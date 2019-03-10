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AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

想要出國玩又想要省荷包，AirAsia於3月11日凌晨12點起推出夏季大促銷活動，首波大促銷為年前開賣的台北飛長灘島，單程未稅888元起，另台北飛克拉克、高雄飛馬尼拉、台北飛清邁等則是單程未稅988元起，飛日本大阪名古屋最低1,499元起，最快可在今年9月1日起出發。

AirAsia祭出春季促銷最低單程未稅888元起。圖／AirAsia提供
AirAsia祭出春季促銷最低單程未稅888元起。圖／AirAsia提供
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AirAsia今年首檔大促銷從3月11日0點到3月17日間開跑，最低為台北飛長灘島直飛航線，單程未稅888元起，另有台北飛克拉克、高雄飛馬尼拉、台北飛清邁等，則是單程未稅988元起。馬來西亞部分如台北飛吉隆坡、沙巴，以及高雄飛吉隆坡航線，則是單程未稅最低1,188元起。

此外，針對剛開航不久的日本航線同樣祭出優惠，此次促銷以3月11日到10月26日間的航班為主，台北飛大阪為1,588元起，台北飛名古屋則是1,499元起。不論是5月一睹黑部立山雪壁，或是體驗夏日花火，都可把握此機會前往。

此外，台北飛往吉隆坡轉機的熱門航班，如台北飛雪梨、柏斯、墨爾本等澳洲航線，單程未稅2,980元起，短程航班如台北、高雄飛檳城、蘭卡威、普吉島等，最低1,907元起，明年228連假及清明期間都是此波開賣。

同時，AirAsia也在此次大促銷同步推出周邊商品，如Santan機上餐點8折優惠，預訂航班時即可享受折扣，選位費8折、免稅品7折等。

AirAsia推出夏季大促銷活動，單程未稅最低888元起。圖／AirAsia提供
AirAsia推出夏季大促銷活動，單程未稅最低888元起。圖／AirAsia提供
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