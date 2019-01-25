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新手指南／多年後再次思考：如何挑選哩程計劃？　直接購買篇　

2019-01-25 12:17TripPlus

作者：Brady Yu

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
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TripPlus 部落格從2015一路走來，已經三歲囉，從一開始各自寫作，萊恩、不來弟與逐步擴增的作者群不斷豐富部落格的深度與廣度，一路走來… 作者與讀者們教學相長、受益良多。在2018年的尾聲，不來弟回顧走來的路，不禁有些擔心：點數旅行的遊戲規則持續變化，三年前許多的想法與案例，到今天是否仍然適用？ 這是我著手「三年回首」系列文的原因：希望經由系統性回顧、增修符合時局的分析、刪除容易混淆的內容，初學者更容易上手，老朋友也能從中獲益。

花錢是為了省下更多

前一篇「沒有年費的信用卡，真的划算嗎？」聊到免年費信用卡，未必有看起來這麼美好，銀行不告訴妳／你的隱藏機會成本，可能已經讓妳／你損失了好幾張頭等艙機票。而很多信用卡雖然有年費，但是只要用心算算，就發現往往持卡實質上是有多賺的。

因此，持有信用卡是種投資，不來弟建議大家審慎評估、理性分析，不需要害怕有（高）年費的信用卡，因為眼前的花費是為了更大的利益，而這個原則不僅適用在選擇信用卡，也能應用在「購買哩程」上。

有些朋友心裡面可能有個過不去的檻：我累積哩程，是為了可以買機票不花錢，購買哩程豈不是「額外花費」嗎？

不來弟認為「購買哩程」這個方法，值得考慮的原因是：

能花掉的哩程，才是有用的哩程

假設妳／你手頭有三萬哩，旅行目標需要四萬哩才能兌換…

妳／你「不買」這一萬哩的機會成本是：累積過程中，位置被訂走與衍生成本＋航司更改兌換標準＋哩程過期。

妳／你「買」這一萬哩的機會成本是：購買哩程的費用。

哩程兌換成機票與升等前，都只是帳面上的數字，讓哩程的價值儘早實現，入袋為安，是購買哩程最大的價值。

購買哩程常常是最低成本的商務／頭等艙訂票方式

即使妳／你的口袋裡沒有任何哩程，購買哩程的目的不再是補足差額，而是直接用購買到的哩程，兌換機票或升等，往往也是划算的。例如美國～台灣航線的往返商務艙，價格平均落在 $4,000～$5,000 美金左右，如果購買哩程的支出僅約 $2,200 美金（舉例），妳／你依然省下高達40%～50%的費用，等於只花了半價，就能搭到商務艙。

我們的路線一致：放手花小錢，細心省大錢，切莫因小失大。

什麼時機買？

三年前，不來弟參酌哩程的兌換能力、流通性、市場行情，評估了一系列哩程的價值，並認為當航空公司「賣哩程」的單價與估值相近，就是入手的好時機。

然而，這個論述最大的問題是：

哩程價值受使用者所在地域影響很大：例如英國航空的哩程 (Avios)，對於台灣／香港民眾來說很好用，但對居住在歐洲，有滿滿廉價航空可以選擇的人來說，恐怕未必有價值。

每個人賺取哩程的途徑不同、成本不同，單一估值只會僵化使用哩程的可能性：如果取得英國航空哩程的成本，只有每哩程0.5￠美分，換什麼都划算。反過來看，如果取得成本高達每哩程2.5￠美分，那要用的划算，就很不容易。

因此我要自打嘴巴，推翻三年前的論述，不來弟認為，如果把購買哩程視為投資，只要兌換價值大於賺取成本，投報率可以接受，那就是好的兌換方式，畢竟能花掉的哩程，才是有用的哩程。

額外提醒，購買哩程視為投資，因此著眼點務必放在「實現報酬」的時候，自住的房子漲很高，但對屋主來說沒有太大實質意義，除非賣掉或是抵押變現，否則就只是個數字。

哩程完全相同，換票成功、升等成功的那一刻，過去苦心累積賺哩程的報酬才實現。因此，建議大家不要囤積哩程，持有時間越短越好（信用卡的靈活點數則無妨），結合飛行、消費、購買三大渠道，盡快讓哩程「實現報酬」，才是最值得你我關注的事情。

哪裡買才安心？

目前哩程銷售有三種形式：

官方販售：例如聯合航空 (United Airlines) 直接在網站上明碼標價

官方授權：例如 TripPlus 與 Groupon，都有代理英國航空哩程的販售

私人交易：點數社群中成員間的交易

依據條款與細則，哩程是航空公司的財產，消費者只有使用權，而不具所有權，這意味著航空公司原則上，並不允許私人間的哩程／點數交易行為，但因為哩程貨幣化的趨勢，航空公司對這件事情保持沈默。但這不代表航空公司允許了，只是要不要抓？睜一隻眼閉一隻眼到什麼程度而已。

不來弟建議，直接向「官方」與「官方授權」的渠道購買，還是最安全的方法，下圖幫大家整理好囉：

圖文來自於：TripPlus
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三大渠道累積哩程，快速兌現價值不是夢

最近的三篇文章，不來弟分別經由飛行、消費與直接購買，分析了哩程計劃的的「累積面」，相信大家看的出來，不同的哩程計劃各有各的優點，有些哩程計劃飛行累積效率高、有些消費賺取的渠道多、有些則是月月都在賣不怕買不到，希望妳／你也能一起思索：我的生活習慣適合哪一種呢？

當然，選擇好的哩程計劃無法只看累積面，「兌換面」同樣重要。一個容易刷卡賺取，但是兌換標準過高的哩程計劃，恐怕只適合少部分人使用，而一個兌換標準低，但是哩程難以取得的計劃，同樣價值也有限。不來弟的下一篇，將就北美與台灣常用航線，進行2019年全面比一比，看看哪個哩程計劃比較划算！

果對於這篇新手教學有任何問題，歡迎直接在文章下方發問，或是到 TripPlus 的粉絲頁詢問小編，不過最棒的還是加入＂北美華人哩程交流討論＂社團啦，我們不是以「常旅客」為主的社群，所以不用擔心一直遇到另一個星球的人，都在講聽不懂的話，這是華文圈一大群小資朋友們，共同研究要如何能夠更有效率地消費、更舒適地旅行、讓生活更開心！

Trip+粉絲團：會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊，有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal，記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空機票英國訂票航線

TripPlus

哩程世界博大精深，不管是從累積里程，或者是兌換機票，規則都十分的繁雜，想要發揮出哩程的最大價值，就必須要對這些事情有所瞭解「TripPlus」希望藉由分享這些資訊，讓大家在買機票的同時，可以享受哩程累積帶來的好處。
WEB：TripPlus ｜ FB：TripPlus粉絲團
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