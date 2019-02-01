攻略／動作要快！航空公司開放機位時機 假期固定的人必看

作者：Brady Yu

TripPlus 作者Sharon曾講過一句真理：人生早知換票難，百萬哩程不枉然。許多「假期固定」的朋友們，耐心讀了落落長的新手攻略、拼盡全力搞懂點數遊戲的規則、辛辛苦苦累積哩程，只是走遲了一步：沒有掌握航空公司釋出獎勵機位的時間點，想要的機票就被捷足先登。我們真的很常遇到讀者們，在每年的10/11月詢問聖誕節機票該如何使用點數，（由於不可能有票）有些朋友獲悉無法使用點數後，就得到了「哩程沒有用」的結論…但只要把握訂票時機，妳／你的機會就會更大。

訂票時機很重要

不來弟比全年的假日分為三個等級：

等級一：聖誕節／新年假期，一年當中「最難」使用點數換票的時間帶，以2019為例，12/20前後的去程機票，和1/6前後的回程機票，絕對是一級戰區中的熱區，熱門到哩程機位甚至航空公司連放都不想放，唯一的機會，是放票的那一刻馬上下訂。

等級二：各大節日與連假：例如感恩節前後、國慶連假、農曆新年等，瘋狂程度不像聖誕節那麼誇張，但建議仍需提早半年規劃。

等級三：週末、長週末、連假鄰近的日期：建議提早3～6個月規劃行程，通常週五的航班都很熱門。

然後幫大家整理好今年的開搶日期：

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

「要用A航空的哩程兌換，就要根據A航空的開放時間點」，也就是說如果妳／你持有聯合航空的哩程，即使長榮航空在360天已經放票，仍然要等聯合航空在330天系統開放的時候才能換！因此，越早開放的哩程計劃，在換票上越有優勢。

大家可以看到，其實某些航空公司的系統已經開放了（去程），一定會有朋友好奇：2019才剛開始，這都是年底的事耶，不來弟又在窮緊張，危言聳聽了嗎？

數字會說話，動作要快！

覺得還可以拖一下，睡個覺看個電視，不用急著訂票的朋友們，請看不來弟最新令人心驚的查詢結果：

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數字會說話，長榮看起來鎖了今年12/12後所有的機位，不來弟真的不是危言聳聽，而是認真的和大家報告：再不行動，就沒了！為了讓點數可以幫助大家飛更好、花更少，真心建議如下：

以持有AMEX Membership Rewards (MR) 為主的讀者：長榮航空已沒有位置，請先確認全日空（東京轉）、韓亞航空（首爾轉）、中國國航（北京轉）是不是有位置，確認後盡快將MR點數轉入全日空計畫 (ANA)，兩天入帳後馬上兌換或排ANA候補，先求有再求好，千萬不要拖。

以持有Citi ThankYou Rewards (TY) 為主的讀者：長榮航空的候補是一個機會（但不大），每年這時候是高階卡客大比拼競賽，越早排候補機率越大。或是確認全日空（東京轉）、韓亞航空（首爾轉）、中國國航（北京轉）有位置可換後，將TY點數轉入哥倫比亞航空計畫 (LifeMiles) 兌換並開票。

以持有Chase Ultimate Rewards (UR) 為主的讀者：長榮航空已沒有位置，由於聯合航空開放訂位的時間很晚，請於開放訂票 (1/14) 後，確認全日空、韓亞航空、中國國航是不是有位置，確認後將UR點數轉入聯合航空，並馬上兌換與開票，先求有再求好，千萬不要拖。

先訂起來是個選項

許多讀者朋友拖延的原因，常常是「我的日期還沒有辦法確認」、「還沒有問家人」，依據不來弟的經驗，通常家人確認的時候（常常是提前一個月XD），連買票的價格都貴到受不了。因此，想為大家帶來另一個想法：如果退／改票不貴，何不當作是成本的一部分？

借用下面主編Randy的圖，我們發現：

使用全日空 (ANA) 哩程兌換機票：更改免費，退票只需要3,000 miles的手續費

使用加拿大航空 (Air Canada) 哩程兌換機票：退票費$150加幣（約$110美金）

使用聯合航空 (United Airlines) 哩程兌換機票：起飛前60天以上，更改只要$75美金

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這些是哩程直接兌換機票的情境，如果是哩程升等（例如加拿大航空哩程，升等長榮航空航班），取消升等並沒有費用，而機票取消費用，通常是$100美金。換句話說，如果妳／你能善用低成本更改或退票的哩程計劃，例如ANA，不來弟強力建議，即使計劃尚未完全確定，也應該馬上行動把機票訂好。而且許多美國信用卡還有所謂的＂旅遊／航空＂退額 (Travel／Airline Credit)，使用這些卡片支付退票費用，還可以獲得銀行的補助，實際支出等於更少囉！

正所謂：曾經有好多機位擺在眼前，我沒有去珍惜，等到找不到票時才後悔莫及，點數界最痛苦的事莫過於此，如果點數之神能給再來一次的機會，我希望能信用卡辦好辦滿，機位訂好訂滿，如果非要給這教訓加一個價格的話，我希望是一千萬點。

祝大家都能把握時機，訂到需要的機票！

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