親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

新手教學／破除迷思！使用點數（哩程）時，無須在意的６大迷思

2019-03-22 21:30TripPlus

作者： Brady Yu

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
分享

大家上班愉快嗎？因為在台灣上週六得上班，雖然今天才週二（台灣時間週三），但不來弟已經覺得好絕望（哭），因此決定拖稿過於正經的新手文 XD，來聊聊輕鬆的話題吧。不來弟平常會收到各種私訊，有些問題收穫良多、但有些問題則令人啼笑皆非，剛好趁這個機會，和大家分享使用哩程／點數時，真的「不需要」有的六大迷思吧。

用外航哩程升等，機位可能不保險？

遇到的第一名，是過去可能很忠實累積綠地球無限萬里遊的朋友，讀了不少 TripPlus 關於如何划算升等的教學文，打算轉換累積目標時遇到的問題，有可能是：

綠地球客服人員明示暗示，妳／你用星空聯盟的航空夥伴（外航）哩程升等，他們無法查機位，也不確定是否可以升等。

答：請從這個角度切入：使用哪一家的哩程，本來就要找哪一家的客服人員，綠地球的客服人員沒有錯，如果妳／你要使用聯合航空的哩程，綠地球拍胸脯保證有位置，然而在客戶操作升等時，出了什麼問題，綠地球客服完全無法解決，所以請讀者們詢問有沒有「容許升等商務艙」的機位就好（建議稍微抓一下buffer，例如雖然只需要一個位置，盡量找還有兩個空位ㄉ的航班來升等），然後默默按我們寫過的教學手冊來完成升等程序就好。

朋友告訴妳／你，用星盟外航哩程升等，即使已確認，後續可能被綠地球會員擠掉，戰戰兢兢。

答：不來弟「沒有」聽過用星空聯盟的外航計畫哩程升等後，航班沒有取消，已確認的升等還能硬被拉掉的案例。用星空聯盟的外航計畫哩程升等後，綠地球就已經和哩程所在公司請款，未經同意取消，可是很嚴重的事。

星空聯盟外航計畫哩程可以升等的機位數量，怎麼可能比綠地球自家計畫多？因此用星空聯盟外航計畫升等沒有保障。

答：理所當然，每一家航空公司，本來就會對自己的會員比較好，但是用綠地球計畫的哩程升等，唯一的優勢就是可以排候補（星空聯盟哩程計畫則無法），慢慢等機位控制部門哪天心情好，把位置放出來，雖然在連續假期與旺季，是真的比星空聯盟的外航計畫容易拿到位置。但是綠地球平常開放的可升等機位，基本上是星空聯盟通用的，大多時候星空聯盟外航哩程計畫可以升等的機位數量，其實和綠地球自家一樣，但唯一能證實的公司，並不會想證實這件事。

只要你能升等到綠地球的商務艙，真的不用擔心被擠掉啦！ 圖文來自於：TripPlu...
只要你能升等到綠地球的商務艙，真的不用擔心被擠掉啦！ 圖文來自於：TripPlus
分享

使用哩程兌換機票，就是低人一等？

過去用哩程獎勵忠誠客戶的情況已逐漸轉變，「哩程貨幣化」甚至已是航空公司盈利的主要來源之一，哩程其實就是錢，只是貨幣單位不一樣、購買力也不一樣。不來弟真心希望，大家不要再有類似下列的念頭了：

朋友告訴妳／你，使用哩程兌換的商務艙的服務會很差、沒有貴賓室可以用、餐點只能撿其他乘客吃剩的。

答：不來弟無法確認妳／你的朋友有什麼遭遇，但是這十年來，我自己從來沒有遇過組員，對於哩程機票大小眼。一個重視聲譽的航空公司，如果真的要提供差異化服務，也會在一開始就明講。不來弟再次強調，哩程機票和一般機票最大的差異，體現在＂可用機位數量＂與＂退／改之彈性＂，而不是服務，請不要自己嚇自己，覺得沒有花錢就矮人一截。誰說沒有花錢呢？點數／哩程其實都是錢。

