到底是不是每個人都適合購買？還是購買前要注意什麼狀況呢？今天幫大家整理出五個常見不適合買特價哩程的原因。

手上有太多哩程

你是不是也跟這個聚寶盆主人一樣，有數不盡的哩程呢？ 圖文來自於：TripPlus
你是不是也跟這個聚寶盆主人一樣，有數不盡的哩程呢？ 圖文來自於：TripPlus
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就跟女生衣櫥裡的衣服，永遠少一件一樣，但是看到＂瘋狂下殺＂、＂老闆跑路＂、＂今天最後一天＂這種標語時，又會失心瘋的想買。其實多方設法累積哩程的確是非常重要，但是更重要的是把哩程花掉。哩程的價值，只有在兌換的那一刻才會出現，不然它就是你牆上的壁紙，輕如浮雲。所以如果你手上分明就有足夠的哩程，可以兌換機票，那就大膽換下去。然而，各位讀者們一定會問我：可是這次花完了，下次要怎麼辦？嗯…就只好買哩程嘍。

出遊時間不固定，又缺乏彈性

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你／妳的時間是否常常配合不上，哩程票的釋放時間呢？ 圖文來自於：TripPlus
你／妳的時間是否常常配合不上，哩程票的釋放時間呢？ 圖文來自於：TripPlus
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很多讀者們可能會說，我的出遊時間都被家庭／工作綁死，每次出遊都是旺季，一點都不適合哩程票。其實這個觀念是被誤導了。如果看過我們的文章，就會知道其實航空公司都會在距離出發時間快一年前，就先丟個幾張哩程票位置出來，所以如果你很早就知道自己什麼時候有空，其實你要搶得哩程機票，是非常有機會的！

但是有些朋友真的很可憐，工作上常常都是一個月前還在頻繁變動，然後請個假又要時時忍受，背後傳來同事們的陰冷目光，如果你是這樣的類型，也別氣餒，因為你很適合想走就走的＂最後一刻＂(Last Minute) 哩程票。但是如果你想搶這種最後一刻的哩程票，那麼出遊的地點跟時間就要很有彈性。千萬別想著明明飛去巴黎有哩程機位，可是你說我好想去隔壁的比利時吃薯條，而且只願意直飛到比利時，那麼你也千萬不要買哩程（因為不夠彈性）！但是如果你是喜歡把出遊地點多樣化的朋友，那麼哩程票就很適合你啦！

另外，如果發現自己習慣累積的，是寰宇一家航空夥伴的哩程計畫，可是最後一刻查到偏偏有票的，是星空聯盟航空夥伴的機票，那要怎麼辦？嗯…就只好買哩程嘍。

盡量不兌換商務艙／頭等艙機位

小資出門就是只搭特選經濟艙！這個苦惱小資Tom懂 圖文來自於：TripPlus
小資出門就是只搭特選經濟艙！這個苦惱小資Tom懂 圖文來自於：TripPlus
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很多人還是會喜歡使用哩程兌換經濟艙，覺得花的比較少，也比較好累積到足夠的量。但隨著油價下跌，然而天天飛漲的燃油稅，還有信用卡點數增額折抵現金票價的制度出現，其實越來越多時候，會發現兌換經濟艙哩程票的划算性大幅下降。這對於購入哩程的朋友來說，靈活性下降又不一定划算的狀況，就真的多考慮一下。但是說真的，你真的不想體驗，在飛機上把腳伸直躺平睡覺時，不用擔心旁邊有人的手肘壓到你，睡醒後有親切的空服員端著熱騰騰的湯／麵，讓你一邊吃著熱食，一邊暖暖地伸懶腰看電影？如果想體驗，又發現從經濟艙哩程機票轉換成商務艙／頭等艙機票，不夠的哩程該怎麼辦？嗯…就只好買哩程嘍。

覺得哩程計畫是無字天書

每次聽到哩程，腦中的迴路是不是就打結？沒關係，你找對地方了 圖文來自於：Trip...
每次聽到哩程，腦中的迴路是不是就打結？沒關係，你找對地方了 圖文來自於：TripPlus
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老王賣瓜，自賣自誇，如果你看到這篇文章，那你應該聽說過TripPlus部落格，那你知道TripPlus部落格上面，有15個以上不同航空公司的哩程計畫手冊／攻略嗎？那還等什麼，那還不趕快去唸！其實很多朋友，對於購買哩程的猶豫，就是在於它們大多數都是外國公司，好像跟自己生活距離有點遠（British Airways Avios是英國的好像還聽過，可是Avianca Lifemiles聽說是哥倫比亞的，這到底在哪裡？）其實哩程是不分國界，重點是用對亮點。而TripPlus的哩程手冊／攻略裡，都有告訴你亮點在哪裡，所以不要猶豫了，快去看就對了。看完之後如果想用，但是手上又沒有哩程該怎麼辦？嗯…就只好買哩程嘍。

一大家子出門，一定要一起飛，而且同一艙等

如果你看到這裡，一定會發現前面四個點，怎麼說到最後，都還是可以透過買哩程的方式解決。然而我覺得最難的是第五類人，如果你一次出門，就是攜家帶眷，四個人以上出門，而且又不能夠分開飛行，這樣的朋友真的很多時候會覺得很沮喪，因為感覺好像哩程用不上。其實哩程票就跟看電影一樣，一個蘿蔔一個坑，遇到熱門電影還是電影廳太小的時候，真的要買到票比登天還難。要找到4張哩程票的困難程度，絕對不是4倍於一張哩程票的難度，而可能是＂10的4次方＂那樣的難。

但是不要灰心不要氣餒，善用哩程升等跟哩程兌換同時並進，往往是解決問題的好方法，此外，找尋各家航空公司競爭激烈的航線（如台灣～日本航線／美西～亞洲航線），因為供給者眾，要找到機位也會比較容易。希望你如果是這類的朋友，一直都沒有在累積足夠哩程，試試看上述幾個方式，說不定你會有所驚喜。如果到時候臨時有位置，但是手上不夠哩程？嗯…就只好買哩程嘍。（成功完成五次老梗的難度，應該是＂10的5次方＂那樣的難）

好啦～其實今天這篇文章的目的，就是在破解常見的＂哩程無用論＂的誤區。換個角度看世界，世界就會為你而改變。希望你也能夠一起體驗哩程／點數旅行的美好，讓每趟飛行都是你旅程的美好開始。不過為了公平公正客觀，下一篇來寫一下，哩程機票世界裡的不美好，分享給各位讀者們。

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哩程世界博大精深，不管是從累積里程，或者是兌換機票，規則都十分的繁雜，想要發揮出哩程的最大價值，就必須要對這些事情有所瞭解「TripPlus」希望藉由分享這些資訊，讓大家在買機票的同時，可以享受哩程累積帶來的好處。
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