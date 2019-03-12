飛行體驗／布魯塞爾機場布魯塞爾航空 The Loft 貴賓室巡禮

作者： Hung YS

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

前言

各位讀者大家好，今天要來和大家分享的，是我們去年夏天歐洲行的回程，因搭乘波蘭航空商務艙從歐洲返美，有幸體驗到的貴賓室。回程這部分的文章拖了相當長的一段時間，主要是因為前陣子我的手機出了一點意外，一部分照片全部消失，還好後來從老公手機裡面，找到一些堪用的照片，才能把這系列文章完成。

之前在規劃文中曾經和大家分享，我們這次比利時旅行，去程在時間和日期上都沒有彈性，選擇了聯合航空從芝加哥直飛布魯塞爾的航班，這架 Boeing 777-200 機型，搭載的是 2-4-2 配置的商務艙，也就是所謂的＂偽＂北極星商務艙，雖然不是特別優質的產品，但為了爭取時間，直飛還是首選。回程從歐洲飛往美國，因為飛行方向和時區的優勢，只要是歐洲早上出發，即使轉個機繞點路，還是可以在出發當日回到美國。通常我安排旅遊，時間許可的話，喜歡利用拉長轉機時間，簡短地拜訪一個新的城市。我利用 Google Flights查詢星空聯盟從布魯塞爾飛回芝加哥的可能路線，發現如果選擇搭乘波蘭航空 (LOT Polish Airlines)，由布魯塞爾飛華沙，再轉芝加哥，可以選到在華沙七個多小時轉機的航班，這樣大約可以有四個鐘頭的時間，到華沙市區半日遊，尋找音樂家蕭邦的足跡，所以就把這個航線列為心中首選。觀察一陣子波蘭航空放票規律後，感覺頗有信心，於是勇敢地使用韓亞航空哩程，也順利兌換到波蘭航空由布魯塞爾經華沙，飛回芝加哥的商務艙哩程票。當時利用韓亞航空哩程計劃，開了這趟比利時旅行回程機票後，曾經寫文章分享詳細流程，有興趣的讀者，可以參考這篇開票實戰經驗分享文。

開始波蘭航空 Boeing 787-9 機型的長程商務艙體驗之前，必須先從布魯塞爾飛到波蘭，因此有機會使用同為星空聯盟的布魯塞爾航空 (Brussels Airlines)，在布魯塞爾機場的主場貴賓室：The Loft，也就是今天文章的主角。

航班號碼：LO 232

飛行路線：Brussels (BRU)～Warsaw (WAW)

機型：Embraer RJ-175

艙等：商務艙

座位：2A & 2D

總飛行時間長度：2小時

貴賓室：The Loft by Brussels Airlines @ BRU

貴賓室：The Loft by Brussels Airlines

這次布魯塞爾 (BRU) 機場起飛，是布魯塞爾航空的主場，布魯塞爾航空和波蘭航空同屬星空聯盟，我們因為搭乘波蘭航空，又有星空聯盟金卡會籍，可以使用的貴賓室不只一間，但以我們登機門位置來說，最方便的是 The Loft，加上班機時間很早（上午 7:40 ），感覺還半睡半醒，就沒有很勤勞地去參觀別間貴賓室。現在就讓我們一起跟著照片，來參觀這間布魯塞爾航空的 The Loft 貴賓室吧！

看起來平凡無奇的貴賓室入口，沒想到進入以後佔地那麼大 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

一進門是簡單的櫃檯，上面放著三個告示牌，分別是星空聯盟航空列表、貴賓室 WiFi 密碼，第三個告示寫著限時優惠：布魯塞爾航空、瑞士航空、漢莎航空的貴賓，可以在學校放假期間 (Belgian School Holidays) 購買適合全家使用的貴賓室使用券，費用為 $40 歐元 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

進入貴賓室之後，還有一個櫃檯，應該主要是處理票務 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

櫃檯另一側書報架，整理的非常整齊 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

The Loft 貴賓室佔地相當廣大，這只是進入貴賓室之後右側一小角，也備有點心飲料，還有一些 Lexus 車廠提供的裝置藝術以及皮製沙發 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

貴賓室兩面朝向停機坪，另一面朝向航廈內部，可以看到樓下免稅店逛街的人潮 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

