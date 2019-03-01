新手攻略／哩程計劃怎麼選！破除哩程盲點「等效消費」觀念大分享

作者： Brady Yu

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

TripPlus 部落格從2015一路走來，已經三歲囉，從一開始各自寫作，萊恩、不來弟與逐步擴增的作者群不斷豐富部落格的深度與廣度，一路走來… 作者與讀者們教學相長、受益良多。在2019年的開頭，不來弟回顧走來的路，不禁有些擔心：點數旅行的遊戲規則持續變化，三年前許多的想法與案例，到今天是否仍然適用？ 這是我著手「三年回首」系列文的原因：希望經由系統性回顧、增修符合時局的分析、刪除容易混淆的內容，初學者更容易上手，老朋友也能從中獲益。

直接比較兌換表格有盲點

聊完了幾種賺取點數的方式，既然累積哩程並不容易，如何高效率地花掉就是值得討論的課題。一般來說，我們會直接比較各家航空公司的「哩程兌換表」，兌換機票需要最少的哩程，就是最好的哩程計劃。

例如全日空，兌換台灣～北美／歐洲／紐澳來回商務艙的機票，所需哩程數量全部少於競爭者，我們是否就可以非常簡單地蓋棺論定，全日空是最好的哩程計劃呢？不來弟建議應該同時考慮「賺取哩程的成本」，結果才會更客觀喔！

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累積率 X 兌換率 = 等效消費

假設妳／你的哩程全部經由消費賺取，這時候使用多少錢換得多少點，就很重要啦，一個哩程計劃兌換率很棒，但是消費累積率很差也是枉然。而一個兌換表格不甚精彩的計劃，如果累積率漂亮，則尚有一搏的空間。

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以兌換北美～台灣／香港／中國的來回商務艙機票為例，兌換標準最低的，是全日空的95,000 miles，如果以最近很紅的美國運通靈活點數卡－Amex Gold為例，餐廳／超市類的消費，可想像成都是每 $1 美金＝4x 點數回饋（轉入哩程計畫，就等於 4 miles），等於要換一張來回商務艙機票，需要刷卡消費約 $24,000 美金，才能存到足夠的哩程，這就是「等效消費」。

如果想改用亞洲萬里通 (Asia Miles) 兌換機票，標準比全日空高，是 130,000 miles，最近美國花旗銀行，剛剛宣佈了可轉入亞洲萬里通計畫的靈活點數信用卡－Citi Prestige，即將優化點數賺取的速度，購買機票／餐廳吃飯類的消費，都是每 $1 美金＝5x 點數回饋（轉入哩程計畫，就等於 5 miles），等效消費則是 $26,000 美金。實際情況每個人都不同，如用上述兩個例子比較，雖然亞洲萬里通的兌換率，比全日空高出不少（接近四成），但由於消費累積速度較快，一來一往之下，其實只比全日空高出8%。因此，考量到自己的消費習慣，用「等效消費」觀念來分析、判斷哩程計劃孰優孰劣，可能會是最客觀的方法。

各地區情況不同，敬請留意

由於等效消費是兌換率與累積率的乘積，在兌換標準不變的前提下，各地區因為信用卡產品不同，導致累積哩程速率不同，因此適合各地區的哩程計劃，也可能因此不同。

例如在台灣地區累積全日空哩程，普遍的累積速率是 $30 台幣＝1 mile（以精緻卡為例，暫不考慮年費驚人的極致卡／無限卡），這時兌換一張台灣～日本的來回經濟艙機票，全日空哩程計劃的等效消費是 $510,000 台幣。相比之下，亞洲萬里通平均來說約 $20 台幣＝1 mile 的累積速度（實際上可能更快），雖然來回經濟艙機票需要20,000 mile，但是等效消費僅 $400,000 台幣而已，比全日空低了不少。因此選擇哩程計劃，必須因地制宜，同時考慮累積率與兌換率，才能得到客觀的結果。

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