親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

漆黑寒夜苦讀！志願役正妹軍人 成功「轉職」海巡行政

攻略／動作要快！航空公司開放機位時機 假期固定的人必看

2019-02-01 22:01TripPlus

作者：Brady Yu

TripPlus 作者Sharon曾講過一句真理：人生早知換票難，百萬哩程不枉然。許多「假期固定」的朋友們，耐心讀了落落長的新手攻略、拼盡全力搞懂點數遊戲的規則、辛辛苦苦累積哩程，只是走遲了一步：沒有掌握航空公司釋出獎勵機位的時間點，想要的機票就被捷足先登。我們真的很常遇到讀者們，在每年的10/11月詢問聖誕節機票該如何使用點數，（由於不可能有票）有些朋友獲悉無法使用點數後，就得到了「哩程沒有用」的結論…但只要把握訂票時機，妳／你的機會就會更大。

訂票時機很重要

不來弟比全年的假日分為三個等級：

等級一：聖誕節／新年假期，一年當中「最難」使用點數換票的時間帶，以2019為例，12/20前後的去程機票，和1/6前後的回程機票，絕對是一級戰區中的熱區，熱門到哩程機位甚至航空公司連放都不想放，唯一的機會，是放票的那一刻馬上下訂。

等級二：各大節日與連假：例如感恩節前後、國慶連假、農曆新年等，瘋狂程度不像聖誕節那麼誇張，但建議仍需提早半年規劃。

等級三：週末、長週末、連假鄰近的日期：建議提早3～6個月規劃行程，通常週五的航班都很熱門。

然後幫大家整理好今年的開搶日期：

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
分享

「要用A航空的哩程兌換，就要根據A航空的開放時間點」，也就是說如果妳／你持有聯合航空的哩程，即使長榮航空在360天已經放票，仍然要等聯合航空在330天系統開放的時候才能換！因此，越早開放的哩程計劃，在換票上越有優勢。

大家可以看到，其實某些航空公司的系統已經開放了（去程），一定會有朋友好奇：2019才剛開始，這都是年底的事耶，不來弟又在窮緊張，危言聳聽了嗎？

數字會說話，動作要快！

覺得還可以拖一下，睡個覺看個電視，不用急著訂票的朋友們，請看不來弟最新令人心驚的查詢結果：

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
分享

數字會說話，長榮看起來鎖了今年12/12後所有的機位，不來弟真的不是危言聳聽，而是認真的和大家報告：再不行動，就沒了！為了讓點數可以幫助大家飛更好、花更少，真心建議如下：

以持有AMEX Membership Rewards (MR) 為主的讀者：長榮航空已沒有位置，請先確認全日空（東京轉）、韓亞航空（首爾轉）、中國國航（北京轉）是不是有位置，確認後盡快將MR點數轉入全日空計畫 (ANA)，兩天入帳後馬上兌換或排ANA候補，先求有再求好，千萬不要拖。

以持有Citi ThankYou Rewards (TY) 為主的讀者：長榮航空的候補是一個機會（但不大），每年這時候是高階卡客大比拼競賽，越早排候補機率越大。或是確認全日空（東京轉）、韓亞航空（首爾轉）、中國國航（北京轉）有位置可換後，將TY點數轉入哥倫比亞航空計畫 (LifeMiles) 兌換並開票。

以持有Chase Ultimate Rewards (UR) 為主的讀者：長榮航空已沒有位置，由於聯合航空開放訂位的時間很晚，請於開放訂票 (1/14) 後，確認全日空、韓亞航空、中國國航是不是有位置，確認後將UR點數轉入聯合航空，並馬上兌換與開票，先求有再求好，千萬不要拖。

先訂起來是個選項

許多讀者朋友拖延的原因，常常是「我的日期還沒有辦法確認」、「還沒有問家人」，依據不來弟的經驗，通常家人確認的時候（常常是提前一個月XD），連買票的價格都貴到受不了。因此，想為大家帶來另一個想法：如果退／改票不貴，何不當作是成本的一部分？

借用下面主編Randy的圖，我們發現：

使用全日空 (ANA) 哩程兌換機票：更改免費，退票只需要3,000 miles的手續費

使用加拿大航空 (Air Canada) 哩程兌換機票：退票費$150加幣（約$110美金）

使用聯合航空 (United Airlines) 哩程兌換機票：起飛前60天以上，更改只要$75美金

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
分享

這些是哩程直接兌換機票的情境，如果是哩程升等（例如加拿大航空哩程，升等長榮航空航班），取消升等並沒有費用，而機票取消費用，通常是$100美金。換句話說，如果妳／你能善用低成本更改或退票的哩程計劃，例如ANA，不來弟強力建議，即使計劃尚未完全確定，也應該馬上行動把機票訂好。而且許多美國信用卡還有所謂的＂旅遊／航空＂退額 (Travel／Airline Credit)，使用這些卡片支付退票費用，還可以獲得銀行的補助，實際支出等於更少囉！

正所謂：曾經有好多機位擺在眼前，我沒有去珍惜，等到找不到票時才後悔莫及，點數界最痛苦的事莫過於此，如果點數之神能給再來一次的機會，我希望能信用卡辦好辦滿，機位訂好訂滿，如果非要給這教訓加一個價格的話，我希望是一千萬點。

祝大家都能把握時機，訂到需要的機票！

如果對於這篇新手教學有任何問題，歡迎直接在文章下方發問，或是到 TripPlus 的粉絲頁詢問小編，不過最棒的還是加入＂北美華人哩程交流討論＂社團啦，我們不是以「常旅客」為主的社群，所以不用擔心一直遇到另一個星球的人，都在講聽不懂的話，這是華文圈一大群小資朋友們，共同研究要如何能夠更有效率地消費、更舒適地旅行、讓生活更開心！

