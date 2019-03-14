飛行記錄／差點搭不上長榮航空皇璽桂冠艙 台籍航空就是貼心

作者： Liu Derick

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

歷經千辛萬苦，總算抵達溫哥華機場後，就轉到環亞貴賓室 (Plaza Premium Lounge) 休息一下，再接著走到長榮航空的登機門，當地勤服務小姐掃描我的機票後，面有歉意的對我說：＂劉先生，很不好意思，加拿大航空把你的位置取消了…＂我當時心裡只想著：＂…蛤？那尼？這是怎麼回事？＂

地勤服務人員向我解釋，是因為我當時沒有趕上加拿大航空在多倫多的航班，所以當作我沒有上飛機 (No Show)，就把我後面的航班取消（雖然我最後還是有搭上飛機，只是不同航班）。她也解釋說，有很多使用加拿大航空哩程計畫 (Aeroplan) 兌換哩程機票的會員，都有這個問題（所以如果有使用加拿大航空計畫兌換機票的讀者們，真的要注意一下，也隨時要檢查你的訂位，我事後查看才發現，加拿大航空計畫的系統無預警改了我的機票），所以地勤服務人員原本想請我去加拿大航空的貴賓室，請他們的員工處理，但時間太晚了，他們也已經關門。因此她考慮一下之後，就打電話請示上級，說明我的情況，然後還是讓我可以搭乘到我原本的長榮航空皇璽桂冠艙的座位，同時也提醒我，到達桃園機場後，請務必找他們的行李部人員，處理我行李延誤的事，我只能說真是十二萬分，感謝人美心也好的長榮航空呀（比心）！果然比加拿大航空還要有人情味…

長榮航空皇璽桂冠艙－硬體部分

一開始我聽到內部是以綠色為主調時，我以為會很刺眼。實際第一次搭乘後，發現不是我想像那樣，是屬於柔和的綠色系，但其他作者們的體驗文照片，看起來反而偏深綠色，所以我不確定是否我搭的這班太舊，所以褪色了（笑）。其實TripPlus部落格上，長榮航空皇璽桂冠艙的體驗文已經不少，但並沒有從溫哥華出發的體驗文，所以我也是特地為了這原因而兌換從溫哥華出發的機票。

先評論一下躺平的空間，在選擇用加拿大航空計畫兌換機票之前，就有聽過不少人說，皇璽桂冠艙的座位腳部空間會讓人覺得卡卡的。而我實際搭乘後的感想是：真的有夠卡的！我的膝蓋可以撞到螢幕兩次之多。而這航班我其實也沒什麼睡，因為先前延誤的關係，心情也沒很好，因此也就漏拍很多照片，希望各位讀者們不嫌棄慢慢看。

娛樂系統遙控器，充電插座，還有座椅控制面板，我覺得充電插座位置有點不太好，常常會因為翻身，或是有些動作就會脫落 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

腳部跟足部空間真的不夠，跟加拿大航空的商務艙比起來，加拿大航空在這點是大勝 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

洗手間空間不大，是用HARNN的化妝品。噴霧大推！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

整體而言，從登機開始，到我就座的服務與幫助上，都有非常好的體驗。雖然整班的商務艙有許多空位，但空服人員還是非常的忙碌，一點也不得閒。等到起飛到巡航高度後，就開始上餐服務。

餐點方面－晚餐

看圖之前，稍微再分享一下長榮航空的服務。在點餐之前，我面有愁色，所以空服有關切一下，也有向我表示，抵達桃園機場後，要記得去找行李遺失部門連繫，也看到我幾乎沒吃主餐後，有主動詢問是否不合胃口，要不要再點別的，感覺很貼心！

非常有藝術氣質的桌巾，是我看過最有質感的。但前菜不是我喜愛的 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

偏溫熱的牛肉三寶麵，湯頭喝起來有統一肉燥麵的味道 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

熱茶與甜點 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

餐點方面－早餐

很不錯的清粥小菜，空姐會來問你要不要再添粥的服務，但我好想要再多些小菜呀。可以瞭解什麼是遊子回鄉的感覺，就是這個家鄉味！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

後續

抵達桃園機場時，空服人員時有再次貼心提醒，去行李遺失部門尋求幫助，果然台籍航空公司就是貼心，行李部門人員處理方式也與加拿大航空行李部門有很大的不同，在加拿大境內找到遺失的行李時，不管他們是否有開箱檢查，都是要自己去機場拿回來的，我以前在香港因為搭乘加拿大航空，而造成我的行李遺失時，香港當地的作業人員，就只丟給我一張單子，要我按上面的電話自己去連繫，而長榮航空則不一樣，是幫乘客把表格一一填好，也註明乘客的居住地／酒店，乘客只需要最後簽名即可，一旦找到後，就會寄送到居住地／旅館！

後記

經過這一次的體驗後，我可能真的跟加拿大航空犯沖，幾乎每次搭都有狀況，所以能不搭就不搭。我也深深了解到，為什麼有人非長榮航空不搭，主動關懷而沒有過度干擾到我的休息，親切的中文服務，對一些不會英文的長輩，或是剛出國英文不太好的學子門來說，都是相當的方便，食物也是有濃濃的台灣味，難怪死忠粉絲相當多。但是請各位讀者注意，如果你花錢買機票的話，不需要把哩程累積在長榮航空哩程計畫，也是有辦法兌換到長榮航空的皇璽桂冠艙機票的！這邊也要再次感謝長榮航空的空服與地勤人員，真的是辛苦你們了！

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