飛行紀錄/長榮航空“酷企鵝”桂冠艙 飛機餐點達到最佳食感

作者:Justin Au

Believe it or not!這是Justin第一次乘坐長榮航空的商務艙等級的產品(倒是有坐過長榮航空經濟艙,和中華航空的商務艙)。雖然一直耳聞長榮航空的桂冠艙/皇璽桂冠艙非常不錯,而這次相對較短的體驗,也沒什麼特別的期待,沒想到還是有相當正面的體驗,令我一試愛上,對長榮航空有非常良好的印象。

此次完整航線,其實是首爾仁川~福岡~台北桃園~香港(先前使用聯合航空哩程兌換的航班路線,這樣飛應該還好吧 XD?),所以此段福岡~台北桃園,其實是轉機行程,以下先簡單介紹轉機過程。

航班號碼:BR 105

飛行路線:Fukuoka (FUK)~Taipei Taoyuan (TPE)

機型:Airbus A330

座位:7C

飛行日期:06/21/2018

起飛時間:12:15 pm

降落時間:01:50 pm

總飛行時間長度:2小時15分

福岡機場-轉機

其實我們在第一段,也就是首爾仁川~福岡的航段,已成功行李直掛至台北(因為都是星空聯盟,也是同一套票,所以不成問題)。而我們一下飛機,已經馬上看到可愛的全日空 (ANA) 地勤妹妹掛著笑容(長榮航空在福岡機場的代理航空公司,就是全日空,其實再正常不過了),提著牌子在等候我們了。接著馬上被帶進轉機區,列印長榮航空的登機證。

與此同時,地勤人員詢問,待會希望要貴賓室邀請卡,還是現金抵用劵(可於機場的指定餐廳與商店使用)?聰明的Justin(自己講耶)知道,當時福岡機場在大整修,而且無論是日本航空 (JL) 還是全日空,都沒有自營的貴賓室(其實目前還是沒有),而全日空使用的是簽約貴賓室-Lounge Fukuoka,之前Justin也有造訪過,真的是相當的普通,只有飲料和輕便餐食而已。而如果你有新貴通會員卡 (Priority Pass),也是可以進另一簽約貴賓室-大韓航空貴賓室 (KAL Lounge),但我相信品質都差不多。

所以Justin和友人商量後,最後決定拿每人$1,800日圓(約$16美金)的現金劵,買買伴手禮。而普通的貴賓室-Lounge Fukuoka,也讓Justin來幾張圖片帶過吧,真的是一個只有提供休息功能的地方而已,食物選項只有幾款基本的,請各位讀者們不用有什麼期待。

長榮航空"酷企鵝"桂冠艙(Airbus A330機型)-硬體

這除了是Justin第一次乘坐長榮航空商務艙,也是Justin第一次搭乘主題彩繪機,而這次的彩繪機是酷企鵝,只能說我本人沒什麼特別感覺,要是能換成Snoppy主題就好耶 XD。回到桂冠艙的硬體方面,座位配置為2-2-2,可惜並非全平躺款式,不過短程的話,也就沒關係啦~

航班上有提供抗噪耳機-"Thunder",配上尚算高清大屏幕的機上娛樂系統,看看電影絕對不是問題。

至於機上也不乏酷企鵝主題的配件,包括機上掛上酷企鵝的畫,枕頭也有酷企鵝的圖案。如果是帶小朋友來搭,應該會很開心的!

坐下來不久,空姐便來與我們問候,詢問我們想要什麼歡迎飲料。同行友人不知道為什麼,一直決定不了要喝什麼(選擇困難症…),還好有經驗的空姐,馬上推薦一個冷壓鮮榨鳳梨汁,真的又好喝又健康!而且好像是不在菜單當中,實在太感恩啦!(下次各位讀者朋友,也可試著問問看喔!)Justin覺得長榮航空空姐的服務很好,不會太冷淡,但也不會太熱情,讓你感覺剛剛好。

長榮航空"酷企鵝"桂冠艙(Airbus A330機型)-餐食

Justin首先要大讚長榮航空的餐食,也太好吃了吧,在飛機上也可以吃到來自台灣,名揚世界的餐廳 -鼎泰豐提供的餐點,本來同行友人想要點全套鼎泰豐餐點,包括招牌紅燒牛肉麵,可惜輪到我們要點餐的時候,此餐點已被點完。先讓大家看看菜單(餐牌):

酒品方面(當然喝一下呀),Justin點了香檳,長榮在此航線,選用的是-Champagne delamotte blanc de blancs nv,不得不說作為開胃酒/配日本餐還不差,有梨子的香氣,氣泡感尚算細緻,比一般航空公司的短程商務艙香檳選酒上,已經好上幾個檔次(一般短程航線的商務艙,大部分航空公司只會提供平價的氣泡酒 (Sparkling Wine) 而非香檳 (Champagne) 等級)。

由於鼎泰豐餐點被點完,我們只好吃日式餐點的選項啦!餐點真的做得很好吃,有感受到餐點有特別設計考量過,如何在飛機上達到最佳食感的調味。比如說主菜-蒲燒豬肉配味噌烤鯖魚,有相對比較重的調味,在飛機上有較好發揮,而且這種餐點,也不會有加熱過度的問題。配上台灣精品米-特等池上米為原材料的毛豆仁飯,重口味的餐點,配上香軟Q鬆的白米飯,實屬最佳拍擋,豈有不好吃的道理!

圖文來自於:TripPlus

但接著有些小可惜,飛行後半段一直有亂流,害我沒有喝到熱咖啡,最後只好以糖果作結。

總結

Justin初體驗長榮航空的桂冠艙,就有非常好的經驗,無論是服務還是餐點,都是水準以上!希望下次可以試試最新的Boeing 787機型的硬體(皇璽桂冠艙),相信加上最新的硬體,整個皇璽桂冠艙產品一定很完美。至於Justin飛完這段後,接著就用短程之皇-英國航空 (British Airways) 哩程計劃的4,500 Avios,兌換台北~香港的國泰航空經濟艙回家,這次大亂飛就此作結啦!2019年開始,也很希望有這種大亂飛的機會,再分享給大家!

