新手教學／破除迷思！使用點數（哩程）時，無須在意的６大迷思

作者： Brady Yu

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大家上班愉快嗎？因為在台灣上週六得上班，雖然今天才週二（台灣時間週三），但不來弟已經覺得好絕望（哭），因此決定拖稿過於正經的新手文 XD，來聊聊輕鬆的話題吧。不來弟平常會收到各種私訊，有些問題收穫良多、但有些問題則令人啼笑皆非，剛好趁這個機會，和大家分享使用哩程／點數時，真的「不需要」有的六大迷思吧。

用外航哩程升等，機位可能不保險？

遇到的第一名，是過去可能很忠實累積綠地球無限萬里遊的朋友，讀了不少 TripPlus 關於如何划算升等的教學文，打算轉換累積目標時遇到的問題，有可能是：

綠地球客服人員明示暗示，妳／你用星空聯盟的航空夥伴（外航）哩程升等，他們無法查機位，也不確定是否可以升等。

答：請從這個角度切入：使用哪一家的哩程，本來就要找哪一家的客服人員，綠地球的客服人員沒有錯，如果妳／你要使用聯合航空的哩程，綠地球拍胸脯保證有位置，然而在客戶操作升等時，出了什麼問題，綠地球客服完全無法解決，所以請讀者們詢問有沒有「容許升等商務艙」的機位就好（建議稍微抓一下buffer，例如雖然只需要一個位置，盡量找還有兩個空位ㄉ的航班來升等），然後默默按我們寫過的教學手冊來完成升等程序就好。

朋友告訴妳／你，用星盟外航哩程升等，即使已確認，後續可能被綠地球會員擠掉，戰戰兢兢。

答：不來弟「沒有」聽過用星空聯盟的外航計畫哩程升等後，航班沒有取消，已確認的升等還能硬被拉掉的案例。用星空聯盟的外航計畫哩程升等後，綠地球就已經和哩程所在公司請款，未經同意取消，可是很嚴重的事。

星空聯盟外航計畫哩程可以升等的機位數量，怎麼可能比綠地球自家計畫多？因此用星空聯盟外航計畫升等沒有保障。

答：理所當然，每一家航空公司，本來就會對自己的會員比較好，但是用綠地球計畫的哩程升等，唯一的優勢就是可以排候補（星空聯盟哩程計畫則無法），慢慢等機位控制部門哪天心情好，把位置放出來，雖然在連續假期與旺季，是真的比星空聯盟的外航計畫容易拿到位置。但是綠地球平常開放的可升等機位，基本上是星空聯盟通用的，大多時候星空聯盟外航哩程計畫可以升等的機位數量，其實和綠地球自家一樣，但唯一能證實的公司，並不會想證實這件事。

只要你能升等到綠地球的商務艙，真的不用擔心被擠掉啦！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

使用哩程兌換機票，就是低人一等？

過去用哩程獎勵忠誠客戶的情況已逐漸轉變，「哩程貨幣化」甚至已是航空公司盈利的主要來源之一，哩程其實就是錢，只是貨幣單位不一樣、購買力也不一樣。不來弟真心希望，大家不要再有類似下列的念頭了：

朋友告訴妳／你，使用哩程兌換的商務艙的服務會很差、沒有貴賓室可以用、餐點只能撿其他乘客吃剩的。

答：不來弟無法確認妳／你的朋友有什麼遭遇，但是這十年來，我自己從來沒有遇過組員，對於哩程機票大小眼。一個重視聲譽的航空公司，如果真的要提供差異化服務，也會在一開始就明講。不來弟再次強調，哩程機票和一般機票最大的差異，體現在＂可用機位數量＂與＂退／改之彈性＂，而不是服務，請不要自己嚇自己，覺得沒有花錢就矮人一截。誰說沒有花錢呢？點數／哩程其實都是錢。

好吧，即使哩程票服務沒有比較差，但感覺還是沒有真金白銀買票來的有保障。

答：妳／你的感覺，其實就暗喻了哩程票好像比較差的事實，但實情是這樣嗎？哩程票基本都是年票（來回）與六個月票（單程），少數較短效期會特別列出（例如用阿聯酋航空 (Emirates) 哩程，兌換彈性 (Flex) 頭等艙機票，是三個月的期限），彈性比一般只有7天、14天、一個月的觀光機票好太多了。而全日空哩程票，在不更動路線與航空公司的情況下，改票是完全沒有額外費用，通常用真金白銀購買到改期沒有費用的機票，花的錢幾乎是天文數字。航空公司白紙黑字的規定才是真的，不要被感覺牽著走。

哪有，上次朋友和我說，哩程兌換的票根本不能改，真的超爛，用錢買的都可以任意改。

答：每一家航空公司開出的哩程機票，都需要遵守各自的遊戲規則，例如前面提到的全日空，規定上就是寫著路線與航空公司不能改，航班起飛96小時之內也不能改，如果妳／你起飛前一天，才想要臨時延後，被客服拒絕更改，這並不是哩程機票的問題，而是兌換機票前，需要充分理解遊戲規則。另一個情況是，改票時想要的日期沒有哩程票的子艙位，因此無法更改。這對於任何機票都是一樣的，例如不來弟先前買的，國泰航空的越南往返北美的錯誤頭等艙機票 (Bug Fare)，現在就是卡在沒有＂A Class＂艙等機位，所以也是無法改，和是不是使用哩程兌換無關。

請用正確態度看待點數旅行

不要高估、也不要輕視點數／哩程，它們其實就是另一種貨幣，點數旅遊只是規劃旅行的方式之一，不一定最好、也不見得最壞，建議大家公平地比較各種方式的優缺點，充分了解遊戲規則與權益後，再按下開票的按鈕。不來弟希望經由簡單的分享，讀者們未來能對使用點數／哩程有正確的期待，加油囉！

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