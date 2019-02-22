新手功略／如何划算訂購機票！何時用哩程兌換？何時花錢購買？

作者：Brady Yu

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

很久以前不來弟曾經寫過一篇「換？不換？淺談哩程怎麼使用才划算」，時過境遷，看了點數圈裡許多朋友，不僅要有最高的累積效率、兌換時也要壓榨出每一哩的最大產能，想法逐漸轉變，越來越相信點數只是個實現夢想的載體，而能花掉的哩程才是好的哩程。

因此，不來弟認為過去的文章太複雜，估值像是另類的＂關鍵績效指標＂(KPI)，常常令人忘記「我們真正要的是什麼」，希望這篇能提供大家最簡單的方法，判斷什麼時候應該果斷使用點數、什麼時候應該使用真金白銀支付機票。

關鍵全在點數賺取成本

很多讀者可能會疑惑，為什麼主編Randy彷彿有海量點數，什麼樣的行程都可以用哩程兌換，根本不關心用了多少點數、也不理會是不是高於估值，究竟是什麼原因呢？關鍵在於點數的「賺取成本」！

不來弟以自己為例，例如先前在我們的機票好康專區揭露的好康－花費$855美金，購買到國泰航空越南～紐約的錯誤票價 (Bug Fare) 頭等艙機票，如果累積在阿拉斯加航空計畫，可以得到高達6萬（以上）哩的哩程，假設越南～紐約的飛行運輸服務價值有$800美金好了，等於是花費$55美金，賺取高達56,000哩程，平均每哩成本僅0.1美分，相比直接購買哩程，動輒1.5～2美分，便宜到像是不用錢，這個情境下持有的哩程，用來兌換什麼都划算。

下圖依據三大累積渠道，整理評估賺取成本的方式：

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以範例中的數字，為大家說明「賺取成本」的重要性，例如一張美國～台灣的經濟艙機票，現金購買要價$700美金（未稅），而哩程兌換需要60,000 miles加上稅金：

直接購買哩程的成本，為每哩1.33美分：60,000 X 1.33 / 100 = $798美金，比現金購買還貴！這時候不建議使用哩程。

飛行累積哩程的成本，為每哩0.1美分：60,000 X 0.1 / 100 = $60美金，等於用$60美金的投資，實現了$700美金的價值，回饋率高達10倍以上，這時候用哩程兌換，是完全合理的選擇啊！

從上面的比較，我們可以得知：使用哩程的關鍵，並不在於一定要換商務艙／頭等艙機票，或是比估值高，而在於控制好賺取成本。

進階：同時考量機會成本

在「三年反思：免年費信用卡是否划算」一文中，不來弟認為決策過程必須考慮「機會成本」，也就是今天做了A的選擇，「在可預見的未來」就無法做B的選擇的成本，這個情況通常發生在小資一族。例如不來弟每年大約可以從飛行與消費渠道，累積20萬的點數，這些點數如果拿來兌換經濟艙機票，要實現其他行程，就會有額外支出，換句話說：考量機會成本，求得是整體運用最佳化。

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雖然上圖好像帶我們走回了商務艙比較划算的老路，但還請留意不來弟特別強調「可預見的未來」，如果沒有預期發生的其他點數使用選項，基於能花掉的哩程，才是好的哩程的原則，只要上一段提到的兌換價值大於賺取成本，就是好的兌換。

什麼時候用哩程？什麼時候花錢買？

回到今天的主題：「什麼時候用哩程？什麼時候花錢買？」，不來弟認為可以這樣判斷：

點數賺取成本 X 點數需求 = 使用點數的現金成本

使用點數的現金成本 > 直接購買價格：花錢直接購買比較划算

使用點數的現金成本 < 直接購買價格：使用點數兌換較為划算

如果行有餘力，還可以想一想，即將使用的這筆點數，如果用在「可預見未來」其他的旅行計劃，何者機會成本比較低？

使用於本次旅行的機會成本 > 使用於未來旅行的機會成本：花錢直接購買比較划算（點數保留供下次使用）

使用於本次旅行的機會成本 < 使用於未來旅行的機會成本：使用點數兌換較為划算

不來弟希望這個方法夠簡單，可以讓妳／你我拋下估值、拋下一定要壓榨到極致的迷思，讓點數實現人生的夢想，才是我們推廣點數旅行的初衷。

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