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這個時間飛曼谷最便宜！ CP值超高下好離手

2019-02-18 21:57FunTime旅遊比價

不論是宗教、文化或是民族，泰國一直以來都是東南亞地區非常重要的匯集地。近年來，泰國逐漸成為全球最受歡迎的旅遊國家，台灣人也越來越愛去！跟其它台灣人愛去的國家相比（如：日、韓等等），整體的花費都較低，CP值超高！所以若是選錯時間，買到價格偏高的機票，不就虧大了？這時候～就讓小編來告訴你，什麼時候飛曼谷最便宜！

曼谷。 圖／pixabay.com
曼谷。 圖／pixabay.com
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曼谷氣候

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泰國為熱帶性氣候，全年分為三個季節，3月～5月為夏季、6月～9月為雨季、10月～2月為涼季。泰國的常年氣溫約落在19℃～38℃之間，平均氣溫約28℃。最熱的月份是4月份，常常都飆破38℃高溫！到了6月開始進入雨季，泰國的雨通常來得又急又大，但卻又下不久，所以若是雨季前往，每天都要記得攜帶雨傘備用！

何時飛曼谷最便宜？

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（上列圖表內價格皆為傳統航空來回機票價格，包含免費託運行李和飛機餐食。）

飛曼谷最便宜的月份5、9月

其實台灣飛曼谷的機票價格，整年的平均價格是差不多的，大致落在9,500元（台幣）。整年下來，5月及9月這兩個月是相對較便宜的月份，5月的時候氣溫依舊非常炎熱，但接近6月，就有可能會開始下短暫雨，雨後會變得比較涼爽。而且這時候是泰國水果的盛產季，特別是榴櫣和山竹；9月的高溫則不如5月來得猛烈，雖是雨季，但通常只下1～2小時，只要進室內避一下雨，就可以再繼續跑行程啦！

飛曼谷最貴的月份：春節、暑假

想當然耳！大家什麼時候最容易出國？上班族必須等到放年假或是連假的時候、學生們得等暑寒假，所以在這兩個期間，不管要飛哪裡，機票都是比平常貴上很多的！在這兩個月來回機票價格都快來到1萬1台幣！所以若是能及早規劃，就不用怕只能眼睜睜地看著貴鬆鬆的價格，不敢下手～

推薦飛曼谷的月份

4月：泰國最為人所知的節慶就是每年的4/13～4/15為期3天的潑水節啦！潑水節其實就是泰國人的新年，各個角落都充滿了歡樂的氣氛！所以每一年總會吸引全球各地的旅人聚集在泰國，享受跟泰國人一起過新年的氣氛！

11月～1月：泰國這段期間的氣溫是整年平均下來最低的。以12月來看，月均溫為17℃，而且也避開了雨季，可說是最適宜前往曼谷旅行的月份！而這時剛好是台灣的冬季，若是受不了台灣的低溫，也可到曼谷避避寒！

11月：每年泰曆的12月15日為泰國的水燈節，這時候剛好是雨季末期，幾個月下來累積的雨水，讓河水非常充沛，每個家庭都會到河邊放水燈，讓一年的壞運隨著河水流走。不只泰國，斯里蘭卡、寮國和緬甸等國家都有這項傳統節目。

飛曼谷傳統航空

行李規定

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都筆記下來了嗎？小編建議若是有打算前往曼谷旅遊的民眾，可以時不時上網比價、觀察，看到很可以的價錢，買下去就對了！或是在年初和年末北中南都有大型旅展可以搶便宜，趕快行動啦～

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曼谷機票航空

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