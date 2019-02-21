飛行體驗／ 2018歲末返鄉環球哩程票（含嬰兒票）規劃之經驗分享

作者： Sharon Chen

前言

這趟的歲末返鄉行，不同於年初臨時決定帶著兩個月大的兒子，回去給家人看看，早早在一年前兒子才剛出生，就趁著航空公司在行程剛開放的時候，都會先釋出一些哩程位的特性，先將哩程票換好，因為老公擁有美國航空 (American Airlines) 的行政白金會員 (Executive Platinum) 身份，可以免罰款退回哩程票，我們就先用了一人140,000 miles美國航空的哩程，兌換了日本航空商務艙中停一次，進台灣出馬來西亞的來回票，之後再根據需求做微調。果不其然，到最後調整的結果，就是整張行程退掉，接下來就來跟大家分享一下，我兌換機票的心路歷程。

行程需求

因為不久前才帶兒子回去，所以年底返鄉，跟婆家那邊的家人決定，不回馬來西亞，約在另一個地點一起去渡假！最後決定約在上一次因為懷孕，無法成行的印尼峇里島，所以最後行程的需求就是：波士頓－台灣－峇里島－波士頓。

除了旅遊地點上的需求，因為我們帶著的小孩，行程上的考量還包括：

1.轉機越少越好

2.從波士頓入境

3.較低的嬰兒票成本

我想第一點不用我再多做解釋，帶著小孩能越快到達目的地（直飛）是越好，而返美的部分，因為在入境的第一個機場要清關領行李重新安檢，如果之後還要轉機也是折騰，若能夠直接從波士頓入境是最好的了。這次飛行兒子不到一歲，還是購買不佔位的嬰兒票，要如何兌換哩程票，且不需要在嬰兒票的部份花上大把銀子，也是門學問！

波士頓－台北航班

自從兒子出生之後，我就發展了鑽研各家航空公司嬰兒票的第二專長（笑），之前我一直研讀副主編Tom撰寫的這篇嬰兒票寶典，謹記著若能夠避開利用成人票面價，去計算現金的嬰兒票（因為都用年票去算，所以原價很貴！），而使用成人哩程票所需哩程的10%，或者有固定的費用／哩程，都會是比較划算的！例如我年初的返鄉之旅，就用使用了加拿大航空哩程，兌換長榮航空商務艙，而嬰兒票只要加價$100加幣。而近期我也有特邊關注一些航空公司，只要收取成人機票所需哩程的10%的計畫，大家比較熟知的，應該是大韓航空，然而我後來發現，韓亞航空與日本航空也是一樣算法（限定自身航班），這可是搭頭等艙，又不會因為嬰兒票而現金大失血的絕佳機會啊！

雖然說日本航空的頭等艙，我已經搭過三次了（體驗文一、二、三），但是好的產品，是沒有搭太多這回事的！我也很想帶兒子體驗一下（ㄜ…還不到一歲他會記得嗎？），算了一下，北美到台灣的頭等艙，單程需要日本航空哩程80,000 miles，所以嬰兒票就只要8,000 miles，比起用其他哩程計畫兌換之後，需要付出$700～800美金的嬰兒票，真的是很划算啊！雖然在換票的過程中也有些波折，像是等從萬豪／喜達屋 (Marriott／SPG) 計畫轉點的時候，哩程機位消失，或是要兌換機票的時候，遇上＂Married-Segment＂這個隱形殺手，幸好最終讓我一一破解，以80,000 miles日本航空哩程 x 2＋$78美金的稅金（成人票），加上8,000 miles日本航空哩程＋$30美金稅金（嬰兒票），換了兩張從紐約出發經東京轉機的頭等艙座位（灑花），而波士頓～紐約航線，就自行購買機票銜接。

兒子的第一次頭等體驗，就獻給了日本航空 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

台北－峇里島航班

法國航空／荷蘭皇家航空的哩程計畫 (FlyingBlue)，從台灣到東南亞的商務艙，先前單程只要25,000 miles，算是一個小亮點，然而在2018年中，FlyingBlue計畫宣布大幅度更動，這個亮點也就消失（現在需要50,000 miles，才能兌換單程），我的哩程帳戶裡，剛好就剩前年峇里島之旅取消之後退回的50,000 miles，趕在2018年中貶值之前，趕快拿來兌換台灣跟峇里島的機票，可惜想要的時間，沒有直飛的班機，只好退而求其次，選擇中華航空 (China Airlines) 經印尼的雅加達轉機，再搭乘印尼航空 (Garuda Indonesia) 到峇里島，其實這樣飛有點累，不僅轉機時間拉長，還要先在雅加達入境，重拉行李轉國內線，唯一能安慰自己的，就是台北～雅加達的中華航空班機，是由A350機型的班機執飛，座位可以躺平，而台北～峇里島的班機則是不行。最後使用了法國航空哩程25,000 x 2 + 稅金約$50的成人票，加價$125的嬰兒票成行。

