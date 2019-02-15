飛行體驗／韓亞航空商務艙（Airbus A350機型）還有日式九宮格便當

作者：Justin Au

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雖然上一段才搭完可怕的韓亞航空之悉尼（雪梨）～首爾大地雷商務艙（點我），可是接下來這一段，同樣也是韓亞航空的首爾～福岡的商務艙體驗，可說是非常好，令人感覺空姐真的有分別，讓我不禁懷疑，到底我是不是在搭乘同一間航空公司呀？雖然是超短程航班，不過幸運地碰到好機型和餐食，實在相當感恩。

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航班號碼：OZ 132

飛行路線：Seoul Incheon (ICN)～Fukuoka（FUK）

機型：Airbus A350-900

座位：3F

飛行日期：06/21/2018

起飛時間：08:45 am

降落時間：10:15 am

總飛行時間長度：1小時30分

韓亞航空首爾仁川機場商務艙貴賓室

雖然身為主場的貴賓室，理論上應該要很厲害，但韓亞航空總是能給你驚喜，沒想到在主場貴賓室一樣陽春吧？這次在貴賓室，看到大家吃最多的餐點就是辛拉麵的杯麵，所以大家應該能感受到其他食物的種類和味道是如何的了…

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在2018年10月，韓亞航空總算翻新了貴賓室的設計，最新的體驗大家可以查看TripPlus主編Randy的體驗文分享，雖然聽說餐點一樣沒改善就是了（畢竟這是一個用新貴通會員卡 (Priority Pass)，就能進的貴賓室，還是不要有太高的期待會比較好）…

韓亞航空Airbus A350機型商務艙－硬體

之前體驗的是Boeing 777-200的老舊機型，而這次體驗的是最新的Airbus A350，當然硬體上就有非常大的差異。實際飛行體驗中，座位比較舒服寬敞，機上娛樂系統比較新（但選擇種類上，依然還是不多），重點是還有付費的無線網路 (WiFi)，以長程航線來講，也是一個會讓人非常滿意的硬體。

由於這趟是超短程飛行，加上早班班機的關係，所以即使加上我與朋友兩人，全部也只有共5～6個商務艙乘客。相信這個A350航班，只是當時作為空服員訓練使用，現在這個航線已經使用Airbus A330或Boeing 777-200機型來執飛，所以當時有坐到真的太幸運了！A350機型商務艙的座位配置為1-2-1，而我們的座位分別是3E與3F，也就是中間的連座。

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唯一沒有想到，A350的機上娛樂系統，也是一樣基本，介面濃濃的古舊風格，而內容也不算多。

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也讓大家參考一下無線網路的價位（借主編的圖），因為超短程的關係，當然Justin就沒有購買了。

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韓亞航空商務艙－餐食

雖然只是約90分鐘的航班，可是不知是否因為從主場－首爾出發的關係，這次的餐食對比上次的大地雷，簡直不是同一個檔次。這個超短程航班，由於目的地是日本的關係，餐點便只有和風便當這一個選項，採用九宮格的日式便當形式，配上一碗溫熱的味噌湯，真是又好看又好吃。

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每一格的餐食都不過不失，主菜「柚子煮雞肉」也很入味，作為早午餐來說，實在相當滿足。

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而這次韓亞航空的空服姐姐，也再沒有跨過我的位置，取我鄰座朋友的餐點，覺得開心。

總結

雖然Justin上一篇曾體驗過極度駭人的韓亞航空商務艙體驗，可是一天後，馬上體驗到不錯的商務艙體驗，實在令我好混亂 XD！無論如何，這次韓亞商務艙的體驗相當正面（或是應該說，上次實在太印象深刻了…），我會願意再給韓亞航空一次機會，下次追隨TripPlus奢華特約作家Kacy的腳步，去體驗一下韓亞航空的頭等艙吧！

而下一個體驗要分享的，是長榮航空從福岡飛往台北的Airbus A330的桂冠艙（商務艙）體驗（酷企鵝內裝），也是Justin第一次乘坐長榮航空的商務艙，雖然航程短短的，但已留下深刻的良好印象，還請各位看倌期待下一篇分享！

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