貴賓室外側停機坪，可以看到這區，幾乎都是星空聯盟的歐洲航空公司飛機 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因為整個貴賓室佔地廣大，分了好幾個不同的區域，有餐桌區、沙發區、電視影音區、電腦辦公區，也有淋浴間和置物櫃。整體配色大都是白色和原木色，感覺相當清爽簡約。而且可以想見即使尖峰時段人多，因為桌椅間距拉長的關係，應該也不會有太大的壓迫感。

貴賓室主要空間的正中央，是個環狀的餐飲台，早餐時段熱食不多，只有炒蛋、煎培根，和兩種湯品，其他是水果、沙拉、火腿、起司、可頌麵包等冷食 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

餐飲區旁邊，設有適合單人旅客的桌椅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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比利時首都的貴賓室，怎麼可能沒有當地產的生啤酒，吧台幾乎和餐台區一樣大，上方掛著各式啤酒杯，可以自己取用。這是我第一次到比利時旅遊，發現比利時人對於「使用正確酒杯」這件事非常講究，如果是喝 Leffe，一定要用 Leffe 酒杯，喝 Stella 時，一定要用 Stella 酒杯，有一次我在布魯塞爾市區的酒吧點了某款，五秒後改變主意換成另一款，酒保 (Bar Tender) 馬上更換成另一款相對應的酒杯。吧台看起來似乎在其他時段會有調酒師，但因為我們是早餐時段，並沒有調酒師進駐吧台。很可惜，這部分的相片大都遺失了，只能請讀者自行想像，這個整齊壯觀的開放式啤酒吧台。

這是貴賓室一側的小型吧台，小型吧台就有這樣的規模，可想見主要吧台更大 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

停機坪側的沙發座椅，每個座位都設有插座 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

座位真的不少，尤其早上時段人不多，感覺非常清爽幽靜 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

有各種不同款式的椅子 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

還有一間辦公區，配備新穎的桌上型電腦 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

貴賓室內設置有可以上鎖的置物櫃，如果一個人使用貴賓室，起身拿個點心或上個廁所，不用擔心或是一直提著隨身行李，而且有不同大小，很貼心方便的設計 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

淋浴間、哺乳室、休息室通通都有。要使用淋浴間的話，必須跟工作人員索取密碼自行輸入，旁邊也有觸控式平板電腦，如果排隊人多的話，可以看到自己的順位，整個貴賓室感覺走在科技的尖端。很可惜，這部分細節的相片也遺失了，所以今天只能跟大家分享入口的模樣 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

老公的早餐拼盤，使用 Stella 啤酒杯喝氣泡水，感覺是嚴重的錯誤…還好 Bar Tender 還沒上班 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

同場加映：波蘭航空 Embraer RJ-175 機型商務艙

我們搭乘從布魯塞爾飛往華沙的 Embraer RJ-175 機型小飛機，整架飛機座位都是 2-2 配置，前面幾排規劃為商務艙，說穿了，就是和經濟艙一模一樣的座椅，但每個乘客旁邊的位置留空，所以一人可以使用兩個位置，和大部分歐洲短程線相同。我們搭乘這個班機，經濟艙幾乎全滿，但商務艙只有我們兩個乘客，雖然硬體和餐食都很基本，服務卻是相當週到。

我其實有拍機艙內部，但也不幸遺失了，老公手機只有自拍，請大家將就欣賞一下 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

短短的區域線，也備有還算精緻營養均衡的早餐。我們在貴賓室已經吃飽了，這份餐就只有簡單嚐個味道 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

抵達華沙後，可能因為是小型飛機的關係，飛機並沒有銜接空橋，而是停在停機坪，乘客再搭乘小巴士到航廈。我們下機時，空服和地勤人員招呼我們搭乘第一台小巴士，原來這台是搭乘商務艙的乘客專用的座車，我們兩人上車後就關門了。雖然距離漢沙航空的賓士專車接送頭等艙乘客的服務，還有非常遙遠的一段距離，還是忍不住有種自己是貴賓的優越感！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

今天分享到此先告一段落，下次再和大家分享這次飛行的重頭戲－波蘭航空全新 Boeing 787-9 機型商務艙，以及華沙機場的貴賓室，將會是 TripPlus 部落格第一次出現波蘭航空體驗文，敬請期待！

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