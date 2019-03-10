廉航也搭得到夢幻客機！日本航空新品牌「ZIPAIR」 明年開航飛首爾、曼谷

2019-03-10 12:20 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



廉價航空也可以搭到波音787-8夢幻客機！日本航空（JAL）近日宣布推出旗下全新廉價航空（LCC）品牌「ZIPAIR Tokyo」，預計最快於2020年夏天正式開航，首開航航線分別為日本成田飛首爾仁川、曼谷蘇汪那普，開航日期尚未對外公布。

日本航空近日宣布將推出全新的廉價航空品牌ZIPAIR TOKYO，最快明年夏天啟航，首飛航線為日本前往首爾、曼谷。圖／摘自日本航空官網 分享 facebook

日本航空全新廉價航空品牌ZIPAIR Yokyo將引進2架波音787-8夢幻客機，並預計2020年夏天開航，先以日本成田機場飛首爾仁川機場，以及日本成田機場飛曼谷蘇汪那普機場等2條航線為主。

日本航空新廉價航空品牌名稱之所以取名「ZIPAIR Tokyo」，是因為在英文中的ZIP除了是快速移動的意思外，也是美國郵政編號的代表，由此延伸品牌概念，希望能像郵遞編號般，讓旅客可以前往許多不同目的地，還能縮短飛航期間的體感時間。而將東京（Tokyo）加入品牌，則是因為該航空公司設置在世界最先進城市之一。

ZIPAIR Tokyo預計在2020年夏天正式開航，目前將以亞洲地區航線為主，初步規畫開航航線為東京成田飛首爾仁川機場、東京成田飛曼谷蘇汪那普機場，但開航日期則要待日後公布。未來有計畫延伸至美國西海岸城市。





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