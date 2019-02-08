送自己一份新年禮物！如何換到一張哩程票之五大心法

作者：Tom Huang

新的一年，你預備要去哪裡玩了嗎？ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

TripPlus讀者們新年快樂！看了那麼多的體驗分享，自己是不是也好想有機會，親身搭個別人都說讚的商務艙／頭等艙呢？坐而言不如起而行，為什麼不在新年之際就定下目標，讓自己未來這一年的期間，真正兌換哩程票體驗一下呢？但是到底要做好什麼準備，才能順利找到自己人生的第一張哩程票？今天小資Tom就要跟你一起回顧，那個多年以前青澀少年那個人生moment，是怎樣開始換到人生第一張哩程票的心法。

別再仰望別人，讀好心法，你也能成為小巨人 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

學習別人的行程規劃

沒錯，不要以為第一步，是叫你去讀各家哩程手冊（除了TripPlus作者資優班奢華旅遊作家Sharon，難道大家唸書都直接啃原文書嗎？）。站在巨人的肩上可以看得更遠，別人的行程規劃，其實就已經是別人花費很多時間去精挑細選給自己的最好選擇，那我們當然要偷偷學習啊！

那裡可以看到行程規劃？TripPlus作者群其實很早就不藏私地，與讀者們分享他們每一年年度出遊的規劃文。

那要怎麼找到規劃文？除了可以點擊TripPlus部落格上的體驗報告外，也可以使用搜尋功能，輸入＂規劃＂作為關鍵字，就能看到很多文章啦！

當然每天只有24小時，大部分作者群又不能像TripPlus主編Randy一樣，整天環球飛行，所以無法完全涵蓋大部分航線。但是別忘了集合超過45,000人的Facebook社團－北美華人哩程交流討論。有了幾萬人的經驗分享，其實你應該很容易找到自己心儀的行程。

選出自己最需要的哩程計畫

除了站在巨人的肩膀，最好自己也能成為巨人。如果你看到別人使用什麼哩程計畫之後，其實最重要的是，去理解那個哩程計畫好在哪裡。這時候當然就要去讀＂哩程手冊＂啦！其實TripPlus網站上，已經有15個大家常用的哩程手冊等著你去發掘！只要點擊終極懶人包，往下看就會發現了。

甚至TripPlus作者群們，已經在去年完成了＂北美～台灣＂與＂北美～歐洲＂的哩程機票兌換的終極系列文，直接用路線幫你規劃好，什麼哩程計畫最適合。真的不要害怕，看完照抄就對了（怎麼感覺說得像在作弊！）。

清點及收集手上點數哩程

找出適合自己的哩程計畫後，接著就是收集哩程啦。如果你跟小資Tom一樣不常飛行，那麼透過信用卡的消費累積，還有航空公司的特價哩程銷售，就是你最好的累積方式。但是在累積的時候最好注意兩點。第一是盡可能累積靈活點數系統，第二是購買特價哩程，越快用越好不要囤。為什麼呢？因為哩程世界並非一成不變，就像你的錢放在銀行會變薄一樣，哩程長遠來看也是會不斷貶值。所以現在的好計畫，可能過兩年就不是最好的計畫。所以千萬不要抱著守財奴的心態，看待自己手上的哩程，當花則花。除了非常少數的例子，一般來說很少看到哩程放著會增值的。

不要管CP值，先求有再求好

雖然一開始就提到，站在巨人肩膀上可以看得更遠，但是有些巨人們可以很厲害，善用轉機、中停跟開口，創造出哩程最大化的飛行計劃。這雖然是讓CP值直線上升，但是難度也增加不少。舉例來說，TripPlus主編Randy為了工作需求，常常需要讓讀者們得到第一手的資訊，所以繞著地球飛，甚至為了某些特定機型跟服務體驗，而刻意繞路，身為讀者的我們就幫他拍拍手，但是我們不要學。

哩程票是為了讓我們用更經濟方式，就能搭到商務頭等艙，讓我們的旅程變得更舒服，為了最大化哩程價值，而讓旅行的本身受到影響，這樣就有點本末倒置。先從自己熟悉的路線下手，等到熟悉了，那時你也就是個小巨人，再變成大巨人就不會很難了。

別怕，跟我們一起打開哩程世界的大門，一起體驗哩程世界的美好

JUST DO IT

最後最重要的一件事，就是真的換張票吧。不管是打開電腦上網實際操作，還是打電話給客服人員討論。很多時候看我們文字的分享，都遠比不上你看到一張哩程票確認信，真的躺在你的信箱，來的更有感染力。找哩程票真的不難，如果有問題，也別忘記Facebook社團－北美華人哩程交流討論，已經有超過45,000人，在等著跟你分享他們成功的經驗，上去問問題就對了！

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