好吧，即使哩程票服務沒有比較差，但感覺還是沒有真金白銀買票來的有保障。

答：妳／你的感覺，其實就暗喻了哩程票好像比較差的事實，但實情是這樣嗎？哩程票基本都是年票（來回）與六個月票（單程），少數較短效期會特別列出（例如用阿聯酋航空 (Emirates) 哩程，兌換彈性 (Flex) 頭等艙機票，是三個月的期限），彈性比一般只有7天、14天、一個月的觀光機票好太多了。而全日空哩程票，在不更動路線與航空公司的情況下，改票是完全沒有額外費用，通常用真金白銀購買到改期沒有費用的機票，花的錢幾乎是天文數字。航空公司白紙黑字的規定才是真的，不要被感覺牽著走。

哪有，上次朋友和我說，哩程兌換的票根本不能改，真的超爛，用錢買的都可以任意改。

答：每一家航空公司開出的哩程機票，都需要遵守各自的遊戲規則，例如前面提到的全日空，規定上就是寫著路線與航空公司不能改，航班起飛96小時之內也不能改，如果妳／你起飛前一天，才想要臨時延後，被客服拒絕更改，這並不是哩程機票的問題，而是兌換機票前，需要充分理解遊戲規則。另一個情況是，改票時想要的日期沒有哩程票的子艙位，因此無法更改。這對於任何機票都是一樣的，例如不來弟先前買的，國泰航空越南往返北美的錯誤頭等艙機票 (Bug Fare)，現在就是卡在沒有＂A Class＂艙等機位，所以也是無法改，和是不是使用哩程兌換無關。

請用正確態度看待點數旅行

不要高估、也不要輕視點數／哩程，它們其實就是另一種貨幣，點數旅遊只是規劃旅行的方式之一，不一定最好、也不見得最壞，建議大家公平地比較各種方式的優缺點，充分了解遊戲規則與權益後，再按下開票的按鈕。不來弟希望經由簡單的分享，讀者們未來能對使用點數／哩程有正確的期待，加油囉！

Trip+粉絲團：會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊，有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal，記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票國泰航空越南

TripPlus

哩程世界博大精深，不管是從累積里程，或者是兌換機票，規則都十分的繁雜，想要發揮出哩程的最大價值，就必須要對這些事情有所瞭解「TripPlus」希望藉由分享這些資訊，讓大家在買機票的同時，可以享受哩程累積帶來的好處。
WEB：TripPlus ｜ FB：TripPlus粉絲團
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

