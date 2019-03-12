搭飛機有學問！ 你可能沒聽過的飛行相關冷知識

現在人們旅遊不只侷限在國內旅遊，出國旅遊已經變成一項常態事，更多人選擇自助旅遊按照自己興趣喜好來安排旅程，也是種節省費用的旅遊方式，機票通常是旅程中花費較多的地方，可以多加比較，不同時間的飛行價格也會有所不同。人們常常在購買機票上會發現去程與回程的飛行時間、抵達時間不同，有些人可能以為是地球自轉的線速度不同，但事實卻不是如此，以下就讓我們來告訴你些飛行冷知識吧！！

往返飛行時間不同?

風向影響

風向影響 圖／Wikimedia 分享 facebook

因為風向的問題所以實際飛行時間也會受到更動，飛機在飛行除了自身的空速外還會加上順風風向的風速，就像是助力般推行著飛機前進，而逆風的話就像是阻力般會影響飛機飛行的時間。例如去程是順風可能飛行時間只要5個小時，但回程走同樣路線同樣距離卻飛了6個小時足足多了一個小時，這都是因為逆風的緣故啦！！東京就是一個很常見的例子，去程時只飛3個小時多一些，回程時要飛將近4個小時，這些都要根據飛行路線以及風向去做估計的。

抵達當地時間與飛行時間不同步?

時差

時差 圖／ FOTOGRAFIA.Nelo.Estevesvia Flickr 分享 facebook

首先先讓我們告訴你什麼是時差！因為地球上的各個點都有不同時間的日落與日出，十九世紀開始交通運輸的蓬勃發展，人們可以以更快的速度移動到別的國家別的地區，會發現為什麼出發地與目的地的時間差異有點混亂?舉例來說，台灣10/1晚上十一點飛舊金山，飛行時間11個小時，到了當地是10/1下午七點，明明飛了11個小時抵達時間會比剛出發時間更之前，難道是穿越時空回到過去??錯～是因為時區的問題喔！

時差 圖／Pixabay 分享 facebook

機票上的起飛抵達時間一律是當地時間，所以出發地點與目的地點有時區的話，那很可能就會發生時間變長或變短的狀況。像是我們飛日本的話，出發時間下午一點預計飛行時間4小時，機票上的抵達時間不是下午五點而是下午六點囉！因為日本當地時間是下午六點阿~~時差讓時間多快轉了一個小時呢！所以訂機票時可以看清楚哪些是需要過夜的航班，價錢或許會有所不同，這時候上FunTime機票比價比較看看吧！

根據時差選機票

想要玩好玩滿當然要非常注意訂機票的去與回程時間，尤其是時差常常讓人霧煞煞，不懂到了當地到底是幾點又是台灣的幾點呢，有時差的話也是會精神不濟的玩不下去，FunTime機票比價可以根據自身想要的飛行時段去做篩選，查詢時也會出現飛行時間讓你掌握住在飛機上的時間，綜合以上獲得的資訊，才會玩得盡興！

飛機為什麼機身是白的?

飛機 圖／Pixabay 分享 facebook

成本低

飛機機身是白的有幾項原因，第一項是成本問題，如果要塗成別種顏色所需花費將大大提升外，塗漆工作也需耗費半個月，如果是其他顏色也更容易斑駁褪色，外觀不好看以外也需花更多時間與金錢去維修，這些額外時間成本可不是公司所樂見的。

易散熱

白色比其他顏色更具有控溫優勢。因為機體材質的緣由，機身最好控制在攝氏38度以下，否則飛機的主翼結構會不夠堅固。白色能夠反射光的所有波段讓光能不會被轉換為熱能，而其他顏色則會吸收更多光能轉乘熱能導致機身溫度上升。所以，保持機身溫度低是白色的一個優點。

良好能見度

白色機身上的鏽蝕、裂紋、機油泄漏等問題都能明顯被發現進而即時維修，降低故障率。如果真的發生空難需要救難的話，白色機身的能見度高，不管是在綠野欉中還是湛藍海上都比較輕易被發現。同時在夜晚中比較能夠被看見，飛安上來說也相對比較安全。

經常搭飛機的你們是不是不知道這些有關飛機的冷知識啊！安排旅遊時飛機的飛行時間與抵達時間都會影響到旅遊品質與行程，小編替你整理了以上的問題讓你更加了解時差與飛行時間，順便讓你們了解飛機很多細微之處也是有所學問的喔！

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