Trip+粉絲團：會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊，有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal，記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空機票長榮

TripPlus

哩程世界博大精深，不管是從累積里程，或者是兌換機票，規則都十分的繁雜，想要發揮出哩程的最大價值，就必須要對這些事情有所瞭解「TripPlus」希望藉由分享這些資訊，讓大家在買機票的同時，可以享受哩程累積帶來的好處。
WEB：TripPlus ｜ FB：TripPlus粉絲團
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

飛行紀錄／長榮航空“酷企鵝”桂冠艙 飛機餐點達到最佳食感

2019-01-24 22:00

飛行體驗／碰上冬天最怕的暴風雪跟冰雨　加拿大航空

2019-01-18 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（中）

2019-01-17 22:00

哩程攻略／ 聰明使用「阿提哈德航空哩程」兌換「跨洋航線機票」

2019-01-08 22:00

新手教學／如何使用「聯合航空哩程」升等航班？（上）

2019-01-06 16:29

想買便宜商務艙？達人告訴你5個小秘訣

2019-01-05 11:40

新手指南／多年後再次思考：航空聯盟的概念是否依然重要？

2019-01-03 22:00

新手指南／多年後再次思考：為什麼選擇適合自己的哩程計畫很重要？

2019-01-02 22:00

新手指南／多年後再次思考：買最便宜的機票　那真的划算嗎？

2018-12-27 22:00

暈機耳鳴！如何緩解長途飛行中到不適感？

2018-12-26 08:00

飛行體驗／長榮航空皇璽桂冠艙 低調奢華的夢幻客機 　

2018-12-14 22:00

哩程計劃攻略／「愛琴海航空」最容易達成的星空聯盟金卡會員！

2018-12-13 22:00

飛行體驗／好享受！泰國國際航空頭等艙 飛前來一套「泰式全身按摩」

2018-12-08 22:00

買機票也要看時機！廉價航空全年最便宜是這個月

2018-12-02 09:00

媽媽經驗談！帶七個月小童搭乘長途班機之行前準備分享

2018-11-30 22:00

只有5天！台虎粉絲留言「+1」就送「不限航點機票」

2018-11-30 11:12

第一次登機就上手！背包客機場報到超簡單

2018-11-29 15:30

買大阪機票？這時候買最划算！

2018-11-25 11:00

飛行體驗／新加坡航空頭等艙 享用京都懷石料理

2018-11-24 22:05

城市縮影 全球最驚艷的11座機場設計

2018-11-19 09:00

救命阿！帶嬰兒小孩坐飛機的10大注意事項

2018-11-18 22:00

飛行記錄／國泰航空商務艙( A350 ) 空間舒適度提升 18吋的螢幕超爽

2018-11-15 22:00

新手教學／新一代客機－Airbus A350的航空公司一覽

2018-11-14 22:00

走跳世界／福岡← 新山茶花號→釜山 日韓雙城遊一趟搞定

2018-11-14 10:03

天阿！我的歐洲航班被取消了⋯ 向航空公司索賠經驗分享

2018-11-12 08:01

飛行經驗／北美歐洲哩程票（含嬰兒票）兌換之經驗分享

2018-11-11 22:00

飛行紀錄／香港機場泰國航空皇家風蘭貴賓室巡禮

2018-11-02 08:02

飛機迷別錯過！高科技互動設施「波音787客機」 日本中部登場

2018-10-27 22:00

飛行體驗／ 香港航空商務艙 港式餐點料多實在

2018-10-25 22:00

有年味！阿聯酋台北飛杜拜 機上推炮竹果盤、橘子甜點

2019-01-31 18:30

只送不賣！台灣虎航推桌遊實體版、只限100份

2019-01-31 10:09

澳航將開20小時超長航線 旅客要求設運動空間

2019-01-30 07:30

華航迎60歲！攜手The North Face 2月推全新機上盥洗包

2019-01-29 10:10

新手指南／多年後再次思考：如何挑選哩程計劃？　直接購買篇　

2019-01-25 12:17

台中海空雙港新航線 4月直航澎湖、馬尼拉

2019-01-25 11:20

星夢郵輪 「機+船」新玩法！基隆港上船的奢華行程

2019-01-24 10:30

歡慶國泰航空承認錯誤票價　簽證／哩程累積／會籍全攻略！

2019-01-23 23:00

白癡機組慣出囂張顧客！美同業熱議長榮空姐為客擦屁股

2019-01-23 21:30
看更多

熱門文章

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 15:40

春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02

旅宿體驗／薩爾斯堡喜來登大酒店　地理方便酒廊水準優

2019-01-30 22:00

熱愛時尚與旅遊嗎？CEO開165萬元徵貼身造型師

2019-01-31 14:30

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

2019-01-31 21:54

馬來西亞四天三夜懶人包　旅遊景點×交通資訊帶你輕鬆玩

2019-01-30 10:13

2019東南亞8大潛水好去處　最佳潛點大推薦

2019-01-30 10:58

廢墟中重生「德勒斯登」巴洛克經典名城

2019-01-30 21:00

有年味！阿聯酋台北飛杜拜 機上推炮竹果盤、橘子甜點

2019-01-31 18:30

走跳世界／走出阿拉丁童話 穿越杜拜神地標

2019-01-31 13:00

探訪歷史底蘊 走進清邁典風雅

2019-02-01 15:29

只送不賣！台灣虎航推桌遊實體版、只限100份

2019-01-31 10:09

Air Asia開飛大阪推單程未稅1299元促銷價

2019-01-31 10:39

偷走了這個世界所有的浪漫　希臘「最美」聖托里尼

2019-02-01 21:01

攻略／動作要快！航空公司開放機位時機 假期固定的人必看

2019-02-01 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top