140萬張0元機票快搶！越捷航空推出限時優惠 越南國內航線從南到北走透透

2019-03-20 16:26

飛行記錄／差點搭不上長榮航空皇璽桂冠艙 台籍航空就是貼心

2019-03-14 21:02

太便宜！華航春季線上旅展開跑 香港來回未稅3千、大阪5千起

2019-03-12 19:19

粗心媽..遺忘寶寶在機場！ 機長允緊急返航 對話曝光超暖心

2019-03-12 12:40

AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3/8開搶

2019-03-07 18:45

新手攻略／哩程計劃怎麼選！破除哩程盲點「等效消費」觀念大分享

2019-03-01 22:00

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 15:10

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 15:45

一生必去一次！酷航飛馬爾地夫來回含稅萬元有找

2019-02-25 18:57

這個時間飛曼谷最便宜！ CP值超高下好離手

2019-02-18 21:57

送自己一份新年禮物！如何換到一張哩程票之五大心法

2019-02-08 22:00

2018年飛行「十大優質頭等艙／商務艙」體驗一覽

2019-02-06 22:00

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-02 10:40

攻略／動作要快！航空公司開放機位時機 假期固定的人必看

2019-02-01 22:01

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

飛行紀錄／長榮航空“酷企鵝”桂冠艙 飛機餐點達到最佳食感

2019-01-24 22:00

飛行體驗／碰上冬天最怕的暴風雪跟冰雨　加拿大航空

2019-01-18 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（中）

2019-01-17 22:00

哩程攻略／ 聰明使用「阿提哈德航空哩程」兌換「跨洋航線機票」

2019-01-08 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（上）

2019-01-06 16:29

想買便宜商務艙？達人告訴你5個小秘訣

2019-01-05 11:40

新手指南／多年後再次思考：航空聯盟的概念是否依然重要？

2019-01-03 22:00

新手指南／多年後再次思考：為什麼選擇適合自己的哩程計畫很重要？

2019-01-02 22:00

新手指南／多年後再次思考：買最便宜的機票　那真的划算嗎？

2018-12-27 22:00

暈機耳鳴！如何緩解長途飛行中到不適感？

2018-12-26 08:00

飛行體驗／長榮航空皇璽桂冠艙 低調奢華的夢幻客機 　

2018-12-14 22:00

哩程計劃攻略／「愛琴海航空」最容易達成的星空聯盟金卡會員！

2018-12-13 22:00

飛行體驗／好享受！泰國國際航空頭等艙 飛前來一套「泰式全身按摩」

2018-12-08 22:00

買機票也要看時機！廉價航空全年最便宜是這個月

2018-12-02 09:00

媽媽經驗談！帶七個月小童搭乘長途班機之行前準備分享

2018-11-30 22:00

只有5天！台虎粉絲留言「+1」就送「不限航點機票」

2018-11-30 11:12

第一次登機就上手！背包客機場報到超簡單

2018-11-29 15:30

買大阪機票？這時候買最划算！

2018-11-25 11:00

飛行體驗／新加坡航空頭等艙 享用京都懷石料理

2018-11-24 22:05

城市縮影 全球最驚艷的11座機場設計

2018-11-19 09:00

救命阿！帶嬰兒小孩坐飛機的10大注意事項

2018-11-18 22:00

飛行記錄／國泰航空商務艙( A350 ) 空間舒適度提升 18吋的螢幕超爽

2018-11-15 22:00

新手教學／新一代客機－Airbus A350的航空公司一覽

2018-11-14 22:00
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

新發現！ 失事波音客機都沒加購兩項安全選配裝置

2019-03-22 22:00

春遊補助方案4月開跑 台東、南投補助再加碼懶人包

2019-03-21 17:10

140萬張0元機票快搶！越捷航空推出限時優惠 越南國內航線從南到北走透透

2019-03-20 16:26

泰國跟你想的不一樣！清邁到清萊七天六夜一萬三搞定

2019-03-21 22:00

睽違2年！帛琉水母湖重開放 看「黃金水母漂浮模樣看起來超療癒！

2019-03-20 17:40

一打卡、LINE秒響 出國旅遊遇「這要求」白眼翻到背後

2019-03-20 11:02

暢玩泰國潑水節 這些禁忌不能犯

2019-03-20 12:01

搭車總在暈！外出旅遊「避免暈船暈機暈車」5大祕技

2019-03-22 11:02

影／南韓旅館遭偷拍！針孔攝影機直播 1600人受害

2019-03-22 07:30

打造你的夢想清單！挑戰實現這10個新旅行目標吧

2019-03-20 11:07

商務艙首爾來回1.3萬元起 國泰推限時優惠到4/2為止

2019-03-21 14:26

好好看看「香港」　是否又隨著時光遊走變了一些？

2019-03-20 17:00

完是搞不懂里程！無腦人蔘躺著飛圓夢計畫系列－揭開商務艙的神秘面紗

2019-03-21 21:00

城市裡的綠洲、三合一的越式風情「西貢動植物園」

2019-03-21 07:29

新手教學／破除迷思！使用點數（哩程）時，無須在意的６大迷思

2019-03-22 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top