把握了法國航空計畫哩程兌換標準改變前的機會，讓我們可以使用較少的哩程，舒服地飛去峇里島 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這裡想跟大家分享一下兌換嬰兒票的小插曲，因為這個兌換的班機包含了兩個夥伴，在開嬰兒票上相對複雜。先打電話去了法國航空的哩程計畫－FlyingBlue，客服說要打一般訂位組，他們不處理嬰兒票，接著我打電話去一般訂位組，客服人員說哩程票一定要請FlyingBlue計畫的客服人員處理，整個鬼打牆，我想說好吧，那我找執飛航空開票，總可以吧？打去中華航空後，客服人員表示他們自己的航班沒問題，但是無法連同印尼航空一起開，所以在開票之前，我決定打去印尼航空先確認比較保險，結果打去之後，印尼航空客服人員表示，因為是夥伴開立的機票，所以他們不能碰，如果我要帶小孩唯一的方法，就是幫他也買一張商務艙的票（！？），進度到這裡，我真的有點欲哭無淚，我又只好回頭從FlyingBlue計畫重新開始…

打電話過去之後，又再被踢皮球到一般訂位組，這時我遇到一個很好的客服人員（其實他是達美航空的，他們統一負責天合聯盟所有會員航空的北美地區客服專線），他一路幫我問到最高階的客服，很肯定的跟我說，嬰兒票一定要從FlyingBlue計畫兌換，而且他們一定有辦法，最後我鼓起勇氣，再打給了FlyingBlue計畫的客服人員，用堅定的語氣表示，這張嬰兒票你一定要幫我開出來，我知道你們可以開！前線客服逼不得以，只好拿出手冊來研究，經過天荒地老的詢問跟等候，終於將我兒子的嬰兒票開出來了！！掛電話前，客服還跟我道歉，表示一開始給我錯誤的資訊，他現在也學會，怎麼兌換並開立嬰兒的哩程票了 XD，這個故事告訴我們，如果你有兌換嬰兒票的需求，請盡量避免混搭不同航空，處理起來可能很棘手。

峇里島－波士頓航班

我們這個航段的需求，是希望能從波士頓入境美國，從這個條件來找，就是看直飛波士頓的國際航線航空公司，是否也有直飛峇里島的班機，搜尋了一下我們想要的日子，符合條件又有哩程機位的，就是卡達航空 (Qatar Airways) 從峇里島經多哈轉機到波士頓的單程航線。既然航線已確定，再來就挑選兌換所需哩程最少的計畫，於是我馬上開啟＂Best Award＂這個小工具，輸入起終點之後，跳出以日本航空哩程計畫所需的80,000 miles最少（註：日本航空計畫已經更改標準，現在這個航段要100,000 miles才能兌換），次為國泰航空亞洲萬里通 (AsiaMiles) 計畫，需要110,000 miles（舊制，新制為90,000 miles），於是乎我們就使用＂當時＂還是獨立運作的喜達屋 (SPG) 計畫的點數，轉點到日本航空計畫，使用了80,000 miles x 2的日本航空哩程＋$86稅金，而嬰兒票是直接打電話到卡達航空購買，花費為$480美金。

最後一段搭上了我最喜歡的中東籍航空公司－卡達航空 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

如此拼拼湊湊，最後的行程是長這個樣子：

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畫完行程圖，才發現這樣也繞著地球飛了一圈，也就是一不小心，就變出了一張環球票，雖然不是用上什麼特別的環球票專用哩程計畫來兌換，但是光用單程的傻瓜計畫法，也是有機會環球的喔！下面整理一下這次返鄉，所使用上的哩程。

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大家有沒有發現，我本身都沒有這些航空的哩程，全都是靠像是萬豪／喜達屋計畫，以及Citi ThankYou Rewards轉點系統這類靈活點數系統，適時轉去有需要的哩程計畫，才能夠把握每一個哩程計畫的亮點，將點數用在刀口上！

總結

這次用上了370,000 miles（實際為256,000 喜達屋（舊制）點數 + 50,000 Citi ThankYou Rewards點數 = 306,000靈活點數），與$143美金的稅金，換了兩張環球頭等艙＋商務艙機票，而嬰兒票的部分則是8,000 miles + $635，雖然不比全日空計畫的環球票（點我）划算，但以單程計畫增加了許多的彈性，最後善用靈活點數，運用CP值最高的哩程計畫兌換，相信你也可以輕鬆環球喔！

感謝點數，讓兒子在一歲之前就完成了環球之旅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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